Az év utolsó hónapjában sem kell lemondanotok a fővárosi élményekről, sőt! Adventi időszakot megfűszerező programok garmadája teremt semmihez sem fogható hangulatot varázslatos színházi előadásokkal, ünnepi koncertekkel és kihagyhatatlan vásárokkal.

Advent a Hegyvidéken (2026. december 23-ig)

Ha idén a legnagyobb karácsonyi vásárok mellett felfedeznétek egy igazi rejtett gyöngyszemet, november 27. és december 23. között irány a XII. kerületi Városháza tér! A kiállítók standjainál kézzel készült portékák és ünnepi ízek között válogathattok, míg a színpadon zenés programok váltják egymást. A legkisebbeket ezen felül szédületes körhinta és kisautók, a Mikulás káprázatos hintója, valamint mesés karácsonyi fények szórakoztatják.

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Advent Óbudán // Fő tér (2026. december 23-ig)

Ha egy kicsit kiszakadnál a belvárosi nyüzsgésből, vedd az irányt a macskaköves óbudai Fő tér felé! A barokk épületekkel körülölelt Advent Óbudán ünnepi programokkal, köztük hétvégi koncertekkel, Mikulás- és karácsonyházzal, jégdiszkóval, adventi vásárral, bábszínházzal és karácsonyi workshopokkal kedveskedik az érdeklődőknek, de egy különlegesen szép körhinta is helyet kapott a kerület ékszerdobozaként számon tartott Zichy-kastély mellett.

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Újpest Advent (2026. december 23-ig)

Advent első vasárnapjától ismét felgyúlnak az ünnepi fények Újpest főterén! Az ikonikus, eklektikus-szecessziós stílusú Városháza mesebeli hátteret biztosít a hangulatos vásárnak és az ingyenes jégpályának, valamint a szintén díjmentesen látogatható koncerteknek. Sőt, december 6-án még a Mikulással is találkozhattok, ha pedig jótékonykodnátok, a cipősdoboz-akció keretében megtehetitek. Ragadjatok hát magatokhoz egy pohár gőzölgő forralt bort, és merüljetek el Észak-Pest legszebb karácsonyi helyszínében!

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Budavári Advent (egész hónapban)

A Várnegyed szívében, a Mátyás-templom, a Halászbástya és az egykori Pénzügyminisztérium fogásában kerül megrendezésre a Budavári Advent, amely november 27-től egészen január 3-ig gondoskodik a békebeli idillről és a meghitt karácsonyi pillanatokról. Színpadi produkciók, kulturális programok, tradicionális ízek, lélekmelengető italok és gazdag kézműves repertoár teszik teljessé az ünnepi hangulatot a főváros legromantikusabb pontján!

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Adventi Ünnep a Bazilikánál (egész hónapban)

November 13-án végre megnyitott Budapest legendás karácsonyi vására, az Advent Bazilika! A Szent István Bazilika előtti tér ennek megfelelően ismét sercegő finomságok, no meg fűszeres forralt bor illatával telik meg, az élményt pedig a gyönyörű kézműves portékák és az ámulatba ejtő, 3D-s fényshow teszik teljessé. Akár ajándékokra vadásztok, akár csak egy forró itallal melegednétek fel, itt garantáltan átélhetitek a város téli varázsát – nem csoda, hogy a vásárt már többször Európa legszebbjének választották!

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Garden of Lights // ELTE Füvészkert (egész hónapban)

Ősszel és télen az ELTE Füvészkert is rendre fénybe burkolódzik, nincs ez másként idén sem. Ebben az évben a Szépség és a Szörnyeteg meséjének bűvöletében sziporkáznak a fények a Garden of Lights fénykiállításán, így valóban úgy élhetitek át Belle és a Herceg közel 300 éves meséjét, mint még soha: egyedi lampiontechnikával készült, mozgó fényinstallációk, ragyogó fényalagutak és fénykapuk, megannyi szemet gyönyörködtető multimédia-attrakció vár benneteket. Jó, ha tudjátok, hogy ez a Garden of Lights zárófelvonása – már csak ezért is érdemes lesz jegyet váltani erre a varázslatos utazásra.

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További csodás fénykiállítások Budapesten:

OperaTour (egész hónapban)

Az Opera 2019 óta saját szervezésben kínál különleges, élményközpontú épületlátogatásokat. A vezetés során az Operaház lenyűgöző tereit ismerhetitek meg, miközben fiatal operaénekesek koncertje és Almási-Tóth András rendezésében színre vitt, jelmezes operajelenetek teszik emlékezetessé a programot.

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Forralt boros ünnepi hajójáratok (egész hónapban)

Fedezzétek fel a téli Budapestet a Duna hullámairól, miközben egy bögre forró ital melengeti a kezeteket! A MAHART Cruises egyórás ünnepi hajójáratán korlátlanul fogyaszthattok házi készítésű forralt bort, az alkoholmentes italokat kedvelők számára pedig forró tea is elérhető. A Parlamenttel szembeni kikötőből induló hajóról megcsodálhatjátok a kivilágított rakpartokat és a főváros fényben fürdő panorámáját. Hangolódjatok az ünnepekre egy varázslatos dunai úttal!

Ha messzebbre mennétek, a MAHART Cruises adventi járatával Budapest és Szentendre között hajózhattok, ahol hangulatos utcák, kézműves ajándékok, forralt bor, gesztenye és változatos adventi programok várnak benneteket.

Forralt Boros Hajójárat >>

Adventi járat Budapest-Szentendre >>

A haza egy üres ország // Budapest Galéria (egész hónapban)

Mit jelent ma otthon lenni egy hazában, és hogyan változik a valahová tartozás érzése, ha a haza fogalma kiüresedik? Az izgalmas kiállítás kortárs magyar és nemzetközi alkotók lenyűgöző művein keresztül vizsgálja a nemzeti identitás és az otthonosság kérdéseit, miközben új nyelvet keres a hovatartozás megfogalmazására. A tárlaton Basma al-Sharif, Aradi Mátyás, Böröcz Judit és Pálinkás Bence György, Domonkos István, Vera Hadzhiyska, Oláh Mara Omara és Katarina Zdjelar alkotásai láthatók. A kiállítás kurátora Tóth Fanni, aki a műveken keresztül a közös és egyéni identitás rétegeit tárja fel.

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CLAIRE – Átváltozások // Vasarely Múzeum (egész hónapban)

A CLAIRE – Átváltozások című kiállítás a Franciaországban alkotó művész, Claire Vasarely (1909–1990) első önálló budapesti tárlata. Spinner Klára a magyar avantgárd közegéből indult, majd Párizsban textil- és kárpittervezőként találta meg saját hangját. Munkáiban geometrikus formák, élénk színek és mesebeli figurák alkotnak különleges világot. A több mint negyven művet felvonultató válogatás bemutatja sokoldalú pályáját, és Victor Vasarely-vel közös történetük mellett Claire önálló művészi teljesítményére is ráirányítja a figyelmet, ezzel egy háttérbe szorult életművet helyez új megvilágításba.

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KoriPark // Budapest Park (egész hónapban)

A Budapest Park ikonikus koncerthelyszíne a tél egyik legmenőbb találkozópontjává változik idén is: közel 2000 négyzetméteres jégfelületen hódolhattok a korcsolyázás örömeinek. A szabadtéri jégpályát látványos fényjátékok és lendületes zenei válogatás teszik még hangulatosabbá. A körök után a fűtött lounge sátorban pihenhettek meg, ahol fűszeres, forró italokkal és finom street food harapnivalókkal töltődhettek fel. A Rákóczi híd szomszédságában található téli helyszín remek bizonyíték arra, hogy a hideg beköszöntével sem kell lemondanunk a bulihangulatról.

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Nekem a karácsony-kiállítás // ISON (egész hónapban)

A tárlaton felsejlenek a karácsony ismerős kellékei: a nappali világító fája, a műanyag izzók, a bejgli, a kádban fürdő harcsa és a végtelenítve szóló ünnepi playlist. De vajon mitől lesz igazán karácsony a karácsony? Lehet-e másként megélni az ünnepet, mint ahogyan gyerekkorunkból emlékszünk rá, illetve mi van azokkal, akiknek nem jutott meghitt gyerekkor? Bereczki Kata, Kügerl Johanna és Dés Márton csoportos kiállítása az ISON-ban a személyes karácsonyi emlékeket és a tökéletes, harmonikus ünnep képét vizsgálja, túllépve a fogyasztás és a hagyományok megszokott keretein.

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A szeretet fényútja // Citadella (egész hónapban)

Advent első vasárnapjától különleges fények ragyogják be a Citadellát, ahol A szeretet fényútja interaktív sétaélménnyel várja a látogatókat. A város fölé magasodó fényinstallációk nemcsak lenyűgöző látványt nyújtanak, hanem hangulatos fotópontokként is szolgálnak, így tökéletes helyszínt kínálnak a téli emlékek megörökítéséhez.

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Happy Wonderland // Városliget (egész hónapban)

November végén ismét megnyitja kapuit a Happy Wonderland, ahol a klasszikus vidámparki élményeké és a gondtalan szórakozásé a főszerep. Az ország egyetlen adventi vidámparkja különleges téli programlehetőséget kínál azoknak, akik az ünnepi készülődés közepette egy kis izgalomra, nevetésre és felejthetetlen élményekre vágynak. Akár családi programot, akár egy hangulatos baráti karácsonyozást terveztek, itt garantáltan nem fogtok unatkozni, hiszen a nosztalgikus vidámparki hangulatot felidéző attrakciók között minden korosztály megtalálhatja a kedvencét.

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Időkristály kiállítás // Deák17 (egész hónapban)

A C³ Kulturális és Kommunikációs Központ három évtizede kutatja a művészet, a tudomány és a technika találkozási pontjait. Az Időkristály című kiállítás ezt az örökséget idézi fel, és azt is megmutatja, hogyan él tovább a kortárs alkotásokban. A C³-hoz kötődő művészek korábbi munkái mellett új alkotások is helyet kapnak. A különböző korszakokból származó művek egymás mellé kerülve új összefüggéseket teremtenek: az emlékezés és a jövő felé forduló gondolkodás rétegei találkoznak bennük. Az Időkristály metaforája múlt, jelen és jövő különös egymásra vetülését, kölcsönös alakítását is megmutatja.

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Térvarázs a Horváth Mihály téren (egész hónapban)

Az ünnepvárás jegyében november 27-től a VIII. kerületi Horváth Mihály tér is megtelik fergeteges családi programokkal. Az adventi hétvégéken már péntektől kezdve részesei lehettek az ingyenesen látogatható eseményeknek, a programtáblában pedig többek között bábjátékokat, koncerteket, meseszínházat és zsonglőrködéssel, valamint tűznyeléssel kísért gólyalábas bemutatót szintén találtok. Kihagyhatatlan karácsonyi élmény a kisgyerekes családoknak!

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Kerámiafestő workshop // Zazie Bistro & Bar (2026. december 1.)

December 1-jén az adventi hangolódás jegyében kerámiákat festegethettek a MOL Campus földszintjén otthonra lelt Zazie Bistro & Barban. Akár magatoknak, akár ajándékként, szeretteiteknek szánjátok, akár csak az alkotás örömére vágytok, az biztos, hogy remek estétek lesz!

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December a Nemzeti Színházban (2026. december 3., 5., 6., 19., 20., 27., 29., 30.)

A Nemzeti Színház minden adventi vasárnap családi programmal készül. December 3-án a Szívem királynője után közönségtalálkozó lesz. A Marxtőkéje december 5-én és 6-án szerepel a műsoron, 5-én angol felirattal. A Mester és Margarita 12-én szintén angol felirattal látható. A Csíksomlyói passió december 19-én és 20-án kerül színre, a 20-i előadást audiónarráció és közönségtalálkozó kíséri. A két ünnep között, december 27-én Thornton Wilder A mi kis városunk című darabja látható a Gobbi Hilda Színpadon, 29-én és 30-án pedig Szarka Tamás Esthajnal című műve zárja az évet, 29-én angol felirattal.

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A Párisi Udvar – Álom luxuskivitelben (2026. december 3-tól több időpontban)

Decemberben számos alkalommal lesz lehetőség az Imagine exkluzív épületbejárásához csatlakozni, ami nem máshol, mint az álmok álmának is nevezett Párisi Udvarban kalauzol. A 90 perces programon a Budapest legszebb ékkövének kikiáltott épületet kívül és belül is alaposan szemügyre vehetitek, ebbe a varázslatos világba belépve pedig azt is megtudhatjátok, hogyan ér össze a múlt és a jövő, a luxus és a világszínvonal egyetlen impozáns épületben.

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Ferencvárosi Adventi Vásár és Élménytér (2026. december 4-6., 11-13., 18-20.)

November 27-től december 20-ig minden hétvégén új élményekkel és fenséges ízekkel vár a Ferenc tér hangulatos adventi vására. A Ferencvárosi Művelődési Központ és a Pancs – gasztroplacc által életre hívott élménytérben mézeskalács-díszítés, kézműves foglalkozások és zenés programok váltják egymást.

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Kristály // Millenáris (december 4-6., 11-13., 18-22., 26-31.)

A Recirquel népszerű téli produkciója, a Kristály idén megújult formában tér vissza a Millenáris Üvegcsarnokába december 4-én. A különleges előadás a felnőtteket és a gyerekeket egyaránt elrepíti egy varázslatos jégvilágba, ahol a lélegzetelállító artistamutatványok és mesés látványelemek a közönség szeme láttára kelnek életre. Vági Bence alkotásában Kristály-világ úrnője elveszíti hitét az emberi érzelmekben, ezért jégbe fagyasztja birodalmát. A nézők és a fellépők együtt indulnak a szeretet melegének és a remény fényének keresésre ebben a lenyűgöző, ünnepi hangulatú cirkuszi mesevilágban.

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Gozsdu Christmas Market (2026. december 4-23.)

Idén december 4. és 23. között tárja szélesre kapuit a Gozsdu Weekend Market karácsonyi kiadása. A Gozsdu Christmas Market ebben az évben is egyéni ajándéktárgyakkal, kézműves termékekkel, valamint vintage és designer kincsekkel vár titeket minden nap. Ha egyedi ajándékot kerestek, itt a helyetek!

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Téli mesék a belvárosban – vezetett séta (2026. december 5-től több időpontban)

Adventi szombatok alkalmával és december utolsó napjaiban érdemes lesz az Imagine csapatához csatlakozni, ahol lélekmelengető, 120 perces vezetett séta idézi meg az ünnep hangulatát a belvárosban. A karácsonyi séta keretében városi mesék kerülnek főszerepbe, szó lesz többek között a Duna jegén árult fenyőfákról, a Római Birodalom ünnepeiről, a századforduló ajándékozási szokásairól, a történetek mellől pedig a finomságok sem maradnak majd el.

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ZeneVarázs – Diótörő klasszikus zene és mesejáték // Marczibányi Téri Művelődési Központ (2026. december 5.)

A legkisebbek számára is közelebb hozza a klasszikus zenét a ZeneVarázs december 5-i előadása. Csajkovszkij Diótörő-szvitjének átiratát a 4Winds fafúvós kvartett zenészei szólaltatják meg, miközben Sz. Nagy Mária bábművész segítségével a mese szereplői is életre kelnek. A zenés játékot hangszersimogató és kézműves foglalkozás egészíti ki, így a gyerekek az előadás után is felfedezhetik a zene világát.

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Ünnepi Pincejárat Budafokon (2026. december 5.)

December 5-én újra várja az érdeklődőket Budapest Bornegyedének számos pezsgőkészítője és borászata. Az impozáns pincékben betekintést nyerhettek a kulisszák mögé, de ínycsiklandó falatokkal és látványos kiállításokkal is kedveskednek a résztvevőknek. Részletes programot az esemény weboldalán találtok.

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DOGZ Mikulás Falkaséta // Városliget (2026. december 5.)

A We love Dogz rendhagyó, Mikulás-napi falkasétára hív december 5-én. A városligeti barangoláson olyan kutyás témák is szóba kerülnek majd, mint a stresszmentes ünnepi készülődés vagy a szilveszteri tűzijáték. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, indulás 14 órakor a Vajdahunyad vára elől.

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Varázshajó a Mikulással (2026. december 5., 6.)

December 5-én és 6-án szálljatok hajóra a Mikulással, és lepjétek meg a legkisebbeket egy igazán különleges adventi kalanddal! A MAHART Cruises legnagyobb hajóján, a BUDAPEST rendezvényhajón manók, zenés műsor, közös éneklés és kézműves foglalkozások gondoskodnak az ünnepi hangulatról. A fedélzeten minden gyermek Mikulás-csomagot kap, a programot pedig egy egyórás dunai sétahajózás teszi teljessé. Ne hagyjátok ki, ha a tökéletes családi programot keresitek!

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Igazából szerelem-vetítés // Bem Mozi (2026. december 5., 6.)

Nem telhet el év Igazából szerelem nélkül: a karácsonyi filmek koronázatlan királyát december 5-én és 6-án is vetítik a Bem Moziban. Papírzsebkendőt feltétlenül vigyetek magatokkal!

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Christmas Design Market (2026. decemberi 5-6., 11-13., 18-20., 22-23.)

Idén először az Újbudai Adventi Vásáron lehettek részesei a Christmas Design Marketnek. Ennek megfelelően a decemberi hétvégéken, illetve 22-én és 23-án a hazai tervezők, a divat és a design, valamint az iparművészet és a kézműves alkotások kerülnek a főszerepbe az Allee melletti sétányon.

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További adventi vásárok Budapesten:

Mozgó Múzeum (2026. december 5-6., 12-13., 19-20.)

A Közlekedési Múzeum Mozgó Múzeum című múzeumpedagógiai programja 2022 óta rendületlenül zakatol, és minden jel arra mutat, hogy még idén tízezredik utasát köszöntheti. A magyar autóbuszgyártás egykori csillagai közül az Ikarus 311-est és a híres-neves Farost, vagyis a farmotoros Ikarus 66-ost láthatjuk viszont az utakon, 2026. november 28-tól december 20-ig, minden szombaton és vasárnapon. A körutazás délután négykor és fél hatkor, a Batthyány térről indul, és negyven perccel később ugyanitt ér véget.

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Adventi Alkotóműhely // Island Smiles and Cardigans (2026. december 5., 12., 19.)

Szombatonként lehetőségetek nyílik megcsillogtatni kreatív vénátokat, méghozzá a Margit-körút legújabb kávézójában. Az Island Smiles and Cardigans a Hermitage Flower-rel együtt invitál kreatív délutánokra, melyek során természetesen alapanyagokból varázsolhattok adventi koszorút vagy ünnepi ajtókopogtatót. Otthonotok legújabb ékét forró italok társaságában, szuper hangulatban készíthetitek el!

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Újbudai Adventi Vásár (2026. december 5-23.)

Hatodjára is visszatér Újbuda ünnepváró szenzációja, hogy ismét szuper portékákkal, na meg programokkal pezsdítse fel az Allee melletti Kőrösy József utcát. Az Újbudai Adventi Vásár december 5-én nyitja meg kapuit, az események közt pedig nyomozós játékot, tűzzsonglőr-bemutatót és Caramel-koncertet is találni. Családias hangulatú csodavilágát december 23-ig fedezhetitek fel!

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Egy korcsolyázás mindig szuper program Budapesten:

Családi Hanuka // Bálint Ház (2026. december 6.)

Ismét tematikus programokkal elevenedik meg a Hanuka, vagyis a fények és a csoda ünnepe a Bálint Házban. December 6-án családi programokkal, zenés irodalmi gyermekműsorral készülnek, de megismerhetik majd kicsik és nagyok Relli és a varázstrendelli történetét, de lesz szelfibox és arcfestés is.

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Mikulás Brunch // KIOSK (2026. december 6.)

Mikulás, mimóza és egy kiadós brunch? December 6-án mindháromból kijut a KIOSK-ban! A gyerekeket ajándékokkal, egész napos programokkal, a szülőket pedig koccintásra kész teli poharakkal várják, de lesz rogyásig pakolt büféasztal, találkozó a Mikulással és ünnepi hangulat egyaránt.

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Mikulás a Vasúttörténeti Parkban (2026. december 6.)

December 6-án a Mikulás ellátogat a Vasúttörténeti Parkba, felejthetetlen pillanatokkal ajándékozva meg a családokat. A programon többek között arcfestés, kézműves foglalkozások, ajándék cserebere és természetesen közös vasutazás is vár titeket. A belépés ráadásul ezen a napon teljesen ingyenes!

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Adventi családi nap // Várkert Bazár (2026. december 6.)

December 6-án ünnepváró programokkal kedveskedik a család apraja-nagyjának a Várkert Bazár. Az adventi nap keretében karácsonyi koncertekkel, bábszínházzal, a Mikulással és interaktív játékokkal hangolódhattok az ünnepekre. A részvétel regisztrációhoz kötött, néhány program pedig jeggyel látogatható.

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Fények kertje a Városligetben (2026. december 6-tól)

A tavalyi hatalmas siker után szerencsére idén újra megnyitja kapuit a Városliget ingyenesen látogatható fénybirodalma, a Fények kertje. A fénypark december 6-án várja először az érdeklődőket, majd egészen a tél legvégéig, február 28-ig ejti ámulatba az erre járókat. A hangulatos installációk között fényalagutat, csillogó-villogó rózsalugast és persze jobbnál jobb szelfipontokat egyaránt találtok – az ünnepi hangolódás tehát garantált!

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Ünnepváró Erzsébetvárosban (2026. december 6-11.)

December 6. és 11. között a Rózsák terének templomkertje is a karácsonyi készülődés megkerülhetetlen helyszínévé válik, méghozzá a KULT7 jóvoltából. A gyönyörű templom körül szabadtéri koncertek, bábelőadások és mesék, a fűtött sátorban pedig kézműves foglalkozások várják a család apraja-nagyját. Az esemény megkoronázásaként még a Mikulással is találkozhattok – ráadásul a rendezvénysorozat összes programja teljesen ingyenesen látogatható!

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Karácsonyváró kórusok // Magyar Zene Háza (2026. december 6., 13., 20.)

Akár advent minden egyes vasárnapján átélhetitek a közös éneklés semmihez sem fogható varázsát, hála a Zene Háza ingyenes programsorozatának. A Városligeti hangvillába december 6-án, 13-án és 20-án is érkezik egy-egy, különböző stílusú és városból származó kórus, hogy 16 órási kezdettel fényt csempésszen a csodavárás időszakába. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy ne csak hallgassák a kórusokat, hanem csatlakozzanak is hozzájuk – először a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársasághoz, a Cantare Kóruscsaládhoz, majd pedig a Viadana Kamarakórushoz.

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Sisi karácsonya – vezetett ünnepi séta a Budavári Palotanegyedben (2026. december 6., 13., 20., 27.)

A Budai Várséták ünnepi programsorozatán idén decemberben lehetőségetek lesz felidézni a mennyezetig érő karácsonyfák, a bársonyruhás beszélő babák és a díszes hintalovak korszakát. A séta során számos lélekmelengető történetet hallhattok Erzsébet királynéról, aki maga is december 24-én látta meg a napvilágot. A szervezők Sisi kedvenc süteményével, a firenzei mandulás keksszel is kedveskednek a sétán résztvevőknek – az ünnepváró hangulat garantált.

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Aranyló Budapest (2026. december 6., 13., 20., 30.)

Adventi vasárnapok alkalmával, vagyis december 6-án, 13-án és 20-án, végül pedig 30-án érdemes lesz elhagyni az otthon melegét és az Imagine-nel közösen hangolódni az ünnepekre. Aranyló Budapest című, 2 órát felölelő vezetett sétájukon aranyba burkolódzó csodálatos helyszínekre látogathattok el. Ha létezik program, ami bearanyozza majd az ünnepvárással töltött napokat, ez bizony az, ahol az aranyat nemcsak csodálni, de megkóstolni is lesz lehetőség.

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További izgalmas séták Budapesten:

Csilingelő karácsonyok (2026. december 8., 12., 19.)

December 8-án, 12-én és 19-én az Imagine, különleges előadásoknak otthont adó közösségi terébe invitál karácsonyi időutazásra. Morcsányi Elza előadásában válogatott történetek fültanúi lehettek, melyeknek köszönhetően szinte megelevenedik a 100 évvel ezelőtti Budapest. Fény derül majd arra, hol és mit vásároltak az ünnepi készülődés közepette az úri kisasszonyok, szó esik majd bejgliről, Stühmer-szaloncukorról és báró Eötvös József leányairól is.

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Erkel360: Lakógyűlés, a musical (2026. december 8., 9.)

Az Erkel Színház idén nem kisebb dologra vállalkozott, mint hogy létrehozzon egy új, formabontó színházi élményt. Az Erkel360 lényege, hogy a nézők a játéktér körül, 360 fokban helyezkednek el, így a lehető legközelebb kerülnek a jelenetekhez, a szereplők pedig karnyújtásnyira lesznek. A sorozat első része Lakógyűlés címmel, Ember Márk rendezésében októberben debütált, decemberben pedig kétszer is visszatér, többek közt Brasch Bence és Cseh Dávid Péter játékával. Lesz zene, tánc, pogácsa, és minden, ami csak belefér egy felvonásba – az biztos, hogy lesz mit megbeszélnetek!

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Hanuka 2026 // Kult2 (2026. december 10.)

A Sabbathsong Klezmer Band 1998 óta ötvözi a klezmer hagyományait a keleti dallamvilággal, a jazz, a musical és a latin zene elemeivel. December 10-i koncertjükön héber, jiddis és izraeli dalok, hászid dallamok és virtuóz hangszeres improvizációk gondoskodnak a vidám, sokszínű ünnepi hangulatról.

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Ünnepváró Forgatag // Hagyományok Háza (2026. december 11-13.)

A Hagyományok Háza december 11. és 13. között adventi programokkal, koncertekkel, meseelőadásokkal, kézműves vásárral és ajándékkészítéssel teszi teljessé az Ünnepváró Forgatagot. A kicsiket népi játszótér, a karácsonyi Aprók tánca és bábelőadások bűvölik el, míg a felnőtteket viseletbemutató és Luca-napi folk-kocsmakvíz várja. Az ünnepi élményt a Magyar Állami Népi Együttes Adventi muzsikája és a Fókuszban a koreográfusok című sorozat koronázza meg.

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Adventi muzsika // Hagyományok Háza (2026. december 12.)

A Magyar Állami Népi Együttes zenekarának december 12-i koncertje az ünnepi várakozás hangulatát idézi meg, ahol népi és keresztény hagyományok, a pásztorvilág furulyái, magyar kecskeduda és vonószenekar hívnak zenei utazásra. A koncert célja, hogy közelebb hozza a karácsony valódi üzenetét.

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Ünnepi koncertek a Mátyás-templomban (2026. december 12.)

Karácsonyi hangverseny teremt meghitt ünnepi hangulatot a csodaszép Mátyás-templomban december második hétvégéjén. December 12-én a T’ensemble Kamarazenekarhoz csatlakozik Faludi Judit Liszt-díjas csellóművész és Czenke Csaba hegedűművész egy varázslatos komolyzenei est erejéig. A kivételes adventi műsort Vásáry André énekművész és Szenthelyi Krisztián Concorde-díjas énekművész teszi még emlékezetessé.

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Még több karácsonyi koncert:

Advent a régi Pesten – vezetett séta (2026. december 12., 19.)

Ha szeretnétek megismerni, hogyan honosodott meg Budapesten a karácsonyfaállítás szokása, semmiképp se hagyjátok ki a Korzózz Velünk! decemberi sétáit. A 2,5 órás programon olyan kérdésekre kaphattok választ mint, hogy mikor vált a Váci utca a bevásárlás központjává és hogy hol volt pontosan a pesti Fő tér, ahol almát és diót lehetett vásárolni a karácsonyfára.

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Green Market // Klauzál téri Vásárcsarnok (2026. december 13., 20.)

Advent utolsó két vasárnapján valóságos adventi kavalkádnak ad otthont a Klauzál téri Vásárcsarnok, hiszen érkezik a Green Market karácsonyi kiadása! A hazai portékák között újrahasznosított termékeket, natúrkozmetikumokat, egyedi ruhákat és kiegészítőket, valamint vintage lakásdekorációkat egyaránt találtok, de gasztrokészítményekből sem lesz hiány. Sőt, december 13-án a Kolompos Együttes, 20-án pedig Kalap Jakab koncertjét is elcsíphetitek!

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Diótörő gyertyafényben // Festetics Palota (2026. december 14.)

Több ezer gyertya fénye és a karácsony legszebb dallamai teremtenek különleges hangulatot a Festetics Palotában december 14-én. Az ünnepi koncert középpontjában Csajkovszkij Diótörőjének legismertebb tételei állnak, köztük a Cukortündér tánca, az Orosz tánc és a Virágkeringő. A mesebalett zenéje mellett Mozart, Bach, Vivaldi és Händel művei, valamint olyan karácsonyi klasszikusok is felcsendülnek, mint a Csendes éj és a Sleigh Ride.

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Cigányok arca // Müpa (2026. december 15.)

A Duna Művészegyüttes izgalmas előadása archaikus táncokon és zenéken keresztül mutatja be a Kárpát-medence cigányságának folklórját december 15-én. A produkció a roma kultúra különböző arcait, szenvedélyét, életszeretetét idézi meg a már megszokott színvonalú látványvilággal, a Müpa színpadán.

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Karácsonyi koncert // Müpa (2026. december 17.)

A Nemzeti Filharmonikusok koncertje korszakokon átívelő utazásra hív december 17-én. Bach Karácsonyi oratóriumának részletei, Schumann Éji dala és Honegger karácsonyi kantátája csendíti meg az ünnep hangulatát, Vashegyi György vezényletével neves szólisták, kórusok és zenekarok közreműködésével.

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Ha ti is a szeretet ünnepének rajongói vagytok KARÁCSONY rovatunkban még több szívmelengető adventi programot találtok.

Apám meghal // KuglerArt (2026. december 18.)

Babarczy Eszter Apám meghal című naplóregénye idén novemberben előadásként debütált, méghozzá a KuglerArt Szalon színpadán. A díjnyertes könyv sorai – melyek Babarczy László színházrendező életének utolsó hónapjait dolgozzák fel – Widder Kristóf rendezésében tárulnak elénk, az apát pedig egy életnagyságú báb jeleníti meg. Így igazán rendhagyó módon nyerhetünk betekintést apa-lánya viszonyába, a kíméletlenül őszinte, személyes hangvételű szövegnek hála pedig új nézőpontot kapunk az öregedés, a kiszolgáltatottság és a halál kérdéseiről.

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Ronda pulcsis korcsolyázás // Városligeti Műjégpálya (2026. december 18.)

December 18-án különösen érdemes lesz a szekrények mélyéről előhalászni a legrondább karácsonyi pulcsikat. A Városligeti Műjégpályán ezen az estén minden a leggiccsesebb és legmeglepőbb szezonális pulóverekről fog szólni. Hogy páratlanul vidám estében lesz részetek, efelől nincs kétségünk.

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Ronda Pulcsik & Finom Borok // Otthonka (2026. december 19.)

Az ünnepre hangolódás jegyében december 19-én a karácsonyi pulcsitokban feszíthettek a Szentkirály utcai Otthonka nem mindennapi karácsonyi rendezvényén. Az év végi hajtás levezetéséhez különleges borkínálattal, laza hangulattal, ünnepi zenei felhozatallal és ízletes harapnivalókkal várnak titeket.

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Csodaváró betlehemes // Müpa (2026. december 19-22.)

A Magyar Állami Népi Együttes Csodaváró betlehemes c. előadása a karácsonyi várakozás varázslatos világába repíti a családokat december 19-től. Népi játékokkal, keresztény hagyományokkal, mesékkel és tánccal idézik meg Jézus születését, miközben hótündérek és táltos paripák is életre kelnek a színpadon.

