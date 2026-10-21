40+ fergeteges program Budapesten és környékén az október 23-i hosszú hétvégére

Íme a legjobb programok az október 23-i hosszú hétvégére Budapesten és környékén, ahol ezúttal is nagyszerű koncertek, filmek, vezetett séták és felejthetetlen élmények várnak benneteket. Ráadásul ezen a héten nyit meg több fénykiállítás is.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Lumina Park // Palatinus (2026. október 20-tól)

Hatodjára is fénybe öltözik a Palatinus, hiszen október 20-án megnyitja kapuit a Lumina Park. Idén ősszel ráadásul teljesen megújulva veszi birtokba a jól megszokott helyszínt, és egyenesen Csodaországba repíti a látogatókat. Bizony, ezúttal Alíz története elevenedik meg, méghozzá több mint 200 installációnak köszönhetően! Érkezik a Fehér Nyúl, a Bolond Kalapos, de persze a Szívkirálynő sem maradhat ki a rendhagyó kalandból – érdemes lesz legalább két órát rászánni, és minél több figurát megörökíteni. A lengyel koncepción alapuló Lumina Parkról nem túlzás azt állítani, hogy Európa kedvenc fényparkja, ráadásul a régió legnagyobbja: Budapesten 1,5 kilométer hosszan sétálhattok fényárban úszó mesebirodalmában. Késő délutánonként, előreláthatólag márciusig gyúlnak fel a fények a Palatinus területén, hogy aztán 21, bizonyos napokon akár 22 óráig is részt vehessetek ezen a varázslatos utazáson a Lumina Parkban. Irány a tükör túloldala!

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A Duna hídjai – Gyukics Péter kiállítása // Eötvös10 (2026. október 21. – november 22.)

Budapest-rajongóknak kihagyhatatlan, ingyenes fotókiállítással kedveskedik az Eötvös10. Gyukics Péter 9 országot megjárt képeit előzetes bejelentkezés után, egészen november 22-ig tekinthetitek meg, amihez az e-mail címet a Facebook-eseménynél találjátok.

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Nagy Budapesti Sörfesztivál (2026. október 21-25.)

A fesztivál a második körben október 21. és 25. között várja a közönséget a Kopaszi-gátnál, a sörrajongók pedig a jól ismert klasszikusok mellett különleges tételeket is kóstolhatnak. A kínálatban ott lesz többek között az Erdinger, a Spaten, a Paulaner és az Augustiner, de olyan nemzetközi különlegességekkel is találkozhattok, mint a Sárga-tenger partjáról érkező Tsingtao vagy a Fertő tó mellől származó osztrák bio sör, a családi főzdében készülő Golser. A sörök mellé természetesen tartalmas gasztronómiai kínálat és hamisítatlan fesztiválhangulat társul. A kora esti órákban bajor élő zene alapozza meg a hangulatot, később pedig koncertek és ismert klub DJ-k veszik át a terepet.

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Régiségvásár Szentendrén (2026. október 23-24.)

Tálak, falitányérok, köcsögök, vázák, nyakláncok, karkötők, gyűrűk és rengeteg izgalmas antik és retró kincs vár rátok a RaktArt hangárában.

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Városligeti Tök Jó Fesztivál (2026. október 23-25., 31.)

Idén ősszel három hétvégén át egy varázslatos világ elevenedik meg a Városligeti Műjégpályán, ahol a tököké, az őszi élményeké, a zenéé és a felejthetetlen családi pillanatoké lesz a főszerep. Boszorkányok, szellemek, sejtelmes fények, hátborzongató meglepetések és különleges halloweeni programok várják a bátrakat.

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Garden of Lights // ELTE Füvészkert (2026. október 23-tól)

Ősszel és télen az ELTE Füvészkert is rendre fénybe burkolódzik, nincs ez másként idén sem – október 23-án visszatér a Garden of Lights, ezúttal kizárólag a Füvészkert szervezésében! Már le is hullt a lepel a 2026-os tematikáról: A Szépség és a Szörnyeteg meséjének bűvöletében sziporkáznak a fények. Úgy élhetitek át Belle és a Herceg közel 300 éves meséjét, mint még soha, hiszen a jól ismert történet ikonikus szereplői, helyszínei és motívumai ezúttal látványos alkotások formájában kelnek életre. Egyedi lampiontechnikával készült, mozgó fényinstallációk, ragyogó fényalagutak és fénykapuk, megannyi szemet gyönyörködtető multimédia-attrakció vár benneteket, mindehhez pedig a Füvészkert varázslatos atmoszférája biztosítja a hátteret, így az élmény egészen biztosan felejthetetlen lesz. Jó, ha tudjátok, hogy ez a Garden of Lights zárófelvonása – már csak ezért is érdemes lesz jegyet váltani erre a varázslatos utazásra.

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Cinemira Nemzetközi Gyerek- és Ifjúsági Filmfesztivál // több helyszínen (2026. október 24-31.)

Október végén a Sugár mozi, a Dugattyús, a Marczibányi Téri Művelődési Központ és a Francia Intézet terei is megtelnek kifejezetten gyerekeknek és kamaszoknak szóló filmes rendezvényekkel, hogy többek között vetítésekkel, beszélgetésekkel, filmes castinggal, workshopokkal és sztárvendégekkel tegyék felejthetetlenné az őszi szünetet. A weboldalon korcsoportra és érdeklődési körre bontva is szemezgethettek a programok közül, így az ifjú filmszakértők egészen biztosan megtalálják majd azt az előadást, amelyik leginkább megszólítja őket.

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III. Budapest International Film Festival // Corvin mozi (2026. október 24. – november 1.)

Október 24. és november 1. között ismét műsorára tűzi az év legizgalmasabb filmjeit a BIFF a Corvin moziban. Az esemény 45 alkotást vonultat fel, amelyek egytől egyig nagy sikert arattak Cannes, Velence, vagy éppen a Sundance filmes seregszemléjén. A programban helyet kapott például Nemes László történelmi drámája, a Moulin, valamint Radu Jude: The Diary of a Chambermaid című társadalmi szatírája. Az elsőként bejelentett filmek között kreatív dokumentumfilm és queer horrorvígjáték is szerepel. Nem csak a filmek miatt lesz érdemes jegyet váltani, a fesztiválon az alkotókkal is találkozhattok!

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MÁV-nosztalgiahétvége Budapest és Szentendre között (2026. október 24-25.)

Nem akármilyen nosztalgiahétvégére készül idén októberben a MÁV-csoport: nosztalgiaszerelvények, Faros Ikarusok, járműkiállítás, kocsiszín-látogatás, Utasellátó és családi programok várják az érdeklődőket a Budapest-Szentendre között közlekedő HÉV vonalán.

Story of Lights // Grassalkovich-kastély, Gödöllő (2026. október 24-től)

Ha fénykertekről van szó, természetesen Gödöllő sem maradhat ki a sorból: Sisi legkedvesebb magyarországi rezidenciáját, a Grassalkovich-kastélyt körülölelő kert október 24-én burkolódzik fényekbe, hála a Story of Lights látványosságának. Hazánk legnagyobb fénykiállítás-sorozata idén is Erzsébet királyné fénykertjét kelti életre Gödöllőn, reflektálva a helyszín bámulatos történetére. A kert egyszerre lesz az időtlen elegancia, a játékosság, a hagyományok és a modern megoldások színtere – az este fénypontjaként pedig még egy óriáskerékre is felülhettek, hogy 30 méter magasból is megcsodálhassátok mindezt.

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Szemrevaló Filmfesztivál // Művész mozi (2026. október 25-ig)

Október 15. és 25. között rendezik meg a 15. Szemrevaló Filmfesztivált a budapesti Művész moziban. A Svájci Nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet közös filmhete ezúttal is a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból ad ízelítőt eredeti nyelven, magyar felirattal. Az idén beválogatott 10 film a női sorsokat állítja középpontba: a fesztivált az egyszerre felemelő és mulatságos Űr a szívemben nyitja meg, de a Rose, az Apaföld és az Ön hisz az angyalokban? című alkotásokat is megnézhetitek. Budapest mellett Debrecenben, Szegeden és Pécsett is vetítik majd a fesztivál legjobb filmjeit.

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The Desperate Empire of Happiness – Duliskovich Bazil festőművész kiállítása // KULT7 Galéria (2026. október 29-ig)

Duliskovich Bazil a kortárs hazai festészet talán legmagányosabb alakja. Senki máséval össze nem téveszthető saját univerzumában működik. Mégis valamennyi képe más és más, egy-egy új, addig nem fölfejtett élmény vagy érzelmi góc kibontásának képi megragadása. Talán soha nem volt divatos, és soha nem fog tudni a divatból kimenni.

