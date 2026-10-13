5 pazar gasztrohely Budapesten, ahol felejthetetlen boros élmények várnak

Az ősszel együtt a borvacsorák és -kóstolók ideje is megérkezett Budapestre. Az alábbi helyszínek változatos italkínálatukkal, minőségi ételeikkel és szakértő személyzetükkel vívták ki az ínyencek elismerését – jó szívvel ajánljuk nektek őket! (x)

Gundel Étterem

A városligeti Gundel Étterem nem akármilyen gasztronómiai élményeket kínál azoknak, akik mélyebben is elmerülnének a borok világában: Fabók Mihály, háromszoros Magyar Sommelier Bajnok vezette borkóstolókat, interaktív vakkóstolót, valamint borral, sajttal és csokoládéval fűszerezett programokat. A Borpince különterme minden évben az Év Bortermelőjének nevét viseli, a díjazott borász pedig az év során borvacsorákon is bemutatkozik itt. A pincében zajló programok előzetes egyeztetéssel, csoportok számára érhetők el, míg az egyéni vendégeket az étterem két- vagy háromfogásos vacsoramenüje és a Gundel sommelier-je által válogatott borpárosítás várja.

1146 Budapest, Gundel Károly út 4. | Weboldal

Ménesi

A Bartók Béla útról lekanyarodva hamar egy hangulatos, barátságos borbár előtt találjátok magatokat. A Ménesi csapata több mint 100-féle minőségi magyar borral, a hozzájuk passzoló főételekkel és harapnivalókkal vár benneteket a XI. kerület nyüzsgő szívében. A helyszín rendszeresen szervez különleges bortematikus estéket, októberben latin dallamokkal kísért borozást és lemezhallgatással egybekötött kóstolót is találtok a kínálatban. A vendéglátóhelyet ezen kívül jó szívvel ajánljuk céges rendezvények, üzleti találkozók és csapatépítők helyszínéül egyaránt.

1114 Budapest, Ménesi út 1. | Weboldal | Facebook

Huncutka Bite And Wine

A Szabadság tér közelében vár a belváros egyik legkedvesebb borbárja, a Huncutka. Ha olyan helyet kerestek, ahol nem csupán megízlelhetitek a borokat, hanem tanulhattok is róluk, a hely széles kínálatára és lelkes, segítőkész személyzetére mindig számíthattok. Így biztosan megtalálhatjátok azt a tételt, ami leginkább passzol az ízlésetekhez és a hangulatotokhoz. Ezen kívül érdemes figyelemmel követni a bár Facebook-oldalát, így elsők között értesülhettek az éppen aktuális kóstolóestekről és borvacsorákról.

1054 Budapest, Báthory utca 3. | Facebook

KÜNST Bistro

A Ferenc tér közvetlen szomszédságában bújik meg a IX. kerület hangulatos borbárja, a KÜNST Bistro. A ferencvárosi helyszínt elsősorban azoknak ajánljuk, akik a magyar nedűk mellett a nemzetközi különlegességekbe is belekóstolnának. Itt bizony páratlan lehetősége adódik az ínyenceknek, hiszen az itallapon többek között az Amerikai Egyesült Államok, Spanyolország, Portugália, Chile és Franciaország legjobb tételeit fedezhetik fel. Az étlap szintén túlmutat a hagyományos borkorcsolyákon, hiszen az említett országok jellegzetes fogásait kínálja nektek. Gasztrokalandoroknak bakancslistás helyszín!

1094 Budapest, Ferenc tér 1. | Weboldal | Facebook

Color Bar&Bistro

Budapest egyik legszínesebb borkínálatát hozza el a belváros szívébe a Color Wines csapata: a bárban hazánk jellegzetes borai mellett végigkóstolhatjátok Ausztria, Horvátország, Szlovénia és Szlovákia borvidékeinek legjavát, de még évjáratos ritkaságokba és alkoholmentes különlegességekbe is belekortyolhattok. A tágas, világos helyszínre akkor is érdemes betérnetek, ha nem csupán a borok iránt érdeklődtök, hiszen a széles italkínálatban prémium ginek, izgalmas koktélok és kézműves sörök is szerepelnek.

1075 Budapest Madách Imre út 11. | Weboldal | Facebook

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