Újdonságok Budapesten: 8 kihagyhatatlan hely, amit érdemes felkeresni októberben

Októberben is tartogat újdonságokat Budapest gasztroszcénája, így ha szeretitek felfedezni a város legújabb helyeit, mutatjuk miket érdemes kipróbálnotok.

Lorina Coffee

A Kökitől mindössze egy kőhajításnyira leljük Kispest legújabb gyöngyszemét, a Lorina Coffee-t! A hangulatos helyen a specialty kávék és a prémium matchák szerelmesei éppúgy megtalálják a számításaikat, mint az édesszájúak: a pultban pompás, ropogós croissant-ok és laktató, vadkovászos szendvicsek sorakoznak, az itallapról pedig olyan ínycsiklandozó koffeinbombák kacsintanak vissza, mint az epres pink cloud matcha vagy a dirty chai latte.

1191 Budapest, Vak Bottyán utca 72. | Instagram

NOGA

Hivatalosan is megnyitotta kapuit a NOGA, a Baross utca legújabb gasztrocsillaga. Az erősen törzshelygyanús aperitivo bar a Herz pörkölőüzem specialty kávéival, friss pékárukkal és mediterrán ihletésű ételkínálattal csábít: kiadós melegszendvicsekkel, shakshukával, és kistányéros tételekkel (például hummusz, olívaválogatás, zsidótojás) csillapíthatjuk az étvágyunkat, közben pedig finom koktélokkal nyújthatjuk meg a barátainkkal töltött időt.

1082 Budapest, Baross utca 1. | Instagram

Serene Specialty Coffee & More

Nem mindennapi kávéélmény vár a József körúton: a Serene-ben a letisztult dizájn izgalmas kulturális sokszínűséggel párosul. A V60 filterkávé és klasszikus espressók mellett a főszerep a hagyományosan forró homokágyon készített török kávéé, amit igény szerint csipetnyi kardamommal vagy fahéjjal tesznek még varázslatosabbá. A keleti hangulatot tovább erősíti az egyiptomi mangóval édesített ceremoniális matcha latte, és a házi baklava.

1085 Budapest, József körút 14. | Weboldal

So Thai

Budapest első thai specialty teázója elhozta nekünk a TikTokot már meghódító desszertkülönlegességet, a shokupant. A japán tósztkenyérként is ismert, vajban pirított nyalánkság kívül ropogós, belül puha, és brutál toppingokkal (mangó, taró, Biscoff-krém és Nutella), plusz a hozzájuk passzoló fagyival érkezik. A pontot az i-re az autentikus thai teák teszik fel: nálunk a popcornos frappé vitte a prímet, de a többi verzióval sem lehet mellényúlni!

1075 Budapest, Károly körút 9. | Instagram

Sugar Cube

Hamisítatlan távol-keleti desszertmennyországra bukkantunk a Nagykörúton! A Sugar Cube ajtaján belépve egy másik világba csöppenünk, ahol egy zen mester nyugalmával áldozhatunk a krémes és könnyed kínai tejsodók oltárán. A hétféle ízben kapható, főételnek is beillő édességen túl koreai pingszut, tarógolyós finomságokat és fenséges matchákat is kóstolhatunk. Tökéletes búvóhely, ha egy kis békére és bűntudat nélküli élvezetekre vágysz!

1073 Budapest, Erzsébet körút 29. | Instagram

KOHO

A Horváth Mihály téri templom szomszédságában találjuk a csúcsgasztronómia egyik legújabb fővárosi szentélyét. A KOHO szeptemberben nyitotta meg kapuit, kulináris koncepciója mögött pedig Tóth József Azsi áll, aki 14 éves kora óta építi karrierjét olyan helyeken, mint az Arany Kaviár, a New York-i Per Se vagy a dubaji FZN. Francia technikák, játékos fogások és válogatott borok várnak, melyeket szerdától szombatig kóstolhatunk végig.

1082 Budapest, Horváth Mihály tér 14. | Weboldal

Totti Pizzeria

Francesco Totti, az AS Roma legendás játékosa és a levegős szélű, vékony tésztájú nápolyi pizzák előtt tiszteleg a Lehel Csarnok új ékszerdoboza, a Totti. A kézműves pékséges háttérrel rendelkező tulajdonos, Kumi Gergő kovászos tésztával és javarészt a piacon elérhető alapanyagokkal dolgozva süti a kétféle méretben kapható pizzákat: a klasszikusabb ízek mellett egy extrább, hetente változó verzióval is készülnek, így megéri többször visszatérni!

1134 Budapest, Lehel Csarnok | Instagram

Kácsitó Bakery

Venezuelai gyökerek, andoki Guayoyo-kávé, díjnyertes kenyér és tradicionális alapokon nyugvó péksütik – ez a Kácsitó Bakery! A Déli pályaudvar közelében megbúvó hely sztárja a névadó cachito, egy croissant-szerű sós péksütemény, amit leggyakrabban sonkával és sajttal töltenek meg, de a pain au chocolat-ot, a leveles tésztából készült édes palmeritát, a pinyita kalácsot és a kókuszos-sajtos ökörszemet is vétek lenne kihagyni.

1122 Budapest, Városmajor utca 3. | Instagram

Indulhat a közel-keleti ízutazás a fővárosban:

Kiemelt kép: Sugar Cube