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Ha családi programot kerestek a hétvégére:

Színe és a visszája // Karinthy Szalon (2026. október 30-ig)

Az IMÁGÓ Öko-Kulturális Labor második csoportos kiállítása a textil és a ruházkodás témáját boncolgatja: mikro-, mezo- és makroszinten vizsgálja a médium egyéni és társadalmi hatásait, miközben feltárja, milyen jelentésrétegek húzódnak meg a felszín mögött. A kiállítás hétfőtől péntekig 12 és 18 óra között vár titeket az újbudai Karinthy Szalonban.

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World Press Photo 2026 // Biodóm (2026. november 8-ig)

Idén is a világ legfontosabb történetei elevenednek meg a Biodómban. A nemzetközi sajtófotó-verseny válogatásában háborúk, humanitárius válságok, migráció, klímaváltozás és társadalmi igazságosság is helyet kap. A több mint 57 ezer nevezett fotó közül kiválasztott alkotások nemcsak a konfliktusokat és veszteségeket dokumentálják, hanem az emberi kitartást és összetartást is megmutatják. A tárlat mellett két különleges magyar fotóanyag is látható, a „Fel is út, le is út – a 24.hu szemtanúi” a 2026-os választás, a „Sortűz 1956” pedig az 1956-os forradalom emlékezetes pillanatait idézi fel.

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44. Magyar Sajtófotó Kiállítás // Capa Központ (2026. november 8-ig)

A tavalyi év legfontosabb pillanatai elevenednek meg a 44. Magyar Sajtófotó Kiállításon a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. A tárlat a 44. Magyar Sajtófotó Pályázat díjazott és válogatott képeiből mutat be izgalmas válogatást: a MÚOSZ Nagydíja és az André Kertész-nagydíj mellett tizenhat kategória legjobbjai és számos különdíjas alkotás is látható. A nemzetközi zsűri által kiválasztott fotók a közélet, a társadalom, a kultúra és a mindennapok meghatározó történéseit idézik fel. A sokszínű kiállítás november 8-ig várja a látogatókat a Capa Központ emeleti kiállítóterében.

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Csütörtöki programok Budapesten és környékén (2026. október 22.)

Liszt: Krisztus // Müpa

A Liszt Ünnep részeként október 22-én igazán különleges eseményre kerül sor a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. Liszt Ferenc monumentális alkotása, a Krisztus oratórium sokak szerint nem más, mint „az égi birodalom zenéje”: őszinte, átszellemült darab, melyet egyszer mindenkinek hallania kell. A Müpában – azt megelőzően pedig a bécsi Musikverein színpadán – magyar, osztrák, szlovák és svájci énekes szólisták közreműködésével kel életre, Kesselyák Gergely vezényletével. Minél előbb váltsátok meg a jegyeteket, egészen biztosan felejthetetlen élmény lesz!

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Kósza Zenekar // KAZI

A Kósza Zenekar teljes felállásban (hegedű, cselló, nagybőgő, ütősök, ukulele) mutatja be lelket birizgáló saját szerzeményeit és feldolgozásait. Ha szereted az indie-folk zenét, a dalköltészetet, az akusztikus megszólalást, itt helyed!

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Zen Dogz bemutatja: pop-up hip-hop este @ MANYI

Egy egyszeri, kiszámíthatatlan hip-hop este a Manyiban. Zen Dogz x További Magyar Hangok. Lemezek, súlyos basszusok, ismerős és váratlan zenék, egy este erejéig.

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Trio Mandili // Akvárium Klub

Három fiatal grúz lány egy eldugott kaukázusi faluból indult, és rövid idő alatt világszerte ismertté vált. Egy napsütéses napon az országúton sétálva spontán énekelni kezdtek, miközben telefonjukkal felvették egyik kedvenc dalukat, az „Aparekát”. A videót feltöltötték az internetre, ahol mindössze két hét alatt több milliós nézettséget ért el – és ezzel gyökeresen megváltoztatta az életüket. A trió rövid idő alatt hatalmas rajongótábort szerzett világszerte.

