Nem mindennapi eseménynek, egy legenda visszatérésének lehettünk szemtanúi Budapest 153. születésnapján: újra megtelt élettel a Múzeum Kávéház! (x)

Alig telt el néhány hónap a Dunapark Kávéház újranyitása óta, és az Eventrend Group révén máris beírhattuk a következő grandiózus eseményt a naptárunkba. A cégcsoport úgy döntött, ideje, hogy Budapest gasztrotérképén újabb nagy múltú kávéház tündökölhessen régi fényében, a választás pedig a hat éve bezárt Múzeum Kávéházra esett.

Nem csoda, hiszen a Magyar Nemzeti Múzeum mellett, a Palotanegyedben ékeskedő vendéglátóhely valóságos fogalom: 1876 óta ad teret a közösségi életnek, a ráérős beszélgetéseknek. És akkor még nem is beszéltünk a gasztronómiáról, melyet nevével fémjelez!

Kávészünet műemléki kincsek mellett

Fel volt adva a lecke a köztulajdonban lévő önkormányzati bérlemény esetében, ám ahogy arra Nagy Gábor, az Eventrend alapító társtulajdonosa is emlékeztetett bennünket, a cégcsoport immár az ötödik budapesti kávéházat újította fel.

A Múzeum Kávéház esetében sokak lelki szemei előtt még az 50-es, 60-as évek „vívmányai”, a kovácsoltvas csillárok, az esztétikumtól meglehetősen távol álló falburkolatok jelentek meg, de Kőrössy Zoltán, az Eventrend alapító társtulajdonosa megnyugtatott bennünket: mindez már a feledés homályába veszhet, hiszen a felújítás során teljes mértékben visszatértek a gyökerekhez.

Íme, egy kis ízelítő:

Nem kevesebb, mint hat réteg festéket távolítottak el, hogy rekreálhassák az eredeti burkolatot, a műemléki védelmet élvező keresztgerendákhoz, freskókhoz is értő kézzel nyúltak, a Fischer-kerámiák látványában pedig nemcsak felnézve, de már a desszertes tányérra pillantva is gyönyörködhetnek a vendégek.

Anno és Most, reggeltől estig a Múzeum Kávéházban

A felújítás során a külcsíny mellett, persze, a praktikum is prioritást élvezett. Bár a biliárdasztalok egykor a kávéházak kötelező elemét jelentették, ma bizonyára már csak kerülgetnénk őket, és persze a múlt században a Bródy utca felőli részen, sötét függönyök mögött zajló illegális kártyajátéknak sincs már híre-hamva sem.

Amire viszont nagyon is volt igény, az egy olyan konyha, mely a teljes Kárpát-medence gasztrohagyományaiból építkezik: jó hír, hogy az aranykor kávéházában újra nagykanállal ehetjük a Jókai bablevest, és ha úgy tartja kedvünk, Budapest belvárosában már tepsis pecsenyét is kérhetünk.

Töltött káposzta, rakott krumpli, bajai halászlé, máglyarakás, eredeti recept alapján készült borjú bécsi – ha valamelyik klasszikust rendeljük, a tányér mellé egy kis kártya érkezik, mely magyar és angol nyelven is elmeséli az étel történetét. Amennyiben pedig következő látogatásunkkor a kártyával érkezünk, jutalmunk egy pohár pezsgő lesz!

Persze, azok sem maradnak éhen, akik mai, mégis váratlan ízeket keresnek, hiszen a gasztrokoncepció jelszava „Anno és Most”. Az egész napos választékból nálunk egyértelműen a Kávéházi Lángos Benedict vitte a prímet, de a sült burrata, a Szent Jakab-kagylóval tálalt rizottó és a különböző tésztaételek is bizonyára nagy kedvencek lesznek. Múlt és jelen fúzióját pedig mi sem tükrözi jobban, mint a kreatívabbnál kreatívabb desszertek, melyeket Takács Judit cukrászséf álmodott meg.

Az italkínálat is különböző korokat jelenít meg: kérhetünk arany melange-ot, habos pesti kávét, de még egy shaken espressora, hojicha lattéra vagy pisztáciás matcha cold brewra is betérhetünk.

Laptopbarát kávéház, az egyetemisták új törzshelye

Az Eventrend nem titkolt célja, hogy az újranyitással ne csak a régi törzsvendég-bázist, hanem a fiatal generációt is megszólítsa. Szeretnék, hogy a Múzeum Kávéház még a zöld-fehér franchise-al is felvegye a versenyt, és hogy a környékbeli egyetemistáknak tanuláshoz, kávézáshoz, ebédidőben is biztos pontot jelentsen.

Ehhez minden adott: Universitas ajánlatuk kihagyhatatlan diákkedvezményeket rejt, a wifi szuper erős, és bár abszolút nem szembetűnő, jó pár asztalnál konnektort is elhelyeztek. Még eseményeket is szerveznek majd, hogy kellőképp felpezsdítsék a közösségi életet!

Ahogy elnézzük a nyitást övező lelkesedést, utóbbira nem is kell sokat várni: már csak idő kérdése, és a 150 éves Múzeum Kávéház ismét bekapcsolódik a pesti szociális élet vérkeringésébe, megidézve egy darabkáját a főváros történelmének. Még véletlenül sem múzeumszerűen!

Múzeum Kávéház 1088 Budapest, Múzeum körút 12. Weboldal | Facebook

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