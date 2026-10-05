Kivételes sportesemény tiszteleg a legendás magyar kenus emléke előtt idén októberben

Őszi Duna-part, futás, sárkányhajózás és közös emlékezés: októberben a Népsziget ad otthont a Kolonics György Emlékfutásnak, ahol a sportélmény mellett egy legendás magyar kenus előtt is tiszteleghetünk. (x)

A Népsziget ősszel önmagában is remek úti cél, de október 23-án még egy jó ok lesz arra, hogy a Duna felé vegyük az irányt. A Kolonics György Emlékfutás a mozgás, a közösség és az emlékezés különleges találkozása, amely minden évben a kétszeres olimpiai és tizenötszörös világbajnok kenus, Kolonics György emléke előtt tiszteleg.

A résztvevők többféle futótávok közül választhatnak, így kezdők és rutinosabb futók is megtalálhatják a nekik való kihívást. A program ráadásul nem ér véget a parton: sárkányhajóba is lehet ülni, így barátokkal, családdal vagy csapattársakkal együtt a Dunán is átélhető a közös sportolás élménye. Az online nevezés határideje 2026. október 16.

A nevezést és bővebb információt ide kattintva, a Kolonics György Emlékfutás weboldalán találtok.

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