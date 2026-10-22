7 rendhagyó program az október 23-i hétvégén, ami 1956-ot ünnepli Budapesten és környékén

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójáról megannyi tematikus program emlékezik meg szerte az országban. Az ünnep ráadásul nem csak október 23-án, hanem egész hétvégén át fog tartani: íme, a legjobb programok Budapesten és környékén!

Szobordöntés és fényfestés // Városháza park (2026. október 23., 24., 25.)

A főváros ünnepi programsorozatának részeként október 23-án, 24-én és 25-én a Városháza Parkból Csizma tér lesz: megidézik a Sztálin-szobor ledöntését, pont, ahogy az 70 éve történt, és még immerzív fényfestésre is sor kerül, először október 23-án, 19 óra 56 perces kezdettel. És hogy mi is volt a Csizma tér? Ezt a gúnyos kifejezést vésték a Felvonulási téren (ma: Ötvenhatosok tere) árválkodó csizmára, mely az említett szoborból megmaradt. Még több érdekességért látogassatok ki a Városháza parkba!

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Ünnepi programsorozat Ferencvárosban (2026. október 22., 23.)

Ünnepi programokból Ferencvárosban sem lesz hiány: október 23-án a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteménynél először „A Ferencváros a forradalomban” címmel nyílik kiállítás, majd vezetett séta indul innen, természetesen a Corvin közt is érintve. „Mi vagyunk ’56” címmel interaktív akciószínházi előadás tiszteleg a forradalom roma hősei előtt, a programdömping pedig egészen decemberig kitart, hála a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vetítés- és beszélgetéssorozatának. Nézzetek szét az önkormányzat weboldalán a programok között!

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A Szabadságvágy villamosa // Deák Ferenc tér (2026. október 23.)

Különleges kulturális program veszi birtokba a Deák Ferenc teret, méghozzá a Delta Produkció és egy jármű segítségével. A Szabadságvágy villamosa nem más, mint egy nosztalgiavillamos, mely már 1956-ban is közlekedett – fedélzetén 2026. október 23-án pedig versek, korabeli naplórészletek és egyéb irodalmi alkotások elevenednek meg. Mindezt Olasz Renátó rendezésében, Kádár Kinga és Medveczky Balázs előadásában, 10 órától egészen 18 óráig élvezhetitek – ráadásul díjmentesen!

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„Avanti ragazzi di Buda” tematikus séta // budai Vár (2026. október 23.)

„Avanti ragazzi di Buda” – A budai srácok nyomában – ezzel a címmel invitál a Nagyon Vár csapata történelmi sétára. A rendhagyó utazás a Széna tértől, 15:30-kor indul, majd a résztvevők a Várnegyed utcáin keresztül egészen a Budavári Palotáig keresik fel az 1956-os szabadságharc emlékhelyeit, B. Ferenc Attila vezetésével. A nagyjából háromórás séta során kiderül, milyen szerepet játszottak a sorsdöntő eseményekben a környék lakói, és persze az is, kik is voltak a budai srácok.

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’56 vidéken // Szentendrei Skanzen (2026. október 23.)

Ha tartalmasan időtöltést kerestek október 23-ára, akár Szentendre felé is vehetitek az irányt, hiszen a Skanzen portái között aznap egészen egyedülálló módon kel életre a történelem. A múltidéző jeleneteknek, tematikus túrának, interaktív programoknak, korabeli játékoknak és kézműves foglalkozásoknak köszönhetően felfedezhetitek a forradalom egy kevésbé ismert arcát: a vidéki eseményeket. Még korabeli járművek is érkeznek a Szabadtéri Néprajzi Múzeum területére!

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Tíz kép, egy sors – kiállítás-megnyitó // József Attila Színház (2026. október 23.)

Bár még csak a tizenötöt töltötte, Gödi Vass István már maga is részese volt a forradalom eseményeinek – ezért később Göncz Árpád kitüntette a1956-os Emlékéremmel. A művész tíz festményből álló sorozatát eredetileg a forradalom ötvenedik évfordulójára készítette el, a tárlat most pedig Aszódról Budapestre költözik. Az alkotásokat, melyek vizuális mementóként egyszerre őrzik a forradalom lélekemelő mozzanatait, és az azt követő megtorlás kegyetlenségeit, a József Attila Színházban tekinthetitek meg, az ünnepélyes megnyitót követően.

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1956-2026 Ünnepi hangverseny // Müpa (2026. október 24.)

Október 24-én este ünnepi hangversennyel emlékezik meg a Müpa az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulójáról, a Concerto Budapest szervezésében. Először Beethoven egyik legismertebb műve csendül fel: az Beethoven Egmont-nyitány ’56-ban hazánkban is a szabadság jelképe lett. Majd Dubrovay László 1956 című nagyszabású alkotását hallgathatja meg a nagyérdemű, melyet Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus, azaz „Magyar zsoltár” című opusa követ – a koncert karmestere pedig Keller András lesz.

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Kiemelt kép: Seres László drónfotó és videó

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