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Bohemian Betyars Pogó Buli // Dürer Kert

Október 22-én visszatér a gigantikus-összeborulós-megőrülős Bohemian Betyars pogó buli, ahol a régi muzsikák is előkerülnek, a sírva vigadás is garantált, nyugodt álldogálásra pedig ezúttal sem érdemes készülni.

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Okótber 23-i programok 2026-ban Budapesten és környékén (péntek)

Kolonics György Emlékfutás // Népsziget

Immáron 17. alkalommal kerül megrendezésre a tragikus hirtelenséggel, 36 éves korában elhunyt kétszeres olimpiai és tizenötszörös világbajnok emléke előtt tisztelgő Kolonics György Emlékfutás. Október 23-án egyéni futószámokban (3,5 km-es, 11,5 km-es és 21,1 km-es távokon), félmaraton váltóban, valamint sárkányhajózásban is rajthoz állhatnak a résztvevők, a megszokott helyszínen, a KSI Kajak-Kenu Egyesület népszigeti telephelyén. Nevezni a bbu.hu oldalon tudtok!

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Megáll az idő // Bem Mozi

Gothár Péter kultikus alkotása 1956-ról és azt követő évekről, a fiatalok szemszögéből.

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BARDO 20 – Jubileumi koncert // Gödör Klub

Bárdos Deák Ági egy különleges, jubileumi koncerttel jelentkezik a Bardo-lemez megjelenésének 20. évfordulóján.

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Tina Turner Emlékkocert // STENK Lelátó

Tina Turner legendás slágerei kelnek életre a Ria Live Zenekar emlékkoncertjén.

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Fink // A38

A nagyszerű brit blues-folk dalszerző-előadó visszatér, hogy meghitt, személyes dalaival ismét felébressze közönsége szívében a szunnyadó erőt, szenvedélyt, szeretetet.

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Szombati programok Budapesten és környékén (2026. október 24.)

Gardrób Közösségi Vásár // ELTE Gömb Aula

Október 24-én ezúttal sufnikincsek nélkül kerül megrendezésre a hagyományos Gardrób Közösségi Vásár az ELTE Gömb Aulában. Ha szeretnéd felfrissíteni ruhatárad, itt a remek alkalom, hogy új darabokkal és kiegészítőkkel töltsd fel készleteidet.

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Bolhapiac Nagymaroson a Szabadmag-Miegymásban

Október 24-én ismét bolhapiaci hangulat kerekedik a nagymarosi Szabadmag-Miegymás udvarán és kisszobájában. A 10-től kezdődő és 16 óráig tartó bolhapiacon lesznek ruhák, háztartási kincsek, régiségek, játékok, és még ki tudja mennyi, sokat dédelgetett ritkaság.

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RitmusLabor – Családi élménydobolás // Magyar Zene Háza

Ez az interaktív program kifejezetten gyermekeknek, családoknak szól. A Föld népeinek legérdekesebb ütőhangszereit és ritmusait mutatja be egy izgalmas játékos történetben. Mivel az ütőhangszerek megszólaltatása nem igényel előképzettséget, pillanatok alatt önfeledt élményt okoz a legkisebbeknek is. Emellett jó hatással van a figyelemre, kézügyességre és a csapatjátékra. A gyerekek és kísérő szüleik kipróbálhatják a hangszereket, így válik ez a kaland kiváló családi eseménnyé.

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Fényűzés és történelem: Kalandozás az Andrássy úton

Az Andrássy út nem csak az épületeiről szól, hanem az emberekről is, akik formálták. Egy út, ahol minden lépés egy újabb történetet mesél el, mely nem csupán Budapest egyik legismertebb sugárútja – a „magyar Champs Élysées” -, hanem egy valódi időutazás, ahol minden sarkon találkozik a múlt és a jelen. A Pestbudai Séták eseményén a város legelegánsabb sugárútjának luxusából és drámáiból kaphattok ízelítőt októberben és novemberben két-két alkalommal.

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Gyertyafényes búcsúvacsora a Rakparton

Az október végi hosszú hétvégén zárul a Rakpart-szezon. Az elmúlt években hagyománnyá vált, hogy ezt egy gyertyafényes búcsúvacsorával ünnepelik meg. Ezúttal rekord hosszú asztallal készülnek: a Viadukt Bártól, a Valyo!Viadukton át, a Tunán és Dunyin keresztül egészen a Mederig tart majd a terülj-terülj, ahol minden közösségi hely hozzáadja a magáét, úgyhogy étel-italban és meglepetés programokban sem lesz hiány.

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Garrick Davis World Blues a Fülesben

Garrick Davis egy amerikai gitáros, énekes, dalíró és producer, aki Budapesten él. A blues gyökereivel és az érzésekre, valamint a térre építve zenéje a személyes tapasztalatokat tükröző dalszerzést ötvözi a globális, vándorlás által formált érzékkel. A Garrick Davis World Blues vezetőjeként Davis érzelmileg közvetlen előadásokat nyújt, amelyek valós helyiségekhez, valódi színpadokhoz és igazi hallgatókhoz készültek.

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DJ Krush // Akvárium

DJ Krush nem bír leállni és az idős mester zeneileg frissebb, mint valaha. Kevés olyan évtizedek óta a pályán levő DJ van, aki ennyire rajta lenne az újdonságok kutatásán, mint ő. Szettjeiben mégis ott az egyensúly, tudja és megmutatja honnan jött, de azt is, hogy merre tart ő és az absztrakt hip hop minden leágazásával egyetemben.

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Vasárnapi programok Budapesten (2026. október 25.)

SUP Szafari a Ráckevei-Duna eldugott részén

Igaz, már ősz van, de a SUP-szezonnak még koránt sincs vége. Szombatra 18 fokot jósolnak, ti pedig egy kis SUP Szafarira indulhattok a Ráckevei-Dunán.

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Halloweeni K-pop mulatság // Eötvös10

Jelmezverseny, fellépések és Random Dance vár rátok október 25-én, amikor is a Papillon ismét beköltözik az Eötvös10 Művelődési Házba.

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Habsburgok és holtak – vezetett séta

Október 25-én a Budavári Palotanegyedben és egyúttal a Habsburg nádori kriptában tehettek izgalmas, felfedező sétát a Budai Várséták szervezésében. József nádor és családjának életébe nyerhettek bepillantást, akinek többek között a Margitsziget fáit, a Ludovikát, a Műegyetemet és a Vakok Intézetét is köszönhetjük. A „legmagyarabb Habsburgként” is emlegetett főherceg életét azonban nem kerülték el a tragédiák – többek között erről is szó lesz a sétán.

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Hollywood! Legendás filmzenék szimfonikus nagyzenekarral // Budapest Kongresszusi Központ

Legyen szó a Psycho feszítő vonósairól, A cápa ikonikus témájáról vagy az Interstellar katartikus orgonájáról, vannak olyan dallamok, amelyekhez nem is szükséges mozivászon, hiszen azonnal beégnek az emlékeinkbe. Október 25-én a Budapest Kongresszusi Központban ennek jegyében valóságos filmzenei időutazás vár a közönségre: a Danubia Zenekar szimfonikus nagyzenekara az álomgyár legnépszerűbb dallamait kelti életre! Kevesen tudják, de Hollywood klasszikus hangzását európai zeneszerzők teremtették meg, köztük számos magyar művésszel – például a háromszoros Oscar-díjas Rózsa Miklóssal. A koncerten a fekete-fehér klasszikusoktól a modern sci-fiig száguld majd a zenei hullámvasút, a Danubia Zenekar pedig nemcsak zenél, hanem mesél is. A karmester, Hámori Máté közvetlen stílusban, izgalmas kulisszatitkokkal és sztorikkal köti össze a tételeket – ezen a különleges időutazáson minden zenerajongónak részt kell vennie!

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A Szaturnusz gyűrűrendszere és a Hold hatalmas krátere // Svábhegyi Csillagvizsgáló

Ezen az estén először a Szaturnusz páratlan gyűrűrendszerét és narancsos Titán holdját majd a Hold nyugati peremén található hatalmas, bazaltos aljzatú Grimaldi-krátert és a körülötte lévő felszíni képződményeket fedezhetitek fel. Egy mobiltelefon-adapterünk segítségével, mindenki saját emlékfotóval térhet haza a Hold-túráról.

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Casablanca // Bem Mozi

A fekete-fehér filmklasszikus Humphrey Bogarttal, Ingrid Bergmannal a Bem Mozi műsorán.

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