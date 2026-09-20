12 lebilincselő új film és sorozat a Netflixen, amit nem érdemes kihagyni 2026 szeptemberében

Összegyűjtöttük nektek a legizgalmasabb új filmeket és sorozatokat a Netflixről 2026 szeptemberében. Mindenki találhat köztük kedvére valót.

A legjobb új sorozatok a Netflixen 2026 szeptemberében

Ragyogó karrierem

Nyughatatlan, pengeéles eszű, és nem hajlandó alkalmazkodni a kor elvárásaihoz: Sybylla maga írja meg a történetét, holott azt várják tőle, hogy férjet találjon, és megállapodjon.

Szörnyeteg: A Lizzie Borden-sztori

A kegyetlen viktoriánus háztartásban raboskodó Lizzie Borden brutális baltás gyilkosságot követ el szülei ellen, mely az egész országot megrázza.

Az evezős lány

Egy családi botrány után Teagan Tao, a fiatal evezős kisvárosba költözik, és csatlakozik egy elit előkészítő iskola fiúcsapatához, rivalizáláshoz és vonzalmakhoz vezetve.

A bábu

Egy saját erejéből sikeres kereskedő mindent megtenne, hogy meghódítson egy vasakaratú arisztokratát Bolesław Prus klasszikus lengyel regényének modern adaptációjában.

Az ínyencklub

Az egyikük halálát okozó háztűz után négy tökéletesnek tűnő pár kénytelen megkérdőjelezni mindent, amit egymásról tudni véltek.

Ricky Gervais: Kóbor macskák bandája

Elképesztő káosz tör ki a helyi kóbor macskák botrányai miatt az utcákon Ricky Gervais gátlástalan animációs komédiájában.

José Mourinho

Ez a trófeákkal teli, bennfentes dokumentumfilm José Mourinho ikonikus felemelkedését követi nyomon, ahogyan a világ egyik legelismertebb vezetőedzőjévé vált.

A legjobb új filmek a Netflixen 2026 szeptemberében

Ne kívánj sok szerencsét!

Sophie Birenbaum készen áll a reflektorfényre, mint az iskolai musical főszereplője – egészen addig, mígnem hirtelen több drámával kell szembenéznie otthon, mint a színpadon.

Legjobb a legjobbak között

Két gyerekkori barátnő csatlakozik egyetemük bollywoodi versenytánccsapatához, de az út az országos döntőig keményebb, mint gondolták.

A suttogó

Amikor kisfia eltűnik, egy özvegy az ügyben is érintett sorozatgyilkost börtönbe juttató, elhidegült apjához fordul segítségért.

Kétség

Miután rájön, hogy családja és egy hajózási birodalma van, egy amnéziás nő visszatér a gazdag és látszólag tökéletes múltjához, hogy kiderítse, miért hagyta azt maga mögött.

Unabomber (premier: 2026. szeptember 25.)

A valós események ihlette dráma bemutatja, hogyan vált Ted Kaczynski a Harvard zseniális hallgatójából és kísérleti alanyból az Unabomberré, miközben üldözi az FBI.

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