40+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. november 12-15.

Íme a legjobb programok november második teljes hétvégéjére Budapesten és környékén, ahol ezúttal is nagyszerű kiállítások, Márton-napi gasztroélmények, koncertek, filmek és vezetett séták várnak benneteket.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Libalakoma a Normafa Síházban (2026. november 11-15.)

Márton-nap alkalmából libás fogásokkal készül a vendégeknek a Normafa Síház is. November 11. és 15. között a libahúsos, selymes vajmártással leöntött házi derelye, klasszikus libaleves, a füstölt libahúsos sólet és a libamell sztroganoff mellé még egy gesztenyés mousse is érkezik a tányérotokra. A teljes menüsor ára 15500 forint szervizdíj nélkül, ha pedig csak levessel vagy előétellel terítenétek meg a főételeknek, akkor 12500 forintért kapjátok a gasztrokalandot. Ha teljessé tennétek az ízélményt, az ételekhez feltétlen rendeljetek egy pohár finom bort is!

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További Márton-napi gasztroélmények:

Vintage textilvásár raktárból // Zugló (2026. november 12-14.)

November 12. és 14. között a zuglói ReciclArte Hungary üzletében vintage textilvásár keretében szerezhetitek be a legmenőbb anyagokat, legyen az téli vagy nyári, vászon vagy szövet, viszkóz, jersey vagy lakástextil. A több magyar divattervező által is szívesen látogatott üzletben igazi különlegességekre is lelhettek.

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12. SPEFI Nemzetközi Speciális Filmfesztivál // Eötvös10 (2026. november 13-16.)

Különleges moziélményben lehet részetek, ha november 13. és 16. között ellátogattok az Eötvös10-be, hiszen idén ismét megrendezik a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület filmünnepét, a SPEFI Filmfesztivált. Hazánk egyetlen kifejezetten a fogyatékossággal élő filmes alkotóinak szóló rendezvényét ezúttal is lebilincselő szakmai beszélgetésekkel, panelprogramokkal és kulturális eseményekkel színesítik a vetítések mellett, így már egészen biztosan megéri megváltani a jegyeiteket erre az egészen egyedülálló rendezvénysorozatra.

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Szami Diary – Winter Wonderland // Dugattyús (2026. november 14. – december 2.)

Ismerős, mégis meghökkentő jeleneteket örökít meg Szami, aki portréin, tárgyfotóin és életképein a mindennapok furcsa, néha abszurd pillanatait ragadja meg, legyen szó egy 1100 forintos Szűz Mária-hűtőmágnesről vagy egy szexshop kirakatát bámuló Mikulásról. A Dugattyúsban kiállított fotók egyszerre mosolyogtatnak meg és gondolkodtatnak el, milyen gyorsan is változik körülöttünk a világ. A tematikához hűen a november 14-i megnyitón apró ajándékkal készülnek a karácsonyi pulcsiban érkezőknek. A nyitóbeszéd után Nemeskéri Kamilla és a Dugattyús rezidense, Falcao áll a DJ-pult mögé.

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A Duna hídjai – Gyukics Péter kiállítása // Eötvös10 (2026. november 22-ig)

Budapest-rajongóknak kihagyhatatlan, ingyenes fotókiállítással kedveskedik az Eötvös10. Gyukics Péter 9 országot megjárt képeit előzetes bejelentkezés után, egészen november 22-ig tekinthetitek meg, amihez az e-mail címet a Facebook-eseménynél találjátok.

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További szuper kiállítások Budapesten:

Az entrópia az egy barátságtalan mennyiség – Komár Sabrina kiállítása // Pikszis (2026. november 28-ig)

Szinte egész hónapban megtekinthetitek Komár Sabrina önálló kiállítását a Pikszisben. „Az entrópia az egy barátságtalan mennyiség” című rendhagyó sorozat egyfajta belső lenyomat, ami feltárja az Én megfoghatatlan változásait és szétesését. Az egyszerre személyes és mindenki által átérezhető tárlat igazi csemege azoknak, akik kortárs képzőművészetet csempésznének a hideg novemberi napokba.

