Hűsítő vendégtérrel és fák ölelte környezettel vár a kánikulában Budapest újjászületett kávéháza

Ha a nyári hőségben kimozdulnátok a négy fal közül, ám nem szeretnétek elhagyni a légkondi adta kényelmet, csak üljetek be a Pozsonyi út megújult kávéházába, ami tágas, immár klimatizált belső tereinek és árnyas, fákkal övezett környezetének köszönhetően hűsítő menedéket kínál vendégeinek a legnagyobb forróságban is.

Fotó: Dunapark Kávéház

Nagy várakozások közepette, július végén végre újra megnyitotta kapuit a főváros egyik legismertebb kávéházi épülete, a Dunapark Kávéház, ami indulása után rögtön belopta magát a budapestiek szívébe.

Ezen persze nincs mit csodálkozni, hiszen a legendás vendéglátóhely a Pozsonyi úton, közvetlenül a Szent István park mellett helyezkedik el, így a belváros soha meg nem álló pezsgésétől csupán néhány perc sétára kínál nyugodtabb, elegánsabb városi élményt, ahol a természet közelsége és az újhullámos gasztronómia legjava találkozik.

A modern megközelítés szempontja pedig a helyszín berendezésében is visszaköszön, hiszen a kávézó az ikonikus art deco és Bauhaus építészeti örökséget kortárs megközelítésben értelmezi újra, amelynek eredményei a világos, nyitott belső terek és a progresszív, polgári atmoszféra.

Fotó: Dunapark Kávéház

A megújult Dunapark egész napos találkozóhelyként működik, hiszen a hely munkatársai reggel 9-től egészen este 10 óráig várják változatos étel- és italkínálattal a régi és új vendégeket. Az tehát biztos, hogy a nap bármely szakában érdemes betérni ide, legyen szó egy frissítő, napindító kávéról, egy könnyed ebédről vagy egy hangulatos vacsoráról.

Ennek megfelelően a kávéház nem csupán kedvelt gasztronómiai helyszín, hanem a városi találkozások természetes tere is, ahol baráti beszélgetések, üzleti találkozók, családi programok és délutáni kávézások egyaránt otthonra találhatnak.

Fotó: Dunapark Kávéház

Bár Újlipótváros kedvenc találkozóhelyén valóban el lehetne tölteni egy egész napot, fogyasztásotok előtt vagy után igencsak ajánlott felfedezni a kávéház gyönyörű környezetét is.

A környék ugyanis nem véletlenül számít a nyári hónapok egyik legkellemesebb városi úti céljának: a szomszédban található Szent István park évszázados fái természetes menedéket kínálnak a belvárosi hőség elől, míg a Duna közelsége nyári sétára csábít titeket a XIII. kerület szívében.

Dunapark Kávéház
1137 Budapest, Pozsonyi út 37.
Weboldal | Facebook

Ha még több árnyas kerthelyiséget kerestek:

5 hangulatos, eldugott kerthelyiség Budapesten, ahol pompás falatok várnak
5 hangulatos, eldugott kerthelyiség Budapesten, ahol pompás falatok várnak

Az alábbi kerthelyiségek között ti is megtalálhatjátok az új kedvenceteket, akár a belvárosban, akár a külkerületekben kerestek törzshelyet.

Funzine Funzine