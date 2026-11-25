Ünnepváró vezetett séták, téli mesékkel átszőtt adventi vasárnapok, tündöklő épületek és megannyi finomság társaságában deríthettek fényt decemberben a karácsony és egyúttal a főváros titkaira.

A Párisi Udvar – Álom luxuskivitelben

Decemberben számos alkalommal lesz lehetőség az Imagine exkluzív épületbejárásához csatlakozni, ami nem máshol, mint az álmok álmának is nevezett Párisi Udvarban kalauzol. A 90 perces programon a Budapest legszebb ékkövének kikiáltott épületet kívül és belül is alaposan szemügyre vehetitek, ebbe a varázslatos világba belépve pedig azt is megtudhatjátok, hogyan ér össze a múlt és a jövő, a luxus és a világszínvonal egyetlen impozáns épületben.

A séta időpontjai: 2026. december 3., 5., 6., 12., 17., 19., 20., 28., 29. | További részletek >>

Aranyló Budapest

Adventi hétvégék alkalmával és az év utolsó napjaiban érdemes lesz elhagyni az otthon melegét és az Imagine-nel közösen hangolódni az ünnepekre. Aranyló Budapest című, 2 órát felölelő vezetett sétájukon aranyba burkolódzó csodálatos helyszínekre látogathattok el. Ha létezik program, ami bearanyozza majd az ünnepvárással töltött napokat, ez bizony az, ahol az aranyat nemcsak csodálni, de megkóstolni is lesz lehetőség.

A séta időpontjai: 2026. december 5., 6., 12., 13., 20., 28., 29., 30. | További részletek >>

B, mint balett, W, mint W Budapest

Bensőséges hangulatú sétára invitál decemberben több alkalommal is az Imagine, ahol az Andrássy út 25-ös számú épületének története kerül rivaldafénybe. Az egykori palota kapuján belépve az ember nem is gondolná, micsoda történetek őrzői a mai W Budapest falai. Lechner Ödön tündérpalotája, vagyis az egykori Balettintézet 120 percen át szüntelenül mesél majd múltról, jelenről és jövőről a stílusos részletek iránt érdeklődőknek.

A séta időpontjai: 2026. december 5., 6., 12., 13., 19., 20., 28., 30. | További részletek >>

Téli mesék a belvárosban

Adventi szombatok alkalmával és december utolsó napjaiban érdemes lesz az Imagine csapatához csatlakozni, ahol lélekmelengető, 120 perces vezetett séta idézi meg az ünnep hangulatát a belvárosban. A karácsonyi séta keretében városi mesék kerülnek főszerepbe, szó lesz többek között a Duna jegén árult fenyőfákról, a Római Birodalom ünnepeiről, a századforduló ajándékozási szokásairól, a történetek mellől pedig a finomságok sem maradnak majd el.

A séta időpontjai: 2026. december 5., 12., 19., 28., 29., 30. | További részletek >>

Vígszínház éjjel-nappal – Jubileumi kulisszajárás

Mi rejtőzik a Vígszínház színfalai mögött? Az 1896-ban megnyílt, idén 130 éves színház titkait decemberben három alkalommal fedezhetitek fel az Imagine és a színház különleges közös sétáin. Benézhettek a színészöltözőkbe, leereszkedhettek a színpad alá, sőt a zsinórpadlásra is feljuthattok! Közben legendás előadások, híres színészek és a háttérben dolgozók történetei elevenednek meg. A jubileumi kulisszajáráshoz nappali és éjszakai időpontok közül választhattok.

A séta időpontjai: 2026. december 5., 19. | További részletek >>

Történetek a zsinagóga háromszögből

December 6-án, 13-án és 29-én csaknem 3 órás sétára invitál az Imagine, mégpedig a zsidónegyed zsinagógáinak háromszögébe, ahol többek között kibogozhatjátok a girbe-gurba utcák eredetét, sőt mi több, még egy rejtett zsinagógát is felfedezhettek! A séta lehetőséget ad, hogy új szemmel ismerjétek meg a sokak által látogatott negyedet és megtapasztaljátok a “város a városban” semmihez sem fogható hangulata végtére is hogyan varázsolja el az embert.

A séta időpontjai: 2026. december 6., 13., 29. | További részletek >>

Csilingelő karácsonyok – időutazó városmese

December 8-án, 12-én és 19-én az Imagine, különleges előadásoknak otthont adó közösségi terébe invitál karácsonyi időutazásra. Morcsányi Elza előadásában válogatott történetek fültanúi lehettek, melyeknek köszönhetően szinte megelevenedik a 100 évvel ezelőtti Budapest. Fény derül majd arra, hol és mit vásároltak az ünnepi készülődés közepette az úri kisasszonyok, szó esik majd bejgliről, Stühmer-szaloncukorról és báró Eötvös József leányairól is.

Az előadás időpontjai: 2026. december 8., 12., 19. | További részletek >>

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