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Bonjour Monsieur Gauguin // Szépművészeti Múzeum (2027. február 28-ig)

Igazi művészeti szenzációnak ígérkezik Paul Gauguin első, nagyszabású magyarországi kiállítása, ahol összesen 150 remekmű, köztük 80 Gauguin-alkotás várja a látogatókat. A több mint 40 kölcsönadó intézmény együttműködésével létrejött tárlat a festő szellemi és művészi fejlődését követi végig, miközben bemutatja stílusának folyamatos változását és útkeresését. Gauguin művei mellett olyan mesterek alkotásai is láthatók, mint Monet, Cézanne, Van Gogh és Sérusier, így a kiállítás izgalmas képet ad arról a művészeti közegről is, amelyből a modern festészet egyik meghatározó irányzata született.

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Garden of Lights // ELTE Füvészkert (egész hónapban)

Ősszel és télen az ELTE Füvészkert is rendre fénybe burkolódzik, nincs ez másként idén sem. Ebben az évben a Szépség és a Szörnyeteg meséjének bűvöletében sziporkáznak a fények a Garden of Lights fénykiállításán, így valóban úgy élhetitek át Belle és a Herceg közel 300 éves meséjét, mint még soha: egyedi lampiontechnikával készült, mozgó fényinstallációk, ragyogó fényalagutak és fénykapuk, megannyi szemet gyönyörködtető multimédia-attrakció vár benneteket. Jó, ha tudjátok, hogy ez a Garden of Lights zárófelvonása – már csak ezért is érdemes lesz jegyet váltani erre a varázslatos utazásra.

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Story of Lights // Grassalkovich-kastély, Gödöllő (egész hónapban)

Ha fénykertekről van szó, természetesen Gödöllő sem maradhat ki a sorból: Sisi legkedvesebb magyarországi rezidenciáját, a Grassalkovich-kastélyt körülölelő kert is fényekbe burkolódzik, hála a Story of Lights látványosságának. Hazánk legnagyobb fénykiállítás-sorozata idén is Erzsébet királyné fénykertjét kelti életre Gödöllőn, reflektálva a helyszín bámulatos történetére. A kert egyszerre lesz az időtlen elegancia, a játékosság, a hagyományok és a modern megoldások színtere – az este fénypontjaként pedig még egy óriáskerékre is felülhettek, hogy 30 méter magasból is megcsodálhassátok mindezt.

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További csodás fénykiállítások Budapesten és környékén:

Macskafogó40 // Pannonia Studio (egész hónapban)

Negyven évvel ezelőtt mutatták be a Macskafogót, amelynek felejthetetlen karakterei, poénjai és zenéi azóta is generációkat kötnek össze. A jubileum alkalmából ingyenes, interaktív kiállítás nyílt az egykori Pannónia Filmstúdió épületében, ahol a rajongók közelebbről is megismerhetik Grabowski és a macskaszindikátus kalandos történetének kulisszatitkait. A tárlaton eredeti, kézzel festett celluloidok, karakterrajzok, filmes relikviák és korabeli tárgyak várják a látogatókat, de Ternovszky Béla egykori íróasztalát és Mr. Teufel irodájának rekonstruált részletét is szemügyre vehetjük.

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Csütörtöki programok Budapesten és környékén (2026. november 12.)

Filozófiai konzultáció – Kérdezz egy filozófust! // Ladó Galéria

November 12-én a Klauzál téri Vásárcsarnok karzata modernkori agórává változik: a piac négy sarkában négy filozófus várja azokat, akik szeretnének új nézőpontokat megismerni egy őket foglalkoztató kérdéssel kapcsolatban. A rendhagyó, ingyenes eseményen bárki feltehet egy fontos kérdést, és négyszemközt beszélgethet róla egy hivatásos filozófussal. Ha tehát van egy kérdésetek, amin már régóta rágódtok, itt a lehetőség, hogy feltegyétek egy professzionális gondolkodónak!

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További szuper ingyenes programok Budapesten:

Nagy zenészek, nagy szerelmek – Bősze Ádám előadása // Eötvös10

Bősze Ádám neve bizonyára minden zenerajongó számára ismerősen cseng: november 12-én, az Eötvös10-ben pedig újra lehetőség nyílik részt venni népszerű eseménysorozatán. A zenetörténész aznap este Leonard Bernstein magánéletéről mesél, sok-sok képpel, videóval és persze zenével kísérve.

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A pillangók szabadok // Art-Színtér

Sokan nem is tudják, hogy Leonard Gershe népszerű vígjáték-drámája nem a filmvásznon, hanem színpadon, 1969-ben debütált. Sőt, a magyar közönség is megtekintheti most színházban, legközelebb november 12-én! A pillangók szabadok két fiatal találkozását festi fel: bár Jillt és Dont eleinte elválasztja a new york-i albérletük között húzódó fal, később egymásba szeretnek. Amikor pedig megjelenik Mrs. Baker, Jill anyja, az együtt töltött idő mindhármuk életét gyökeresen megváltoztatja. A karaktereket Hegyi Barbara, Szántó Balázs és Mosolygó Sára interpretációjában, az ikonikus filmkockákat pedig Csiby Gergely rendezésében, egyfelvonásosként láthatjuk viszont az Art-Színtérben.

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Frenk Akusztik // Gödör Klub

Frenk a hazai könnyűzenei élet egyik legszínesebb, legsokszínűbb előadója. Zenéjében ötvöződnek a rock, a pop, a funk, a sanzon, a klasszikus és a jazz elemei. Dalai egyszerre férfiasok és nőiesek, vadak és melankolikusok, a sanzonok líraisága pedig jól megfér bennük a populárisabb hangvétellel. Saját utánozhatatlan stílust teremtett a különböző zenei irányzatok vegyítésével. Ezúttal egyszál gitáros akusztikus verzióban hallhatjátok a dalait.

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Gépdalkör – Dawness Jam Club: Tövisházi Ambrus x ifj. Sebő Feri // Edith

Iprovizált elektronikus zene, számítógép használata nélkül Tövisházi Ambrussal és ifj. Sebő Ferivel.

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Pénteki programok Budapesten és környékén (2026. november 13.)

Ruhacsere a Néprajzi Múzeumban

Novemberben, ráadásul péntek 13-án kerül megrendezésre az EthnoEco csoport újabb ruhacseréje, aminek ezúttal a Néprajzi Múzeum ad otthont. Ha neked is lapul a szekrényedben olyan ruha, ami jó állapotú, de nincs használatban, add be a közösbe és válassz helyette olyat, ami jobban passzol hozzád. A cél, hogy a nap végére, minden behozott ruhadarab új gazdára találjon.

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Tükrös 40 – Második félidő // Hagyományok Háza

a Tükrös Zenekar november 13-án, pénteken 19 órakor a Hagyományok Háza színháztermében ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. A Tükrös 40 – Második félidő című jubileumi esten a magyar népzene egyik meghatározó együttese vetítéssel egybekötött koncerten idézi fel az elmúlt évtizedek legemlékezetesebb pillanatait, és repertoárjának legjavából válogatva kalauzolja végig a közönséget a Kárpát-medence gazdag zenei hagyományain.

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Két hétfő emléke // Pesti Színház

Kevesen tudják, de írói pályáját megelőzően Arthur Miller fiatalkorában egy autóalkatrész-raktárban tevékenykedett. Az ott szerzett élményei hívták életre a Két hétfő emléke című egyfelvonásost, melynek ifjú hőse pont úgy keresi a lehetőséget a kitörésre, mint ahogy azt egykor a világhírű drámaíró is tette. Álmok, melyeket a dolgozók dédelgetnek, titkos remények, melyek megszínesítik a hétköznapi szürkeséget… A „patetikus komédia” a Pesti Színházban november 13-án, Fehér Balázs Benő rendezésében, Rudolf Péter, Wunderlich József, Kern András és sok más kiváló művész játékával kerül bemutatásra. Érdemes sietni a jegyvásárlással, hiszen az előadásra az utolsó belépők pörögnek!

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Pink Floyd tribute est: Keep Floyding koncert + filmvetítés // Lurdy Mozi

A program első felében a Keep Floyding zenekar lép a hatalmas mozivászon elé, hogy egy másfél órás, élő koncerttel repítsen el titeket a Pink Floyd univerzumába. Utána egy rövid átszerelés után a mozivásznon a történelem kel életre: kezdetét veszi egy legendás Pink Floyd koncertfilm – a Delicate Sound of Thunder – vetítése.

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Placebo // Papp László Budapest Sportaréna

Harminc éve, 1996-ban, a britpop korszak dübörgésekor jelent meg a Placebo áttörést jelentő debütáló albuma, amely éles ellentétben állt az akkor uralkodó kulturális hangulattal. Főként erről az albumról és a második Without You I’m Nothing lemezről válogat a kultikus brit zenekar pénteken a Papp László Budapest Sportarénában.

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Péntek 13 + Secret Horror Movie // Bem Mozi

Különleges horror este péntek 13-án a Bem Moziban: az ehhez a naphoz erősen passzoló 1980-as kult-klasszikus után egy meglepetés horrorfilmmel is készülnek.

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Szombati programok Budapesten és környékén (2026. november 14.)

Lampion Mesefesztivál és Könyvvásár // Marczibányi Téri Művelődési Ház

November 14-én szombaton újra megnyitja kapuit kicsik és nagyok egyik kedvenc irodalmi ünnepe. A Lampion Mesefesztivál és Könyvvásáron a zenei fellépők, az interaktív gyermekműsorok, a színpadi előadások és a gazdag kínálatú könyvvásár mellett a látogatók bekapcsolódhatnak a játékos készségfejlesztő és kézműves foglalkozásokba is.

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Újbuda Bolha: Cserebere Gazdagréten

November 14-én ismét csereberére csábít a Gazdagréti Közösségi Ház. Az Újbuda Bolha következő eseményén kincsek és régi, de jó állapotú holmik találhatnak gazdára: ruhák, cipők, játékok, gyerekkönyvek és háztartási eszközök egyaránt. A szervezők ráadásul extra programokkal is készülnek a csereberén részvevőknek.

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Gardrób+Sufni // ELTE Gömb Aula

A sufniban talált holmikkal kiegészített Gardrób Közösségi Vásár november 14-én ismét az ELTE Gömb Aulába invitálja a lelkes árusokat és vásárlókat. A szezon legjobb ruhái, cipői, táskái és kiegészítői mellett régi tárgyakra, kacatokra és könyvekre egyaránt lecsaphattok ezen az őszi alkalmon.

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Ládafia garázsvásár // Budakalász

November 14-én a budakalászi Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár ismét megrendezi hagyományos Ládafia garázsvásár eseményét. A program alkalomról alkalomra fontos találkozási pont az árusok és a vásárlók számára. Mivel minden alkalommal számtalan tárgy és holmi talál új gazdára, érdemes ezt a dátumot is bevésni a naptárakba.

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Szombatra szép időt jósolnak, egy séta szuper program lehet:

Lúd a házban // Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény

Vidám, Márton-napi családi programmal várja a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény az 5–12 éves gyerekeket és kísérőiket, ahol zenés koncerttel, játékos feladatokkal és izgalmas történetekkel fedezhetik fel a novemberi népszokásokat, a libás hagyományokat és a tél előtti utolsó nagy vigasság titkait. A résztvevők Róth Miksa művein keresztül a művészet világába is betekinthetnek, majd egy kreatív kézműves foglalkozáson saját alkotást is készíthetnek. A családi délelőtt ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

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Édes luxus – Stühmertől a Rózsavölgyi Csokoládéig – vezetett séta

Tudtad, hogy Budapest egyik legizgalmasabb története csokoládés dobozokban rejtőzik? Ha nem, akkor november 14-én egy 120 perces séta keretében, édes kóstolókkal kísérve találhatjátok meg a kérdésre a választ. Ezen a különleges városi sétán az egykori Stühmer gyártól indulva fedezhetitek fel, hogyan lett a csokoládé luxus, ajándék és iparművészeti alkotás egyszerre. A séta felfedi a modern kézműves csokoládé titkait: a Rózsavölgyi Csokoládé pompás belvárosi boltjában, majd a Stühmer márkaboltban belekóstolhattok a kézműves műalkotásokba, mindezt izgalmas történetekbe csomagolva.

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Bolygóbarát Budapest – vezetett séta

November 14-én egy kellemes, őszi, budai séta alkalmával egy igazán fontos téma kerül főszerepbe a Sétaműhely eseményén. Érdemes lesz velük tartani ezen a szombat délutánon, hiszen számtalan érdekesség mellett azt is megtudhatjátok például, hogyan élhettek költséghatékonyan és egészségesebben. A Bartók Béla út jövőtudatos üzleteinek, kávézóinak és galériáinak példáján keresztül ugyanis megismerhetitek a nagyvárosi lét fenntarthatóbb oldalát.

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Éljen a Grund! – regény és valóság a Pál utcában

A Sétaműhely november 14-i sétáján megelevenedik a szinte mindenki által olvasott Pál utcai fiúk története. Molnár Ferenc ikonikus művéről sok legenda és tévinformáció kering a köztudatban. A valódi helyszínek és a szereplőket ihlető alakok nyomába eredhettek ezen az alkalmon, ahol fény derül majd többek között, milyen körülmények között született a regény, ki is volt valójában az igazi Nemecsek, de arra is választ kaphattok, vajon a Pál utcaiak megbocsátottak-e valaha Gerébnek?

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Karikó // Átrium

Az EgyÉletem Produkció idén novemberben nem kisebb dologra vállakozik, mint hogy Karikó Katalin életútját vigye színre. Mindez a világhírű kutató, biokémikus Áttörések című könyve alapján, az Átriumban valósul meg, a laborköpenyt pedig Udvaros Dorottya ölti magára. A monodráma során a kisújszállási vályogháztól egészen a Nobel-díjig követhetjük a kutató útját, mely az emberfeletti munka, valamint az átütő siker mellett jó pár visszautasítással, kudarccal is járt. Az előadást Olasz Renátó rendezi – a november 14-i nyilvános főpróbára elérhető még néhány jegy!

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További szuper színházi élmények novemberre:

Kálmánchelyi Levi Fusion Cocktail koncert // DANTE Közösségi Alkotótér

Egy év szünet után ismét a DANTE színpadára áll a Fusion Cocktail. A trió életében persze az elmúlt év sem telt tétlenül, hiszen új dalok írásával töltötték az elmúlt hónapokat, amiket itt hallhattok majd először. Az biztos, hogy az érzelmes, mély témáiról és az improvizatív részekről ismert felállás koncertje kihagyhatatlan az új hangzást kereső zenekedvelőknek!

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Reneszánsz x Beatles: Poptörténeti időutazás és karaoke // MOMkult

Hogy mégis mi a közös a 16. századi pikáns reneszánsz madrigálokban és a liverpooli négyes világhírű slágereiben? Sokkal több, mint ahogy azt első hallásra hinnénk! A Danubia Zenekar november 14-én a MOMkultban nem kisebb feladatra vállalkozik, mint hogy egyesítse ezt a két világot, mely látszólag távol áll egymástól. Ott Rezső zseniális átdolgozásainak hála fültanúi lehetünk annak, ahogy a Help!, a Michelle vagy a Yesterday észrevétlenül egybeolvad VIII. Henrik, Lassus és Dowland legendás dallamaival. Egy olyan egyedülálló zenei időutazásra számíthatunk, mely során a korhű elegancia és a poptörténelem legnagyobb slágerei kéz a kézben járnak. És ami a legjobb, hogy a koncert második felében pedig szimfonikus zenekari karaoke várja a közönséget – az biztos, hogy ezt a különleges élményt sokáig fogjuk emlegetni, annyira felejthetetlen lesz!

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Vasárnapi programok Budapesten (2026. november 15.)

Túra a két Koppányra

Ezen a túrán a Börzsöny nyugati részének két különleges panorámájú hegycsúcsát vehetitek célba: a Kis- és a Nagy-Koppányt. Útközben érintitek a Gömbölyű-követ is, majd a túra végén Nagybörzsöny egyik legértékesebb középkori műemlékét, az Árpád-kori Szent István-templomot is felkereshetitek.

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Novemberi lemezpiac | Budapesti Lemezbörze // ELTE Gömb Aula

Az ország legnagyobb hazai lemezbörzéje november 15-én, vasárnap 10 és 16 óra között ismét színültig tölti LP-kel, CD-kel, DVD-kel, MC-kel, pólókkal, poszterekkel, újságokkal, könyvekkel, kitűzőkkel és emléktárgyakkal az ELTE Gömb Aulát. Ha kicsit is szeretitek a zenét, ott a helyetek!

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Antik- és bolhapiac Szentendrén

A már-már hagyományosnak számító szentendrei antik- és bolhapiacon november 15-én ismét kedvünkre válogathatunk a szebbnél szebb portékák között a Bükkös-patak partján.

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Őszi bolhapiac Törökbálinton

November 15-én 13 órától kezdetét veszi az őszi bálinti bolhapiac. Készüljetek, mert kiváló lehetőség ez a családi kincskereséshez: matathattok dobozok mélyén, alkudozhattok, ismerkedhettek és sztorizhattok is egy-egy kerámia, kabát vagy régi emlék felett.

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További izgalmas vásárok Budapesten és környékén:

Leszámolás a filmzenével: A Zenegyűlölő // Budapest Kongresszusi Központ

Létezik olyan ember a Földön, aki szívből utálja a Harry Potter, a Volt egyszer egy vadnyugat vagy éppen A Gyűrűk Ura ikonikus dallamait? Létezik, és még csak nem is fogja vissza magát! A Danubia Zenekar hatalmas sikerű szériájának zárófejezetében újból lecsap A Zenegyűlölő haragja: Janklovics Péter ezúttal a mozitörténet legnépszerűbb filmzenéire engedi rá gátlástalan humor-pörölyét. A szimfonikus stand-up során a James Bond-témáktól a Dallasig, a Keresztapától a Vukig semmi sem szent. Miközben a Danubia Zenekar Hámori Máté vezényletével életre kelti a kultikus filmzenéket, Janklovics éles humorral és váratlan fordulatokkal szedi ízekre a hallgatóság kedvenceit. Az egyedülálló élmény során könnyfakasztó nevetésből és szimfonikus filmklasszikusokból sem lesz hiány.

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Könnyű nekem a föld // Erzsébetligeti Színház

Biró Zsombor Aurél íróként már öt színdarab ősbemutatóját is jegyzi, legutóbbi pedig az Orlai Produkcióval együttműködve, Máté Gábor rendezésében debütált – hangos sikerrel. A Könnyű nekem a föld egy család történetét járja körbe, Magyarországtól 1307 kilométerre: Csongor ugyanis Dániában próbál boldogulni, az elvárások elől menekülve. Az ízig-vérig kortárs darab olyan témákat feszeget, mint a coming out, a generációk közt húzódó konfliktusok és a migráció kérdése, és bár novemberben a Szkéné Színházban már nem, az Erzsébetligeti Színházban, vendégjátékként még megtekinthetjük Budapesten.

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