Több mint egy évtizede kínál autentikus magyar konyhát a Gettó Gulyás Budapest VII. kerületének szívében, az egykori zsidó gettó területén, a legendás Szóda bár egykori helyén. Történetük egy egyszerű ötlettel kezdődött: a Szóda tulajdonosai egy idő után másfajta életre vágytak, és szerettek volna észszerű időben hazatérni a családjukhoz. Így született meg a Gettó Gulyás, nem egy üzleti koncepció vagy gasztronómiai trend eredményeként, hanem abból az őszinte vágyból, hogy legyen egy hely, ahol a magyar ételek úgy készülnek, ahogyan kell: egyszerűen, becsületesen és szívvel. (x)

A Gettó Gulyás az évek során a hagyományos magyar konyha egyik kedvelt belvárosi helyszínévé vált. Hitvallásuk a kezdetektől változatlan: nem újraértelmezni akarják a magyar gasztronómiát, és nem fine dining élményre törekednek.

Arra koncentrálnak, hogy a klasszikus fogásokat a lehető legjobban készítsék el, minőségi alapanyagokból, hagyományos eljárásokkal, bőséges adagokban. Olyan ízeket kínálnak, amelyek a nagymamák konyháját idézik, és amelyekhez emlékek, családi történetek és otthonosság kapcsolódik.

A konyha egyik legfontosabb alapelve a hazai alapanyagok használata. Helyi gazdákkal, kisüzemi termelőkkel, megbízható hentesekkel és beszállítókkal dolgoznak együtt, mert hitvallásuk szerint a jó étel a megfelelő alapanyagok kiválasztásánál kezdődik. A csapatot Nagy Kristóf séf vezeti, akinek főzését a hagyományos technikák, a szakmai tapasztalat és a családi receptek iránti tisztelet határozza meg.

Otthonos vendéglátás: Gettó Gulyás

A Gettó Gulyás azonban nem csupán az ételekről szól. Az antik bútorok, a Zsolnay-tányérok, a gyertyafényes asztalok, a friss virágok és a személyes részletek mind azt a célt szolgálják, hogy a vendégek otthonosan érezzék magukat.

Bár Budapest egyik legforgalmasabb turisztikai negyedében található, a látogatók között sok a magyar család és a visszatérő vendég is. Sokan azért teszik le a voksukat a Gettó Gulyás mellett, hogy külföldi barátaiknak megmutassák, milyen az autentikus magyar konyha, többek között csontvelős pirítós, Hortobágyi palacsinta, kakashere- és taréjpörkölt, harcsapaprikás és túrógombóc is szerepel az étlapon. Naponta mintegy 100 liter gulyásleves készül, és gondosan összeállított magyar borkínálattal lesz teljes az élmény.

Az évek során egyre nőtt azok száma, akik szerették volna megkóstolni a fogásokat, mint ahány vendég az étteremben elfér. Ebből a helyzetből született meg a következő fejezet: a Sisters by Gettó Gulyás.

Klasszikusok fiatalos formában: Sisters by Gettó Gulyás

A Sisters nem azért jött létre, hogy helyettesítse az éttermet, hanem azért, hogy a Gettó Gulyás konyhájának legjava még több emberhez eljuthasson. Szintén a VII. kerületi Wesselényi utcában, laza és kötetlen formában kínálják a magyar konyha klasszikusait.

Az étlapon olyan kedvencek szerepelnek, mint a gulyásleves, a csirkepaprikás, a marhapörkölt és a töltött káposzta. A kínálat koncentráltabb, a vendéglátás gyors és rugalmas, de a mögötte álló szakmai tudás, gondosság és szemlélet ugyanaz.

Míg a Gettó Gulyás a ráérős étkezések, a közös vacsorák és a teljes éttermi élmény helyszíne, a Sisters azoknak szól, akik egy gyors és tartalmas étkezésre vágynak. Nem szükséges asztalt foglalni, az ételek elvitelre is kérhetők, így otthon, az irodában vagy akár útközben is élvezhetők.

A Gettó Gulyás és a Sisters by Gettó Gulyás két különböző élményt kínál, de ugyanazokból a gyökerekből táplálkozik. Mindkét helyen a hagyományos magyar konyha tisztelete, a minőségi alapanyagok, a gondos elkészítés és az őszinte vendéglátás áll a középpontban.

Gettó Gulyás 1077 Budapest, Wesselényi utca 18. Weboldal | Facebook | Instagram Sisters by Gettó Gulyás 1077 Budapest, Wesselényi utca 13. Facebook | Instagram Nyitvatartás: Hétfőtől vasárnapig 12:00–23:00

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