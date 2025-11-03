4+1 verhetetlen Márton-napi ajánlat Budapesten és környékén, hogy bőségesen lakmározhassatok az idei libaünnepen

Közeleg az év „leglibásabb” napja, nemsokára minden az újbor, a libás ínyencségek és a hagyományok körül forog majd. Az alábbi helyszíneken tradicionális és újhullámos fogásokkal koronázhatjátok meg a Márton-napot – mutatjuk a legkülönlegesebb ajánlatokat fővároson innen és túl, melyek november 11. jeles alkalmából várnak rátok.

Libanapok kifulladásig Náncsi Néni Vendéglőjében (október 31-től)

Náncsi Néni gondosan megterített asztalain immár libás nyalánkságok is illatoznak az örök kedvencek mellett. A budai oldal ikonikus vendéglője Márton-napi ajánlatai közt friss csavarral megbolondított hagyományos fogások sorakoznak: a fergeteges libalakomát kezdhetitek ropogós libatöpörtyűvel, vagy akár „tunkedlivel”, azaz kislábosban tálalt kacsamájfalatkákkal is, de a párolt szőlővel megkoronázott kacsamájjal sem lőhettek mellé! Az ízutazást folytathatjátok libalakodalmassal, ludaskásával, vaslábosban sült sólettel – mi a ropogósra sült libacombnak sem tudnánk ellenállni…

1029 Budapest, Ördögárok utca 80. | Weboldal

Fergeteges Márton-nap SIMALIBA-módra (november 8–16.)

A SIMALIBA háza táján jól tudják, mitől lesz igazán autentikus a Márton-nap: a Gault&Millau-díjas csárdában november 8. és 16. között olyan libás falatokat kóstolhattok, mint sehol máshol a belvárosban. Itt a vidéki idillt hagyományos, igazán finom hazai ételek koronázzák meg – mindenféle flancolás nélkül, magyar muzsikával fűszerezve. Illatos libaleves, libamellpástétom, rozé libamell, ropogós libacomb és mennyei lúdlábtorta… mi más is dobogtatná meg jobban a szíveket a libaünnep tájékán? Talán csak a válogatott magyar borpárosítások, melyeket a SIMALIBA a pompás fogásai mellé kínál.

1052 Budapest, Piarista utca 6. | Weboldal

Tóparti ízünnep a Nádas étteremben (november 11–16.)

Immár hagyomány, hogy a Nádas étterem tópartra néző asztalainál ücsörögve, a természet csodáiban gyönyörködve, libás ínyencségeket falatozva is megünnepelhetitek a Márton-napot. Utóbbiak kínálata idén minden várakozásunkat felülmúlta: a franciás libarilette, a gazdag libagulyás, a tepertős burgonyapürével kínált konfitált libacomb, a diómártással meglocsolt, parajos-ricottás rétessel tálalt libamell még a legnagyobb gasztroőrülteket is ámulatba ejti. A Nádas étteremben az est zárásaként akár dió morzsával meghintett, vanília fagyis, fűszeres almás pitét is kérhettek Márton-nap alkalmából – ezért a páratlan ízélményért érdemes lesz beiktatni egy kis vasadi kiruccanást!

2211 Vasad, Monori út 100. | Weboldal

Rendhagyó ízutazás az ARAZ libalakomáján (november 11–17.)

Idén ősszel is libalakoma illata lengi be a belvárost, hiszen a Continental Hotel Budapest éttermében november 11. és 17. között fergeteges Márton-napi ünnep veszi kezdetét! Az ARAZ szenzációs Márton-napi étlapján olyan ínyencségek kaptak helyet, mint például a gyömbéres libaerőleves, a streetfood-sztár libaburger, a sütőtökös rétessel tálalt libacomb, vagy a flódni, birsalmafagylalttal megkoronázva. Ha nehezetekre esik a választás, kérjétek a háromfogásos Márton-napi menüsort, melyhez újbor dukál! Bármi is legyen a befutó, az ARAZ fűtött teraszhelyiségében falatozva bőség és őszi ízek tökéletes harmóniája vár majd rátok.

1074 Budapest, Dohány utca 42-44. | Weboldal

+1: Lámpáskészítés, libamesék és közös dalolás a Miamornál (november 9., 15.)

A főváros szabadidős fellegvára különleges programjával az egész család szájára mosolyt csal Márton-nap alkalmából: a Miamor idén ősszel két alkalommal, november 9-én és 15-én is elhozza a hagyományok varázsát a Római-parthoz! Az ünnepi kaland délelőtt 10 órakor, libás népmesékkel indul, majd 11 és 17 óra között kézműves foglalkozáson, profi animátorok segítségével készíthettek Márton-napi lámpásokat. Miután megalkottátok az ünnep legszebb kellékeit, 17 órától vidám felvonulással és közös énekléssel koronázhatjátok meg a napot a Duna partján – erről a család egy tagja sem szeretne lemaradni!

1031 Budapest, Római-part 47. | Weboldal

Ha zseniális programokkal bővítenétek a Márton-napi bakancslistát: