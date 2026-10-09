Ingyenes sörfesztivál költözik idén októberben a Kopaszi-gáthoz

Októberben megnyitja kapuit az első Nagy Budapesti Sörfesztivál, ahol nyolc napon át prémium sörök, bajor hangulat, koncertek, DJ-k és vidámparki attrakciók gondoskodnak a felhőtlen szórakozásról. (x)

A fesztivál két etapban, október 16. és 18., valamint 21. és 25. között várja a közönséget, a sörrajongók pedig a jól ismert klasszikusok mellett különleges tételeket is kóstolhatnak. A kínálatban ott lesz többek között az Erdinger, a Spaten, a Paulaner és az Augustiner, de olyan nemzetközi különlegességekkel is találkozhatunk, mint a Sárga-tenger partjáról érkező Tsingtao vagy a Fertő tó mellől származó osztrák bio sör, a családi főzdében készülő Golser.

A sörök mellé természetesen tartalmas gasztronómiai kínálat és hamisítatlan fesztiválhangulat társul. A kora esti órákban bajor élő zene alapozza meg a hangulatot, később pedig koncertek és ismert klub DJ-k veszik át a terepet.

A nyitónapon, október 16-án Kovács Áron és Fedor Kyra melegíti be a hangulatot, majd a Hauber X Bonanza érkezik, az estét pedig DJ Kiki zárja. A hétvégén a SWAB és a Takser Spatzen gondoskodik a bajor dallamokról, de sörivó versenyre is számíthatunk, este pedig DJ Jován, Titzkrisztián és DJ Juhász Laci felelnek a buliért.

Az október 21-i hosszú hétvége is erősen indul: Rakonczai Imre koncertje nyitja a programsorozatot, DJ Juhász Laci közreműködésével. Október 22-én, 24-én és 25-én a SWAB és a Decibel zenekar hozza el a bajor életérzést, miközben a DJ-pult mögött többek között DJ Dominique, DJ Andrew, DJ Kiki, Nigel Stately, Hamvai P.G., DJ Hory, DJ Szecsei és DJ Jován váltják egymást. A családokat október 24-én délelőtt Kalap Jakab gyerekkoncertje várja.

Az igazi fesztiválhangulatból nem maradhat el a klasszikus városnéző óriáskerék, de a családosok és a bátrak a dodzsemtől a parkour körhintán át számtalan extrém vidámparki élményt kipróbálhatnak. A hideg miatt sem kell aggódni, enni-inni, mulatni fűtött sátorban is lehet, mert mindenkinek szüksége van nyolc nap felhőtlen szórakozásra októberben is.

Bővebb információt ide kattintva, a Nagy Budapesti Sörfesztivál Facebook-eseményénél találtok.

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