Rémségekkel teli futókaland vár a kőbányai pincerendszerben idén ősszel

A Halloween Run 2026 nem mindennapi élményt ígér november 7-én: sötét folyosók, sejtelmes fények, hátborzongató hanghatások és váratlanul felbukkanó rémalakok teszik próbára a résztvevők bátorságát, ráadásul nem is akármilyen helyszínen, a kőbányai pincerendszerben. (x)

A föld alatti futókalandon a kezdőktől a tapasztalt futókig mindenki megtalálhatja a számára megfelelő kihívást. A 4.3, 7, 14 és 21 kilométeres távokon a sportélmény garantáltan összekapcsolódik a borzongással, miközben a kisebbekre és a családokra rövidebb, felszíni futamok is várnak.

Aki inkább sétálva fedezné fel a különleges helyszínt, a 8 kilométeres Ötpróba túrán is átélheti a föld alatti kalandot. Természetesen a jelmezek sem maradhatnak otthon: a legijesztőbb, legviccesebb, legjobb páros és legjobb gyerekjelmezek külön versenyben mérettetnek meg. A célban pedig egyedi befutóérem emlékeztet majd a nem mindennapi élményre.

A részvétel létszámlimites, ezért érdemes időben biztosítani a helyeteket! Bővebb információt és a jelentkezést ide kattintva, a Halloween Run 2026 weboldalán találjátok.

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