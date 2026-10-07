Varázslatos Budapest: 6 hely és élmény a fővárosban, ahol valósággal megelevenedik a mágia

Kétség sem fér hozzá, hogy Budapest varázslatos város – mutatunk nektek hat olyan helyet a fővárosban, ahol a szórakozásnak csupán a képzelőerőtök szabhat határt! (x)

The Magic Budapest II.

A főváros számtalan különleges programot kínál, és bizony a varázslatos programokért sem kell messzire mennetek. A belváros szívében található The Magic Budapest II. egy különleges, családbarát étterem, ahol az étkezés mellett a látványos, tematikus környezet is felejthetetlen élményeket kínál. A varázsvilág ihlette enteriőr kicsiknek és nagyoknak egyaránt izgalmas, felfedezésre váró titkokat rejt, így tökéletes választás egy közös ebédhez vagy vacsorához. Ha tehát egy igazán különleges budapesti programot kerestek, irány a The Magic Budapest II. mágikus világa!

1065 Budapest, Nagymező utca 45. | Weboldal

House of Houdini

Csak a beavatottak ismerik Budapest bűvészeti központját, a House of Houdinit. A Dísz téri magángyűjtemény a magyar származású bűvészlegenda, Harry Houdini eredeti tárgyait őrzi, így megtekinthetitek a névadó híres kellékeit, személyes leveleit, valamint a hazánkban forgatott, Adrien Brody főszereplésével készült Houdini című filmben használt tárgyakat is. A helyszín minden nap bűvészműsorral és interaktív élményekkel várja a mágia szerelmeseit.

1014 Budapest, Dísz tér 11. | Weboldal

Időcsapda: Varázsvilág

Nem is egy, hanem rögtön három különböző nehézségű, ám egyformán varázslatos kalanddal várja a bátor boszorkány- és varázslótanoncokat az Időcsapda csapata. Az Odú, A Titkok Kamrája és A varázslóbörtön foglya elnevezésű szabadulószobákban kisebbeknek és nagyobbaknak szóló kihívást is találhattok – bármelyik pályát is választjátok végül, az biztos, hogy mágiában gazdag élményekben és egy nagyszerű, közös kalandban lesz részetek!

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Neverland: Máguspróba

Ugyancsak varázsvilágot idéző kalanddal vár titeket a Neverland. A Máguspróbán viszont csak a különösen leleményes boszorkányok és varázslók juthatnak át, hiszen alig egy óra leforgása alatt kell megtalálnotok egy bájital receptjét, ami igencsak nagy galibát tud okozni, ha rossz kezekbe kerül. Persze csavaros fejtörőkből sem lesz hiány, melyekhez bizony minden érzékszervetekre szükség lesz. A pályát 10 éven felüli gyerekeknek ajánlják a játékmesterek.

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Boszorkányok a Gellérthegyen – vezetett séta (2026. október 10.)

Nehéz elképzelni, de a Gellérthegy egykor fontos szakrális központ volt, ami a történelem során a kelták és a rómaiak áldozóhelyeként, később pedig boszorkányperek és a pogány szertartások helyszíneként is szolgált. Ezt a hátborzongató örökséget idézi meg a Sétaműhely október 10-i túráján, ahol az is kiderül, milyen szerepe volt a helynek a közösségalkotásban és a nemzettudat alakításában. A nagyjából 2,5 órát felölelő séta 12 év felett ajánlott.

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Varázskert // Vajdahunyad vára (2026. november 29-ig)

Egészen az ősz végéig, november 29-ig vár titeket a Vajdahunyad várában található Varázskert, ahol látványos kiállításban és izgalmas kalandjátékban a legkevésbé sem lesz hiány. Az F Exhibition játékában egy képzeletbeli kert mágikus világába csöppentek, ahol furfangos fejtörőkkel és érzékszervi próbákkal tesztelhetitek tudásotokat, ügyességeteket és persze bátorságotokat. Az egyórás programot 4 évesnél idősebb gyerekeknek ajánlják a szervezők.

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Ha Csodaország felé vennétek az irányt: