6 imádnivaló, új kávézó Budapesten, amit érdemes útba ejteni a zúzmarás reggeleken

Az ideális kezdés, mint azt sokan tudják, elengedhetetlen része egy jó napnak. Budapest vadonatúj kávézói pedig remek szomjoltókkal, péksüteményekkel és kedvességgel aranyozzák be a zúzmarás reggeleket.

Keramikcafe

A VIII. kerületi Keramikcafe egyszerre kávézó és alkotótér, ahol egy csésze minőségi kávé elfogyasztása mellé kreatív kikapcsolódás is jár. A nyitvatartási időben ugyanis bármikor betérhettek hozzájuk egy kávézással összekötött kerámiafestésre. Egyedi fokhagyma- vagy gyömbérreszelőt, perselyt, fűszertartót, tányért, bögrét vagy szalvétatartót szeretnétek? Válasszátok ki a nektek tetszőt, kérjétek a kedvenc kávétokat, esetleg egy frissítő limonádét, remek bagelt, vagy falatnyi kekszet, és engedjétek szabadjára a fantáziátokat!

1081 Budapest, Rökk Szilárd utca 3. | Facebook

Bubika Reggeli és Kamra

Ha a béke szigete reggelizőhely lenne, szerintünk valahogy úgy nézne ki, mint a nemrégiben megnyitott Bubika Reggeli és Kamra. Az enteriőr, a szívélyes fogadtatás, a jó kávé és az ínycsiklandó ételek tökéletes hangulatot teremtenek egy ráérős délelőtt eltöltéséhez. A reggeli a hely fő profilja, de ebédidőben is érdemes betérni hozzájuk: leves és sós pite kombinációjával várják a vendégeket, a pultot pedig számtalan házi finomság tölti meg. A vendégélményt házias ízek, gyönyörű porcelántányérokon, szívvel-lélekkel tálalt fogások és mindig mosolygós kiszolgálás teszi teljessé.

1068 Budapest, Szondi utca 86. | Facebook

Verjus

A fine dining világában szerzett hazai és nemzetközi tapasztalatokra építve nyitotta meg a Köztelek utca legújabb kávézó-cukrászdáját Virág és Zoé. A kínálatban mennyei péksütemények, banánkenyér, brownie, piték, és az egyesek szerint verhetetlen sajttorta is szerepel, ami mellé a La Marzocco kávégépen készülő Casino Mocca kávéit kortyolhatjátok. Ahogyan az ízeket, a hely hangulatát is a harmónia határozza meg: az egyszerű, igényes berendezés és a kellemes színek gondoskodnak arról, hogy a figyelem a lényegre, a finom falatokra és a kávéra összpontosuljon.

1092 Budapest, Köztelek utca 4/b | Facebook

Silver Cat Cafe

A cicabarátok örömére októberben újabb cicás kávézóval bővült a fővárosi paletta. A Galamb utca elegáns kávézójában forró italok, koktélok, borok, sütemények, szendvicsek, könnyű főételek, szezonális finomságok, és az élményt még magasabb szintre emelő négylábúak várják a töltekezésre vágyó látogatókat. A hely különlegessége, hogy a kávézást barátságos fajtatiszta thai, báránymacska, bengáli és Cornish Rex cicák jelenléte mellett élvezhetitek, akik mind-mind szeretik az emberek közelségét.

1052 Budapest, Galamb utca 4. | Facebook

Zanetta Bakery & Café

A XIII. kerületi Zanetta Bakery & Caféban minőségi olasz kávé, illatozó fonott kalács, ropogós vadkovászos kenyér, étvágygerjesztő péksütemények és prémium szendvicsek teszik teljessé a reggeleket. A Róbert Károly körúton található, barátságos kávézó ideális úti cél, ha a rohanós hétköznapokon is megadnátok a módját a kávézásnak, vagy munkába menet harapnátok valami finomat. Ha megengedhetitek magatoknak a valamivel lassabb napindítást, nézzetek be egy kávéra és egy ízletes reggelire, és vessetek egy pillantást a pékség friss kínálatára!

1134 Budapest, Róbert Károly körút 40. | Instagram

Bagira

10 éves kávépörkölői tapasztalattal a háta mögött saját kávézót nyitott a Bagira Coffee csapata a Dob utcában. A világ különböző termőterületeiről érkező különlegességeket kóstolhattok náluk a hét minden napján, a tőlük megszokott magas minőségben. A folyamatosan megújuló, izgalmas kínálatból mindenki kiválaszthatja a kedvencét, a baristák pedig gondoskodnak róla, hogy a kávé pontosan az ízlésünknek megfelelően készüljön el. Kávéikból vásárolhattok otthonra, de betérhettek hozzájuk egy friss péksüteményre vagy szendvicsre is.

1072 Budapest, Dob utca 27. | Facebook

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