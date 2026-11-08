12 lebilincselő új film és sorozat a Netflixen, amit nem érdemes kihagyni 2026 őszén

Összegyűjtöttük nektek a legizgalmasabb új filmeket és sorozatokat a Netflixről 2026 novemberében. Mindenki találhat kedvére valót: van köztük vígjáték, krimi, dráma és már karácsonyi film is.

A legjobb új filmek a Netflixen 2026 őszén

Egy kutya tökéletes karácsonya

Amikor egy súlyos betegség szétszakítja a Goss családot, az elszánt kutya, Winstead mindent megtesz, hogy még szenteste előtt újra összehozza összes gazdiját.

Életem utolsó éve

A 40 éves, takarékos Yui, akinek már csak egy éve van hátra, kiköltekezi magát: „megvásárolja” a klub hoszteszét, Senát. Ami szerződésnek indul, váratlan fordulatot vesz.

A legjobb barátnőm

Amikor beüt az üres fészek szindróma, két legjobb barátnő Portugáliába követi tinilányait, ahol szerelem, móka és a barátság új jelentése vár rájuk.

Fekete táska

Egy kémelhárító tisztnek meg kell találnia az árulót az ügynökségben, ám a kötelesség és a hűség összecsap, amikor a gyanú felesége terelődik, aki szintén ügynök.

+1 Netflix-film, amit még nagyon várunk 2026 novemberében:

Nashville szíve csücske (Netflix-premier: 2026. november 13.)

Az egykori countrylegenda, Misty Jones visszatér Nashville-be, hogy kiderítse az igazságot eltűnt, feltörekvő sztár unokahúga ügyében.

A legjobb új sorozatok a Netflixen 2026 novemberében

Érzéstelenítés

Miután egy merész, de sikertelen műtét után a tehetséges orvost kirúgják a nívós klinikáról, egy vidéki kórházban próbálja meg rendbe tenni az életét.

A csapda

Lisa Konrad írónő a nővére meggyilkolása óta, immár 10 éve nem hagyta el az otthonát. Amikor úgy véli, hogy a tévében felismeri a gyilkost, veszélyes tervet eszel ki.

Elrabolva: Natalee Holloway

2005-ben Natalee Holloway eltűnt Arubában. A megtörtént bűnügyet feldolgozó sorozat bemutatja a több éves nyomozást, melynek végén édesanyja szembenézett az állítólagos gyilkossal.

Pokoli meló

Adósságban úszó fiatal férfi jól fizető alkalmi munkákat vállal egy titokzatos ügynökségnél – ám a pénzhajhászat hamar rémálommá válik.

Védtelen: Galiciai gyilkosság

2015-ben feltételezett tolvajok életveszélyesen megsebesítették Isabel Fuentest otthonában. A dokumentumfilm bemutatja, hogyan terelődött gyorsan a gyanú a hozzá közel állókra.

Tyson

A lebilincselő, négyrészes dokumentumsorozat Mike Tyson viharos életét tárja fel, aki a sporttörténelem egyik legfélelmetesebb és leglenyűgözőbb alakja.

Jóbarátunk Matthew Perry

Dokumentumsorozat a Jóbarátok közkedvelt sztárjának hollywoodi sikereiről, szókimondó aktivizmusáról és tragikus haláláról, a hozzá legközelebb állók visszaemlékezésein keresztül.

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