10 varázslatos családi program a Balatonnál az őszi szünetre és halloweenre

Tökös programok, hátborzongató halloweeni séták, fényparki élmények és további izgalmas események várják az egész családot az őszi szünetben a Balatonnál.

Tökfeszt a Kőröshegyi Tulipán és Levendula Parkban (2026. október 23-25.)

Egész napos tökfaragás, őszi installációk, fotópontok, kéműveskedés, kincskeresés, tökös játékok, pumpkin spice latte és forró csoki minden mennyiségben és esti tűzrakás- pillecukor sütéssel – ezek várnak rátok a Kőröshegyi Tulipán és Levendula Parkban.

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Tök jó hétvége a Balaton Klubban // Balatonföldvár (2026. október 23–25.)

Október 23–25. között egy különleges, őszi hétvégére invitál a balatonföldvári Balaton Klub. Malacsütéssel, kézműves vásárral, tökös játékokkal, kézműves foglalkozásokkal, tökfaragó versennyel és egy esti közös töklámpagyújtással várnak benneteket.

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Balatonlellei Őszvarázs (2026. október 23-31.)

Balatonlellén október 23. és 31. között minden napra jut egy kis Őszvarázs: tökös programok, családi játékok, őszi túrák, piknik, borvadászat, zseblámpás kalandok és halloweeni élmények várnak rátok.

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Festetics Fénypark (2026. október 23-tól)

Ahogy leszáll az este, a keszthelyi Festetics-kastély parkja átváltozik. Fények gyúlnak az évszázados kastély körül, mesés alakok jelennek meg a parkban, felragyognak a fényszobrok és kezdetét veszi egy különleges esti utazás. Sétáljatok végig a fénybe öltözött kastélyparkon, haladjatok át ragyogó fényalagutakon, fedezzétek fel a ragyogó fényszobrokat, a mesebeli alakokat, a fényhintót és a Festetics család világát megidéző különleges jeleneteket!

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Halloween a MűvészVölgy Kúriában (2026. október 24.)

Tökfaragó versennyel, kézműves foglalkozásokkal, ügyességi játékokkal, rémisztő sütivásárral, ugrálóvárral, arcfestéssel és a Pitypang gyerekzenekar koncertjével várnak benneteket Kaplcson a MűvészVölgy Kúriában.

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Őszi vakáció a Follyban (2026. október 24., 31.)

Folly matiné, szabadulószoba, birtokséta és 24-én ünnepi borvacsora is vár rátok a Folly Arborétumban.

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Félelmetes Pillanatok a Fenékpusztai Majorságban (2026. október 31.)

Halloweenkor a Fenékpusztai Majorság Kiskastélyának termeit félelmetes lények népesítik be. Folyosóin denevérek és pókok vadásznak a gyanútlan látogatókra. Itt még igazi lócsontvázzal is találkozhattok. 10 és 16 óra között töklámpást is faraghattok egy kézműves foglalkozás keretében.

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Halloween Balatonalmádiban // Kerényi Imre Kult-Magtár (2026. október 31.)

Kézműves foglalkozásokkal, csokigyűjtéssel, jelmezversennyel, gyerekkoncertekkel és diszkóval várják az egész családot Balatonalmádiban a Kerényi Imre Kult-Magtárban.

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Halloweeni borzongás Veszprémben (2026. október 31.)

Fedezzétek fel Veszprém titokzatos világát az év legfélelmetesebb éjszakáján! Világítsátok be lámpásaitokkal a Kolostorok és Kertek romjait és a malom épületeit egy 2 órás városnéző sétán.

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Sétahajózás a Balatonon (az egész őszi szünetben)

Október 23. és november 1. között minden nap indulnak sétahajók Siófokról, Balatonfüredről és Keszthelyről, hétvégén pedig Badacsonyban is hajóra szállhattok. Ha pedig egy igazi őszi balatoni kirándulásra vágytok, október 31-én és november 1-én menetrendi hajókkal is útra kelhettek: a Siófok–Balatonfüred–Tihany útvonalon, valamint Fonyód és Badacsony között is napi két járattal várnak benneteket.

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Egy kirándulás mindig szuper családi program az őszi szünetre: