A Felső-Tisza ölelésében, zsindelytetős templomok mellett fut az Év Kerékpárútja 2024

A győztes útvonal első látnivalója a mezítlábas Notre Dame-ként is emlegetett Tákos református templom , de zsindelytetős templomokkal találkozunk még Csarodán, Tarpán és Márokpapin is. Tarpán az őstermészet birodalmán pedálozunk keresztül , a Nagy-hegy romvulkánja pedig a földtörténeti múltat fedi fel előttünk.

