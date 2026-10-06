Magyar filmekkel, pazar ételekkel és tánccal tér vissza a nagy sikerű bál Budapest legendás palotájába

Ikonikus fogások, egy felejthetetlen este és a reflektorfény, mely a táncparkett mellett ezúttal filmlegendákat ragyog be… Mindez nem jelenthet mást, mint hogy visszatér a Gundel Bál! (x)

Van egy étterem, aminek neve már több mint 130 éve jelent egyet a magyar vendéglátással, öröksége pedig alapjaiban határozza meg gasztronómiánkat. A Gundel Étterem – 2021 óta már az Eventrend Grouppal – megannyi örökséget, hagyományt és értéket ápol, utóbbiakra pedig idén bállal tette fel a koronát.

Az első Gundel Bál teltháza és hangos sikere után úgy döntöttek, az eseményből hagyományt teremtenek. Így a visszatérő és az elsőbálozók legnagyobb örömére 2027. február 6-án megrendezik a második Gundel Bált!

Nagy Gábor, az üzemeltetést végző Eventrend Group alapító társtulajdonosa nem titkolja: céljuk, hogy minél szélesebb kör megismerhesse a Gundel Étterem örökségét. A Gundel Bált pedig úgy harangozta be, mint a 2027-es év csúcseseménye – a részletek hallatán csakis egyetérteni tudunk vele.

Reflektorfényben a magyar film és a 2027-es Gundel Bál

A bál talán még a tavalyinál is izgalmasabbnak ígérkezik: a tematika mi más is lehetne Ruttkai Éva születésének 100. évfordulóján, mint a magyar film, mely pont úgy köti össze a generációkat, mint a Gundel Étterem. „A legendák otthona” címet a jubileum mellett olyan művészek ihlették, mint Latinovits Zoltán, Bujtor István, Frenreisz Károly, a Gundel falai pedig megidézik a nekik köszönhető közös emlékeket.

Ám szó sincs filmbálról, emlékestről: a múltbéli történetek élményszerűen, a reflektorfényt a vendégekre irányítva szólalnak majd meg. Hiszen legenda bárki és bármi lehet – a Gundel maga is az, történetéhez 2027. február 6-án pedig újabb generációk csatlakozhatnak.

Ami pedig az Eventrend Group történetét illeti, több legendás vendéglátóhelyével is összefonódott már az elmúlt három évtized során. Szentül hiszik, hogy csak kellő tisztelettel, a gyökereket megőrizve, ugyanakkor a mai kornak megfelelve lehet tovább építeni ezeket a vendéglátóegységeket – a Gundel Bál ötlete is így született meg.

Sőt, még a Gundel Bál programjait is ennek szellemében álmodták meg: a filmes tematika az egész estét átszövi, a Palota minden egyes tere pedig más és más élményt tartogat. A Mirror Men aranyba burkolózott figurái egy régi mozi hangulatát adják át, a borpincében blackjack és amerikai rulettasztalok jelenítik meg a kaszinófilmek világát, míg a könyvtárszobában Szindbád híres éttermi jelenete elevenedik meg.

A téma a bálteremben fog kicsúcsosodni, az étterem pedig a klasszikus vonalat fogja képviselni, élő zenével, a zongora mögött Rakonczai Imrével. A műsorvezető szerepét Dobó Kata és Gundel Takács Gábor tölti be!

Természetesen az elsőbálozók is nagy szerepet kapnak az est során: ezúttal is övék a látványos nyitótánc, melyet Keleti Andrea vezetésével sajátítanak el.

Ugyancsak hagyománnyá vált, hogy a Gundel Bál jótékony célt is szolgál. A 2027-es esemény a Tompos Kátya Alapítványt támogatja, az értékes relikviák elárverezéséből befolyt összeggel, melyet az Eventrend Group és a Gundel Étterem további 500 000 forinttal egészít ki. Az alapítvány olyan művészeknek nyújt segítő kezet, akiket betegségük munkaképtelenné tett – a kezdeményezésnek köszönhetően már négyen koncentrálhatnak a gyógyulásra anélkül, hogy az anyagiak miatt aggódnának.

Filmes ínyencségek és a catering megújulása

Mi más is tehetné fel az i-re a pontot a tematika kapcsán, mint az ételsor, melyet Wolf András corporate séf és Vérten Róbert executive séf a Gundel Bálra összeállított.

A menüt hat magyar filmsiker – Eldorádó, A tanú, Szindbád, Mephisto, Te rongyos élet, Veri az ördög a feleségét – inspirálta, hogy belesimuljon az est minden egyes epizódjába. A fogások egyszerre lesznek elegánsak, mégis kortársak – már alig várjuk, hogy debütáljanak!

És ha már ínyencségek: az eseményen a Gundel Catering megújult arculatáról is lehullt a lepel.

A Városligetben álló ikonikus palota kapuja, általa pedig a Gundel karaktere immár bárhol megjelenhet, méltó prezentációt biztosítva az étterem szellemiségének. Megújul a kínálat és a tálalás, bővül a kapacitás – a Gundel Event & Catering pedig továbbra is évszázados vendéglátói tudással felvértezve jelenik meg külső rendezvényhelyszíneken. Nekünk már meg is van a kedvencünk: a csinos kis almás-mogyorókrémes desszert!

Ezzel egy időben hivatalosan is elindult a visszaszámlálás: 2027 februárjában jön a Gundel Bál!

Ha részesei lennétek ennek a különleges történetnek, Báli belépőjegyet, Arany vagy Gyémánt jegyet válthattok a 2027-es Gundel Bálra. Az eseményről bővebb információ a Gundel Étterem weboldalán ide kattintva érhető el.

Hogy addig is pezsegjenek az éjszakák Budapesten: