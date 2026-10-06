Legendás tárgyak és megrendítő emberi sorsok tárulnak fel a Magyar Nemzeti Múzeum kiállításán

Van valami megfoghatatlanul vonzó abban, ahogy az Amerikai Egyesült Államok a saját történelmét írta: a határvidékek úttörő szellemétől a popkultúra robbanásáig a függetlenség eszméje mindig is a legfőbb hajtómotor volt. Amerika idén ünnepli fennállásának 250. évfordulóját, a Magyar Nemzeti Múzeum pedig egy különleges tárlattal csatlakozik a jubileumhoz, amely nem a megszokott szemszögből mutatja be a világ legbefolyásosabb nemzetét. (x)

A száraz évszámokkal borított politikai tablók a raktárban maradtak, helyettük a kiállítás a személyes történetekre, a kulturális áthallásokra és a magyar-amerikai kapcsolódási pontokra helyezi a fókuszt.

Többek között megtudhatjuk, mi köze volt az 1848-as magyar emigránsoknak a vadnyugat alakulásában, vagy, hogy miként ihlette meg a hazai alkotókat az amerikai álom? A múzeum tágas termeiben olyan ritkán látható műtárgyak, személyes tárgyak és interaktív installációk kaptak helyet, amelyek közelebb hozzák hozzánk az óceán túloldalának szellemét, mint eddig bármikor.

A tárlat vizuális világa és koncepciója tökéletesen illeszkedik a mai urbanitás ritmusához: a látogató nem csupán szemlélője, de aktív részese is lehet az elmúlt negyed évezred formálódásának. Az egyes területek különálló időkapszulaként működnek, ahol a függetlenségi nyilatkozat szellemiségétől kezdve a modern metropoliszok fénykoráig követhetjük nyomon az amerikai életérzés fejlődését.

Izgalmas kísérőprogramok

A rendezvényhez kapcsolódó kísérőprogramok még magasabb fokozatra kapcsolják az élményt. Mi más fejezhetné ki jobban Amerika lényegét, mint maga a zene? Az Egyesült Államok egyik legfontosabb kulturális exportcikke a jazz, amely a határok és kötöttségek nélküli önkifejezés, a művészi szabadság végső szimbólumává vált.

Ennek szellemében a kiállítást kísérő egyik kiemelt este folyamán az élő muzsika veszi át a főszerepet: amikor is a múzeum impozáns falai között a Jazzation lép fel. A formáció koncertje nemcsak méltó aláfestése a 250 éves jubileumnak, de ékes bizonyítéka annak is, hogy a szabadság nyelve univerzális – és a jazz ritmusára Budapesten is pontosan ugyanúgy dobban a szív, mint New Orleansban vagy New Yorkban.

Bővebb információt ide kattintva, a Magyar Nemzeti Múzeum weboldalán találtok.

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