6 testet-lelket melengető program Budapesten, ami hideg napokon a legélvezetesebb

A hűvös napok meghitt menedékekért és testet-lelket melengető nyalánkságokért kiáltanak, így összegyűjtöttük azokat a gasztrohelyeket, programokat, melyek a hideg hónapokra lettek szabva. Nektek már csak jól be kell bugyolálnotok magatokat!

Forralt boros hajójárat

Idén novemberben és decemberben a MAHART Cruises egészen új szintre emeli a hajótúra fogalmát: a 60 perces esti program alatt korlátlan mennyiségben kínálnak forralt bort és teát az utasoknak! Az ünnepi járat a Batthyány tér 1. hajókikötőből indul, majd Budapest legszebb látványosságai mellett halad végig, beleértve a fényekben úszó Parlamentet is. Barátokkal vagy randiként is tökéletes program, és nem mellesleg remek alkalom a fotózásra!

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Fondüzés a város felett

Bújjatok el a hideg elől egy csinos kis igluba, és kóstoljatok bele a nagybetűs sajtmámorba! A 360Bar-nál, a főváros egyik kedvenc rooftop bárjánál minden adott ehhez, hiszen a hideg hónapok alatt téli varázsvilággal várják a vendégeket. Fűtött buborékaiknál stílusosabb helyet elképzelni sem tudnánk a lazításhoz, pláne, ha a fondü mellé némi forró teát vagy fehér bort is kértek, ahogy azt Svájcban szokás. Azért a bár signature koktéljai közül is próbáljatok ki néhányat! Érdemes lesz egyszer-egyszer kimerészkedni, hiszen az enyhe borzongás fájdalomdíja nem más, mint a lélegzetállító panoráma.

1061 Budapest, Andrássy út 39. | Weboldal

Gesztenye, sütőtök és tejbegríz: Újdonságok a kürtőskalács-birodalomban

Novemberben ismét beköszönt az ősz az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászdába, méghozzá négy ellenállhatatlan finomság formájában! A szezonális különlegességekért érdemes sietni, hiszen kizárólag novemberben kóstolhatjátok meg őket, és legközelebb csak egy év múlva térnek vissza. A kínálatban helyet kapott a melengető fűszerekkel megbolondított, frissen, parázson sült Pumpkin spice kürtős, a krémes Kürtős Gesztenyepüré, valamint a gyerekkorunk kedvencét újragondoló Kürtős Gríz, amelyben a kakaós tejbegrízt kürtőskalács-darabok és erdeigyümölcs-öntet teszi még izgalmasabbá. A desszertek mellé pedig kérjétek a titkos Mackó Bájitalt; a fűszeres forralt almalé tökéletesen átmelegít egy hűvös őszi délutánon vagy egy állatkerti séta után!

1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16. | Facebook

Forrócsokizás mackók társaságában

A Rengeteg RomKafé sem hiányozhat a listáról, hiszen ilyenkor válik csak igazán bakancslistás helyszínné az édesszájúak számára. A hatodik kerület kakaómennyországában több mint százféle forró csokoládé közül válogathattok, ha pedig megugrottátok a feladatot, plüss mackók társaságában kortyolgathatjátok el az áhított nyalánkságot. Csak hogy egy kis ízelítőt adjunk abból, milyen izgalmas variációk lapulhatnak a tejszínhabréteg alatt: sós karamellás, mangós-fehércsokis, gyömbéres fahéjas és pisztáciás forró csoki is szerepel a kínálatban, és természetesen a vegánokra is gondoltak. Ne feledkezzetek meg az asztalfoglalásról, főleg, ha hétvégén ejtenétek útba a csokibirodalmat!

1063 Budapest, Szinyei Merse utca 22. | Facebook

Gőzgombócozás a Városmajorban

Hatalmas, pihe-puha gombóc, tetején jókora adag vaníliasodó, mák, belsejében pedig szilvalekvár – ha még nem ettetek gőzgombócot, itt a remek alkalom! Szerencsére nem is kell az Alpokig mennetek, ha a síelők kedvenc csemegéjére fáj a fogatok, hiszen a Majorkában idén is készítenek gőzgombócot. Sőt, nem állnak meg a klasszikusnál: diósat, mandulásat is kérhettek, és még pisztáciarajongóként is megtaláljátok náluk a számításaitokat. Miután elfogyasztottátok, sétáljatok egy nagyot a Városmajorban!

1126 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 16. | Weboldal

Játékos lakoma

A végére egy retro különlegességet tartogattunk – a Lakomatív Éttermet, ahol minden a vonatokról szól. Egy percig se gondoljátok, hogy a vonatok itt csak dekorációs célokat szolgálnak: gőzösök szállítják az asztalokhoz az italokat, a makettek közül pedig több is életre kel egy gombnyomásra. Az étterem a Keleti pályaudvar közvetlen szomszédságában lelt otthonra, az étlap pedig tele van finomságokkal: gazdag levesek, a magyar konyha kedvencei, de még burgerek is helyt kaptak rajta. Minden korosztály és ízlés számára tartogatnak izgalmakat!

1076 Budapest, Verseny utca 2. | Facebook

Irány a Városligeti Műjégpálya: