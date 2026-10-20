Újdonságok vidéken: 5 felfedezésre váró hely, amiért érdemes útnak indulni

Ha vidéken töltenétek valamelyik őszi hétvégét vagy egynapos kiruccanásra, városnézésre vágytok, jó ha tudjátok, hogy az ország számos pontján várnak rátok újdonságok.

Crosta bakery & brunch, Eger

Egy újonnan nyílt kovászos pékség csillaga ragyott fel Egerben néhány hónappal ezelőtt és ennyi idő elég is volt ahhoz, hogy a helyiek és az átutazók is végérvényesen a szívükbe zárják. A Crosta pékségében szívvel-lélekkel készült ropogós kenyerek, szezonális reggelik, péksütemények és desszertek várják, hogy végérvényesen elrabolják az ínyencek szívét. A hely további különlegessége, hogy a pékséget alapító házaspár kézműves sajtjai is megkóstolhatók itt, de éppúgy felfedezésre váró hely ez a vegetáriánusoknak és a gluténmentesen étkezőknek egyaránt. Egyik specialitásuk az a bizonyos mandulás krémes, ami már szinte állandó vendég a kínálatban és sokan odáig vannak érte.

3300 Eger, Kossuth Lajos utca 5. | Facebook

Galuschka Bistro & Garden, Tokaj

Egy 19. század végi elegáns épületben talált otthonra Tokaj legújabb gyöngyszeme, a Galuschka Bistro & Garden, ahol a sokat megélt falak között a térség bor- és gasztronómiai hagyományai találkoznak egymással. Nevéből fakadóan a Galuschka magyaros vonalat képvisel: a klasszikusok új megközelítésben, történetekkel átszőve, szezonális és helyi alapanyagokból készülve öltenek testet a tányérokon és teljesednek ki a legfinomabb tokaji nedűkkel. Tokaji kiruccanás során egy könnyed ebéd, egy hosszúra nyúlt vacsora alkalmával érdemes bakancslistára tűzni ezt az inspiráló gasztrohelyet.

3910 Tokaj, Bethlen Gábor út 13. | Weboldal | Facebook

AGRO Bistro, Győr

Győrben várja a szezonális ízek és a friss, helyi alapanyagokból készült ételek szerelmeseit az AGRO Bistro. A város újdonsült, természetközeli fine bistrójában az évszakok és a hazai termelők mellett a zero waste szemléletnek is nagy figyelmet szentelnek. A minden részletre kiterjedő tudatosság azonban nemcsak az étterem működésében játszik fontos szerepet: nagyfokú tudatosság hívta életre ezt a helyet és benne az ételeket. A kínálat részét képező „az ikonikus hagymaleves” névre keresztelt fogást egészen biztosan sokan választják, de így van ez az AGRO Cordon Bleu-vel és Viki Rákóczi-túrósával is. Egy szó, mint száz, Győrben járva vétek kihagyni ezt a helyet!

9021 Győr, Amadé László utca 2. | Weboldal | Facebook

Rose Cafe és Virág, Tát

Esztergom és Nyergesújfalu között félúton létezik egy elvarázsolt kis hely, ami alig egy éve kápráztatja el az arra járókat. Táton, a Rose Cafe és Virág ajtaján belépve egy megelevenedett csodavilág fogadja ugyanis a betérőket. A virág- és ajándéküzletben minden földi jóval megpakolt sütispult és kávézásra kialakított sarkok csábítanak egy rövidke pihenőre, de vannak még itt burjánzó zöld növények, romantikus virágok, dekorációk és persze otthonos hangulat is. Szerencsére olyan sok szépség fér el ebben a kis ékszerdobozban, hogy a kávézás-sütizés közben bőven van lehetőség inspirálódni az aktuális szezon dekorációját illetően.

2534 Tát, Madách Imre utca 34. | Facebook

Botanika – Farm Bakery Brunch, Tata

A tatai Kristály Imperial Hotel**** épületében megnyitott, farm-to-table koncepciójú pékség-reggelizőben új szintre emelték a napindítás fogalmát. A Botanikában a hétvégék a lassú reggelekről szólnak, a nyugodtan elfogyasztott fogásokról, de biztosan mondhatjuk, hogy a frissen sült, Skandinávia ihlette péksütemények is rendre megállítják az időt bármely hétköznap reggelén. A saját kertészetből származó, az üvegházban megtermelt alapanyagoknak pedig mondanunk sem kell nincs párja, nem véletlen tehát, hogy hamar elhírestül az itt élők körében, hogy ez bizony egy hiánypótló hely a vizek városában.

2890 Tata, Ady Endre utca 22. | Facebook

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