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Klasszikus karácsony a Danubia Zenekarral // Budapest Kongresszusi Központ (2026. december 20.)

A Danubia Zenekar Klasszikus karácsony c. koncertje idén is az évad legkiemelkedőbb eseményének ígérkezik. Ráadásul úgy döntöttek, visszatérnek az alapokhoz: tradicionális dalfeldolgozásaik mellett Frank Sinatra, az All I want for Christmas dallamai is felcsendülnek a Nemzeti Énekkar közreműködésével, de olyan népszerű klasszikus művekből sem lesz hiány december 20-án a Budapest Kongresszusi Központban, mint a Halleluja vagy a Pompa és fény induló. A koncert karmestere és mesélője Hámori Máté lesz, aki aznap kétszer is – 15:00 és 19:30-as kezdettel – segít megérkezni az ünnep valódi fényéhez.

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FÉNY/ÉNEK // Várkert Bazár (2026. december 20.)

A többszörösen díjnyertes budapesti vokális együttes, a StEFREM karácsonyi koncertje mára a Várkert Bazár ünnepi időszakának egyik különleges hagyományává vált. Két év után december 20-án ismét a Bubnó Márkkal közös formáció lép színpadra, hogy karácsonyi dalokkal örvendeztessék meg a közönséget.

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MOMkult Advent: Ars Nova Sacra Énekegyüttes (2026. december 20.)

Az Ars Nova Sacra Énekegyüttes december 20-i koncertjén ritkán hallható zeneművekkel és ismert klasszikusokkal egyaránt találkozhattok. Repertoárjuk középpontjában a régi zene áll, de Európa elmúlt ezer évének kórusirodalmából számos stílust felölelnek, értékes zenei ritkaságokat keresve.

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Ha gasztroélményeket kerestek karácsonyra:

A dió(cska)törő // Zeneakadémia (2026. december 21.)

A Diótörő varázslatos világa a legkisebbektől a felnőttekig mindenkit elbűvöl a Danubia Zenekar családi koncertjén december 21-én. Csajkovszkij balettzenéjének legszebb részletei Varró Dániel vadonatúj, játékos meséjével találkoznak, így a klasszikus történet izgalmas köntösben elevenedik meg. Az egyórás előadás igazi közös élményt ígér: miközben a gyönyörű dallamok felcsendülnek, a mese fordulatai a gyerekeket és a szülőket egyaránt magukkal ragadják. A történetet Schneider Zoltán színművész meséli el, a zenekart Hámori Máté vezényli, a különleges koncertnek pedig a Zeneakadémia ad otthont.

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Diótörő – Szegedi Kortárs Balett // Nemzeti Táncszínház (2026. december 21-től)

Csajkovszkij időtálló klasszikusa a karácsony varázslatos világába repíti a nézőket a Szegedi Kortárs Balett előadásában december 21-től. Az egyszerre félelmetes és csodás álomképekből kibontakozó történet a karácsonyi időszak egyik legkedveltebb előadása, érdemes hát felvenni a bakancslistátokra!

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További csodás Diótörő előadások Budapesten:

A MÁV Szimfonikusok karácsonyi koncertje // Zeneakadémia (2026. december 22.)

A MÁV Szimfonikus Zenekar koncertje a zeneirodalom legszebb ünnepi darabjaiból válogat. Csajkovszkij dallamai mellett ismert karácsonyi kórusművek is felcsendülnek a Magnificat Leánykórus közreműködésével, Szebellédi Valéria és Farkas Róbert vezényletével december 22-én a Zeneakadémián.

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Hókirálynő // Turay Ida Színház (2026. december 26.)

Andersen klasszikus meséje, a Hókirálynő zenés mesejátékként varázsolja el a közönséget a Turay Ida Színház színpadán december 26-án. Amikor egy jégszilánk Kay szívébe fúródik, a fiú a Hókirálynő jeges birodalmába kerül, ám barátja, Gerda mindent megtesz annak érdekében, hogy kiszabadítsa. A kislány kalandos útja során beszélő virágokkal, kalózokkal és egy kedves rénszarvassal is találkozik. A Topolcsányi Laura és Győri Péter nevével fémjelzett előadás látványos színpadi világgal és az eredeti történethez hű feldolgozással idézi meg a mese varázsát, miközben a szeretet, a hűség és a bátorság erejéről is mesél.

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Nyári Károly Budapesti Karácsonyi Koncert // Budapesti Kongresszusi Központ (2026. december 27.)

Nyári Károly immár 19. alkalommal varázsolja el a közönségét hagyományos Budapesti Karácsonyi Koncertjén, december 27-én 19:30 órai kezdettel. Az estnek a Budapest Kongresszusi Központ ad otthont, ahol felcsendülnek az előadó pályafutásának legismertebb dalai, valamint a karácsony legmeghittebb dallamai. Nyári Károly exkluzív ünnepi koncertje egy igazi bensőséges találkozás, melyet különleges zenei világ, személyes hangvétel, ünnepi hangulat fűszerez. Az est során többek közt színpadra lép a család több kiváló művésze, köztük Nyári Aliz és Nyári Edit is. A koncert egy igazán felejthetetlen élménynek ígérkezik!

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Igazából karácsony // MVM Dome (2026. december 28.)

Látványos karácsonyi koncertshow színesíti az év végi programkavalkádot a Budafoki Dohnányi Zenekar jóvoltából. A család apraja-nagyja élvezni fogja ezt a rendhagyó ünnepi műsort az MVM Dome-ban, ahol a legnépszerűbb karácsonyi dallamok mellett légtornászok és harangjáték aranyozzák be december 28-a estéjét. Az ünnepi koncerten több száz fellépő színesíti az estét és okoz felejthetetlen élményt.

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Szilveszteri programok Budapesten 2026-ban:

Pezsgő(s) Nappali Szilveszter // Hello Buda (2026. december 31.)

A Hello Budában már délelőtt kezdetét veszi az évbúcsúztatás december 31-én. 2026 legnagyobb nappali szilveszteri buliján 11 órától finom falatokkal, forró italokkal, és a megszokott fantasztikus hangulattal várnak, a zenei fronton pedig három DJ járul hozzá a felejthetetlen évzáráshoz.

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Zsákbamacska // Újszínház (2026. december 31.)

Eisemann Mihály és Szilágyi László párosa számos jól ismert operettet jegyez, és a Zsákbamacska is egyike ezeknek. A cím ezúttal nem a vásári portékára, sokkal inkább egy hölgy becézésére utal, a történet pedig Eisemann örökzöld dallamaira, megannyi kacagtató félreértésen, cselszövésen és kalandon át vezeti a szereplőket a boldog végkifejletig. Nem csoda, hogy az Újszínház ezt a zenés komédiát tűzte műsorra 2026 utolsó napján: Éry-Kovács András rendezése 18 órás kezdettel, többek közt Bátyai Éva és Gregor Bernadett játékával alapozza meg a jó hangulatot szilveszter éjszakáján.

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Be Massive Szilveszter // Várkert Bazár (2026. december 31.)

Búcsúztasd stílusosan az óévet hazánk legnevesebb underground elektronikus zenei party-sorozatának szilveszteri kiadásával: december 31-én újra Be Massive Szilveszter a Budavári Palota tövében! Kezdés este 10-kor, a DJ-pultban tiszteletét teszi többek között Metha, Somazed, Lenny Lenoks és Abertura is.

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Magyar Banda Szilveszter // Fonó Budai Zeneház (2026. december 31.)

A Magyar Banda december 31-én a Fonóban búcsúztatja az óévet, méghozzá egy hajnalig tartó, zenés szilveszteri mulatsággal várja az érdeklődőket. Az este során több zenekar és vendégfellépő gondoskodik a fergeteges hangulatról egészen reggelig, a közreműködők névsora pedig folyamatosan bővül!

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All Aboard // Instant Party Boat (2026. december 31.)

Mindenki a fedélzetre! Szilveszterkor hagyd magad mögött a szárazföldet, és köszöntsd az újévet az Instant saját partihajóján: két tánctér, korlátlan alkoholos és alkoholmentes italkínálat, snack bár, nagy teljesítményű Martin Audio hangrendszer, és vegytiszta Instant-hangulat a Budai vár, a Parlament és a Lánchíd ölelésében! Jegyek elérhetők a Cooltix oldalán.

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Jazz Szilveszter // Budapest Jazz Club (2026. december 31.)

Forró latin ritmusok és tex-mex falatok várnak a Budapest Jazz Club évbúcsúztató buliján! A Hollán Ernő utca kultikus klubjában fellép a Mai Rumba és az Elsa Valle Bakary Quartet, DJ Delyb, valamint Zrínyi András és Nagy-Czirok Csaba, míg az estét ünnepi tombola és újévi töltött káposzta teszik teljessé.

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Doboz NYE 2027 (2026. december 31.)

Táncold át magad az újévbe a Klauzál utca legendás romkocsma-stílusú bulikertjében! A Doboz két tánctérrel, pörgős r’n’b, hip-hop és club house zenékkel, és a város legnagyobb éjféli lufiesőjével robbantja be 2027-et, gondoskodva a hajnalig tartó ünneplésről. Ha egy fergeteges bulira vágysz, itt a helyed!

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Rádió 1 Szilveszter // Óbuda Bay (2026. december 31.)

Jön az ország legexkluzívabb újévi bulija: a lemezjátszóknál DJ Junior, Hamvai PG, Bárány Attila, Purebeat, Cooky, Antonyo, Newik és Pullmaxx pörgetik a Rádió 1 legnagyobb klubslágereit, a felejthetetlen hangulatért pedig a prémium L’Acoustics hangrendszer és az első osztályú fénytechnika felelnek.

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Csinnadratta * Szilveszter // Textilgyár (2026. december 31.)

Anyósnyelv, papírcsákó és hamisítatlan házibuli-hangulat egy helyen! December 31-én a Textilgyárban élheted újra a nosztalgikus gyerekkori szilvesztereket: az ABBA-tól a 2000-es évek tapadó dallamain át egészen Avicii-ig szólnak a kedvenc slágereid, sőt, a számkéréseknek sincs akadálya. Nosztalgiára fel!

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Szilveszteri hajójáratok (2026. december 31.)

Búcsúztassátok az óévet Budapest egyik legkülönlegesebb helyszínén, a Dunán! A MAHART Cruises szilveszteri sétahajói remek lehetőséget kínálnak, hogy az ünnepi fényekbe öltözött főváros panorámájában gyönyörködve köszöntsétek az új esztendőt. Ha pedig pezsgőbb hangulatra vágytok, a DJ-s sétahajón táncolhatjátok át az estét, miközben a város ikonikus látványosságai mellett hajóztok el. Az évbúcsúztatás garantáltan emlékezetes élmény lesz!

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