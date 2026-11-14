Tó ölelte arborétumot és vízparti csodavilágot rejt Somogy megye eldugott kirándulóhelye

Hazánk leghosszabb mesterséges taváért ugyan egészen Somogy megyéig kell mennetek, ezért a látványért bőven megéri a kiruccanás: a háborítatlan víztükör és a körülötte lévő, őszi színekben pompázó erdő titeket is elvarázsol majd.

A Kaposvártól északra található, 8 kilométer hosszú Deseda-tó az őszutón is fantasztikus látványt nyújt. A helyszín tökéletes választás lehet, ha a legismertebb úti célok helyett eldugottabb terepet fedeznétek fel: itt csupán a természet neszei törik meg a csendet, míg a tó körüli erdős terület és a vízbe nyúló félsziget őszi képeslapra illő panorámát kínál.

A parkerdőtől induló, nagyjából 100 méter hosszú Szúnyog hídon szintén érdemes átkelni, hiszen innen rögtön a Desedai Arborétumnál találhatjátok magatokat, ami nemcsak az ősz minden árnyalatában pompázó színei miatt különleges, hanem azért is, mert a félszigeteten található arborétumot szinte teljes mértékben a tó határolja.

Ugyan a hídon csak gyalogosan tudtok átmenni, a tó körül kiépített, korábban az Év Kerékpárútja címet is elnyert bicikliúton két keréken is felfedezhetitek a környéket.

A környéken tehát minden adott egy kellemes novemberi sétához, amit akár gyerekekkel együtt is könnyen teljesíthettek. Kisebbekkel érkezőknek különösen ajánljuk a közeli Gombási-erdőben fekvő Pillangó tanösvényt, ami négy, különböző korosztályokhoz igazított útvonalon, információs táblák segítségével mutatja be a hely élővilágát.

A kalandnak azonban nem kell itt megállnia: ha van kedvetek, a kirándulás után a tó déli részénél található Fekete István Látogatóközpontot is útba ejthetitek, ahol az izgalmas kiállításoknak köszönhetően közelebbről is megismerkedhettek a térségben élő növényekkel és állatokkal.

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