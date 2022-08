Ingyenes közösségi programra invitálják szerdánként a futás szerelmeseit Budapesten

Szerettek bulizni? Szenvedélyetek a futás? Imádjátok felfedezni Budapest legszebb részeit? Szeretitek a társaságot és új barátságokat kötni?

Amennyiben a fentiek mindegyikére igennel válaszoltatok, akkor nagy eséllyel nektek találták ki az All You Can Move szervezésében létrejött Moonshot Party Run eseményeit. Külföldön már befutott program a közösségi mozgás élménye, ezért elhozták nektek Magyarországra is, egy kis csavarral.

Az ingyenes események alkalmával dübörgő zenére futhattok végig Budapest nevezetességein és gyönyörű helyein 8 kilométeren át, futáskedvelők társaságában. Dobjátok fel a szürke hétköznapokat és éljétek át minden szerdán 18:30-tól a testmozgás felszabadító érzését! Ezután úgy térhettek haza, hogy ma is tettetek valamit az egészségetekért.

A gyülekező szerdánként, az AYCM irodája előtt van, melynek címe 1053 Budapest, Károlyi utca 12. Innen indultok tovább mindannyian, este 7 órakor. Menjetek akár egyedül, szerezzetek barátokat, de természetesen mehettek csapatostul is, minél többen lesztek a futáson, annál nagyobb a buli!

Az útvonal havonta változik, ezért érdemes folyamatosan a Moonshot Party Run csapatával tartani és felfedezni a várost, így ha új vagy a városban, részt tudsz venni egy különleges idegenvezetésen is!

További információk a Facebook-események linkjén valamint az esemény honlapján.