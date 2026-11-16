4+1 parádés burgerlelőhely Budapesten a street food szerelmeseinek

Van, hogy másra sem vágyik az ember ebben a hideg időben, mint egy szaftos burgerre, jókora adag sült burgonyával megfejelve. Ha ti is a burgerrajongók táborát erősítitek, és átadnátok magatokat a hőn áhított gasztroélménynek, az alábbi burgerlelőhelyeket ajánljuk figyelmetekbe! (x)

Zing Burger & Co

A Zing Burger & Co 2013-ban egy budapesti food truckból indult, ma pedig a belváros egyik legismertebb burgerezője. A titkuk az alapanyagban rejlik: a magyar tenyésztésű Angus marhahúsban, a saját pékségben sütött buciban és házi készítésű szószokban, tartósítószer nélkül. Minden burger rendelésre, frissen készül, így a Zing gyors, mégis igazi éttermi minőséget kínál. A klasszikus sajtburgertől a különlegesebb ízekig mindenki megtalálja a kedvencét. Novembertől ráadásul megújult menüvel és új arculattal várják a vendégeket! A belvárosban a Király utcában, a Kálvin téren és a Nyugatinál találjátok meg őket, a többi étterem címe a weboldalon olvasható. Aki a klasszikus amerikai smash burgerre vágyik, annak a csapat újlipótvárosi kistestvérét, a Sajtbureszt ajánljuk!

Olvasóink a FUNZINE kódot felmutatva ingyen hasábburgonyát kapnak bármelyik burger mellé, 2027. január 31-ig, vásárlásonként egyszer.

1061 Budapest, Király utca 20. | 1053 Budapest, Kálvin tér 5. | 1066 Budapest, Teréz körút 62. 1075 Budapest, Kazinczy utca 18. | Weboldal

Sajtburesz by Zing

A Sajtburesz by Zing a Zing Burger különálló smash burger koncepciója Újlipótvárosban, a Tátra utcában, egy egykori hentesüzlet helyén. Az alapötlet egyszerű: rövid menü, kevés tétel és egy tökéletesre csiszolt klasszikus. A húspogácsákat forró acéllapon nyomják laposra, így a széle ropogós, a belseje szaftos marad, fűszerként csak só és bors kerül rájuk. A hús a tulajdonosok saját hentesétől, kifejezetten nekik tenyésztett Angus marhából érkezik, a szögletes buci pedig saját pékségben készül. A névadó Sajtburesz dupla Angus smash pogácsával, olvasztott amerikai sajttal, ketchuppal, mustárral, savanyú uborkával, és friss hagymával készül, az Oklahoma grillezett hagymával, a Royale with cheese pedig baconnel érkezik. Mellé vékony hasábburgonya, jalapeño poppers és házi limonádé jár, a ketchup és a majonéz korlátlan mennyiségben fogyasztható. Aki szélesebb választékot keres, annak a nagytestvért, a Zing Burger & Co belvárosi éttermeit ajánljuk!

1136 Budapest, Tátra utca 13. | Weboldal

Tuning Burger

Budapest belvárosában, az Akácfa utcában 12 éve hódít a Tuning Burger. Náluk a hamburger több egyszerű street foodnál: igazi gasztroélmény! Erdélyi Róbert tulajdonos és vagány csapata minőségi alapanyagokkal, merész ízkombinációkkal és szívvel-lélekkel várja a burgerrajongókat. Itt nem a pillanatnyi trendek diktálnak: a klasszikus burgerek mellett olyan különlegességeket kóstolhattok, mint a libamájjal és szarvasgombával megkomponált Rockefeller Burger, a teriyakis shiitake gombás burger vagy a prémium Wagyu Burger. A szürkemarhától a wagyuig számos izgalmas hús közül választhattok, de a kecskesajtos (vega) burger is megér egy estét. A Tuningot néhány éve a világ 50 legjobb burgerezője közé választották, az idei évtől pedig megújult belső térrel, egy kis pimaszsággal és nagy adag vendégszeretettel vár benneteket.

1072 Budapest, Akácfa utca 45. | Weboldal

Meat Heaven

​A​z Andrássy úttól néhány lépésre, a Liszt Ferenc téren találjátok a Meat Heaven by Tuning üzletét, ami egy tökéletes találkozóhely a húsimádóknak​. Erdélyi Róbert tulajdonos és Balogh Gergely séf csapata itt prémium steakekkel, laza hangulattal és odafigyeléssel készült fogásokkal ejt benneteket ámulatba. A kétfős steaktál igazi lakoma: bélszínnyárs, rib eye, hátszín és két mini burger érkezik az asztalra, zöldbors-, BBQ- és béarnaise mártással, sült krumplival, karfiollal, burgonyával és friss kevert salátával.​ A hűtőből különleges húsokat is választhattok, ​a​ nagy húsok és szezonális fogások mellé pedig remek hazai és nemzetközi borválogatást kínál az étterem. A legkisebbeknek gyerekmenüvel készülnek, és természetesen a nagyobb baráti társaságokat is örömmel fogadják – tökéletes helyszín egy közös​ estéhez​, hedonizmussal fűszerezve.

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 11. | Weboldal

+1: Cheeseburger taco a Terezában

Végül, de nem utolsó sorban pedig érkezzék egy igazi ínyencség: a Tereza cheeseburger tacoja! Ennél különlegesebbet aligha találtok a menüjükön, ez maga a nagybetűs tex-mex kreáció, hiszen a roppanós tacoban ezúttal a sajtburger alapanyagai lapulnak. Darált marhanyak, cheddar sajt, burgerszósz, jégsaláta, uborka, mindez az említett tacohéjba csomagolva – mi másra vágyna az, aki a sajtburger és a mexikói konyha rajongója? A Tereza hangulatos belső tere és széles margarita-választéka már tényleg csak hab a tortán, foglaljatok asztalt, csempésszetek egy kis élénkséget és színt a szürke hétköznapokba!

1065 Budapest, Nagymező utca 3. | Weboldal

Pezsdítő gasztroélmények hideg időre: