Ingyenes minikoncertek töltik meg muzsikával Budapest népszerű vendéglátóhelyeit

Idén tizedik alkalommal rendezik meg A zene éjszakáját, amikor a Budapesti Fesztiválzenekar művészei a főváros legizgalmasabb vendéglátóhelyeit és kulturális tereit töltik meg élő muzsikával.

Az ingyenes minikoncerteken Pest és Buda tíz népszerű helyszínén a legkülönfélébb dallamok csendülnek fel: a klasszikus remekművek mellett filmslágerek, erdélyi népzene, ír, japán és amerikai zenei különlegességek, valamint vérpezsdítő tangók is színesítik az estét.

A Dugattyús, a Manyi Kulturális Műhely, a Margaux, a DANTE, a Béla bár, a MITZI, a Szatyor Bár, a Tacet Brewery, a Három Holló és a Lumen egy-egy különleges zenei találkozásnak ad otthont november 25-én. A barokktól a jazzig ívelő program Budapest születésnapjához kapcsolódva kínál kötetlen, felszabadult kulturális élményt, ráadásul teljesen díjmentesen.

A zene éjszakája 2027 helyszínei és koncertjei:

Fedezzétek fel milyen, amikor a klasszikus zene beköltözik a város kedvenc találkozóhelyeire!

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