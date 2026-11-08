12 lebilincselő új film és sorozat a Netflixen, amit nem érdemes kihagyni 2026 őszén

Összegyűjtöttük nektek a legizgalmasabb új filmeket és sorozatokat a Netflixről 2026 novemberében. Mindenki találhat kedvére valót: van köztük vígjáték, krimi, dráma és már karácsonyi film is.
A legjobb új filmek a Netflixen 2026 őszén
Egy kutya tökéletes karácsonya
Amikor egy súlyos betegség szétszakítja a Goss családot, az elszánt kutya, Winstead mindent megtesz, hogy még szenteste előtt újra összehozza összes gazdiját.
Életem utolsó éve
A 40 éves, takarékos Yui, akinek már csak egy éve van hátra, kiköltekezi magát: „megvásárolja” a klub hoszteszét, Senát. Ami szerződésnek indul, váratlan fordulatot vesz.
A legjobb barátnőm
Amikor beüt az üres fészek szindróma, két legjobb barátnő Portugáliába követi tinilányait, ahol szerelem, móka és a barátság új jelentése vár rájuk.
Fekete táska
Egy kémelhárító tisztnek meg kell találnia az árulót az ügynökségben, ám a kötelesség és a hűség összecsap, amikor a gyanú felesége terelődik, aki szintén ügynök.
+1 Netflix-film, amit még nagyon várunk 2026 novemberében:
Nashville szíve csücske (Netflix-premier: 2026. november 13.)
Az egykori countrylegenda, Misty Jones visszatér Nashville-be, hogy kiderítse az igazságot eltűnt, feltörekvő sztár unokahúga ügyében.
A legjobb új sorozatok a Netflixen 2026 novemberében
Érzéstelenítés
Miután egy merész, de sikertelen műtét után a tehetséges orvost kirúgják a nívós klinikáról, egy vidéki kórházban próbálja meg rendbe tenni az életét.
A csapda
Lisa Konrad írónő a nővére meggyilkolása óta, immár 10 éve nem hagyta el az otthonát. Amikor úgy véli, hogy a tévében felismeri a gyilkost, veszélyes tervet eszel ki.
Elrabolva: Natalee Holloway
2005-ben Natalee Holloway eltűnt Arubában. A megtörtént bűnügyet feldolgozó sorozat bemutatja a több éves nyomozást, melynek végén édesanyja szembenézett az állítólagos gyilkossal.
Pokoli meló
Adósságban úszó fiatal férfi jól fizető alkalmi munkákat vállal egy titokzatos ügynökségnél – ám a pénzhajhászat hamar rémálommá válik.
Védtelen: Galiciai gyilkosság
2015-ben feltételezett tolvajok életveszélyesen megsebesítették Isabel Fuentest otthonában. A dokumentumfilm bemutatja, hogyan terelődött gyorsan a gyanú a hozzá közel állókra.
Tyson
A lebilincselő, négyrészes dokumentumsorozat Mike Tyson viharos életét tárja fel, aki a sporttörténelem egyik legfélelmetesebb és leglenyűgözőbb alakja.
Jóbarátunk Matthew Perry
Dokumentumsorozat a Jóbarátok közkedvelt sztárjának hollywoodi sikereiről, szókimondó aktivizmusáról és tragikus haláláról, a hozzá legközelebb állók visszaemlékezésein keresztül.