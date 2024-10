Különleges napindítók Budapesten: 5 kávézó, ahol újragondolták a kávézás élményét

Akár egy kellemesen édes pumpkin spice latté-ra, egy szemet gyönyörködtető színes cappuccinóra, esetleg egy krémes tiramisukávéra vagy frissítő matchára vágytok idén ősszel, ezekben a kávézókban biztosan találtok majd kedvetekre való kávés italt.

Orient Café Budapest

A Keleti pályaudvar közvetlen szomszédságában megbújó Orient Café Budapest tökéletes választás, ha egy városban rohangálós nap fénypontjaként szürcsölnétek el az ősz ikonikus kávés italát, a pumpkin spice lattét. A forró finomság mellé a pultból különböző, frissen készült sütemények közül választhattok, így lesz teljes az élmény.

1077 Budapest, Baross tér 13. | Facebook

Smúz Café

A Smúz kávézó volt az első hazánkban, ahol színes kávéval örvendeztették meg a vendégeket, üzletük pedig egyszerre szolgál virágüzletként és borbárként is. A kávékhoz használt sima és alternatív tejek biominősítésűek, süteményeik pedig minőségi alapanyagokból, francia vajjal és belga csokoládéval készülnek. Mindezt megkoronázza az utánozhatatlan kilátás, hiszen a kávézó a Parlamentre néz, a távolban a Halászbástyával.

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. | Facebook

Flatty Coffee Shop

A Vámház körút egy félreeső zugában található Flatty talán elvihetné a főváros egyik legkisebb kávézójának címét, amivel coffee to go koncepcióját erősíti. Tökéletes választás, ha épp útban a Fővám téri Vásárcsarnok felé megállnátok egy kávéra, vagy épp a környéken sétáltok és egy elviteles kávét kerestek. Szezonálisan változó kínálatukban az egykortynyi presszótól a matcha lattéig olyan különlegességeket is megtalálhattok, mint a TikTokon egy időben oly népszerű tiramisu latte babapiskótával.

1053 Budapest, Vámház körút 8. | Facebook

Pompeii Latte Art

A Pompeii Latte Art baristái kreativitásuk minden egyes szegletét kihasználva készítik el a kávéremekeket, legyen szó mackóról, hattyúról, virágról, vagy cseresznyefáról. A specialty kávék mindegyike 100% arabica kávébabból készül. A tulajdonos végzettségét tekintve történész, az ókori Róma iránt érzett szeretete pedig nemcsak az enteriőrben, de a kávék mintáján és a hozzá érkező tekercseken is visszaköszön, görög és római filozófusok bölcs mondásaival, amelyeket érdemes lehet megfogadni. A művészet és a kávé ötvözetével már két belvárosi üzletükben is találkozhattok, az élmény mindkét helyen garantált.

1094 Budapest, Mester utca 18. | 1066 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 54. | Weboldal

Matcha Tsuki

A Matcha Tsukiban minden az eredetileg Kínából származó, de Japánban elterjedt, zöld teából készült italokról és ételekről szól. A jellegzetes ízéről ismert matchát lehet nagyon és kevésbé is szeretni, egy biztos, egyszer az életben mindenkinek ki kell próbálnia, már csak azért is, mert rengeteg pozitív élettani hatása van. A matcha italokat hideg és meleg kiadásban készítik el nektek, idén ősszel pedig kipróbálhatjátok náluk a matchás pumpkin spice latté-t, az apple pie latté-t és a caramelized hazelnut latté-t is.

1053 Budapest, Kálvin tér 2. | Facebook

