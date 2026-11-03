Ingyenes kiállítás idézi meg az idén 40 éve bemutatott Macskafogó kultikus világát

Negyven évvel ezelőtt mutatták be Ternovszky Béla és Nepp József legendás animációs filmjét, a Macskafogót, amelynek felejthetetlen karakterei, poénjai és zenéi azóta is generációkat kötnek össze.

A jubileum alkalmából ingyenes, interaktív kiállítás nyílt az egykori Pannónia Filmstúdió épületében, ahol a rajongók közelebbről is megismerhetik Grabowski és a macskaszindikátus kalandos történetének kulisszatitkait. A tárlaton eredeti, kézzel festett celluloidok, karakterrajzok, filmes relikviák és korabeli tárgyak várják a látogatókat, de Ternovszky Béla egykori íróasztalát és Mr. Teufel irodájának rekonstruált részletét is szemügyre vehetjük.

Az interaktív anyagoknak köszönhetően a kultikus idézetek és apró filmes érdekességek között is elmerülhetünk, miközben olyan kulisszatitkokra is fény derül, amelyekről talán még a legnagyobb rajongók sem hallottak. A kiállítás 2027. március 31-ig látogatható.

Bővebb információt ide kattintva, a Pannonia Studio Facebook-oldalán találtok.

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