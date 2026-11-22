Összegyűjtöttünk nektek egy csokornyi 2026-ban bemutatott filmet, melyekkel anélkül élheted át a félelmet, hogy valóban veszélyben lennél. Van köztük mindenféle: bűnügyi, akciótriller és pszichológiai thriller is.

A legjobb filmek 2026-ban – korábbi tematikus ajánlóink:

A legjobb magyar thriller filmek 2026-ban:

Az örökség (a mozikban)

Árpi bácsi felesége halála óta egyedül él, fiai egyszer csak azzal szembesülnek, hogy apjuk minden megtakarítását elköltötte, sőt, a felhalmozott tartozások miatt még a villanyt is kikapcsolták. Hosszas faggatás után kiderül, hogy az öregúr több mint másfél millió forintot költött egy nehéz sorsú fiatal lányra, Hajnalkára, akibe állítása szerint szerelmes. Míg Árpi bácsi ragaszkodik az érzéseihez, fiai meg vannak győződve arról, hogy az apjukat csúnyán átverik.

Itt érzem magam otthon (Netflix)

Egy család elrabol egy eladónőt, mert az eltűnt lányuknak hiszik. A nő kénytelen belemenni a játékba, hogy túléljen a torz képzeletvilágukban.

A legjobb nemzetközi thrillerek 2026-ban:

Vadló Kilenc (a mozikban)

Röviddel az 1973-as chilei puccsot megelőzően két CIA-ügynököt küldenek a fővárosból, Santiagóból a Húsvét-szigetre. A hely emblematikus szobrai között a régi párosnak nem csak sötét múltjukkal és aktuális összeesküvésekkel kell megbirkóznia; egyikük összemelegedik két lázadó diáklánnyal, és ez bizony mindenki paradicsomi kiruccanását pokolivá fordíthatja.

A vadon szíve (a mozikban)

Miután túlélik repülőjük brutális zuhanását, James Belmont kommandóstiszt és harci kutyája, Odin az alaszkai vadon mélyén rekednek, ahol együtt kényszerülnek kíméletlen harcra a természet erőivel szemben.

Agyagpofa (a mozikban)

Szörnyű alászállás: aki egykor Hollywood fénylő csillaga volt, abból bosszúszomjas szörny lehet – erről szól a történet, amelynek főszereplője elveszíti önmagát, eltűnik belőle az ember, elkopik legféltettebb érzése, a szerelem, és titokzatos tudományos kísérletek egy hátborzongató, sötét világba juttatják.

Csak egy baleset (Cinego)

Éjszaka van, egy kisgyerekes család hazafelé tart a kivilágítatlan iráni úton, amikor váratlanul kisebb baleset történik. Egy közeli autószerelőnél keresnek segítséget. Az esemény lavinaszerű következményekhez vezet, amikor a műhely egykori dolgozója, egy korábban politikai okokból bebörtönzött férfi brutális kihallgatóját véli felismerni a szerencsétlenül járt sofőrben.

Nürnberg (Telekom)

A második világháború végén élve sikerül elfogni az egyik legfőbb náci vezetőt és háborús bűnöst, Hermann Göringet. A szövetséges országok precedens nélküli jogi lépésre készülnek, amikor bíróság elé állítják Göringet, hogy feleljen a háborús tetteiért. A történet középpontjában egy amerikai pszichiáter áll, akinek az a feladata, hogy megállapítsa, alkalmasak-e a náci vezetők arra, hogy a nemzetközi bíróság előtt számon kérjék őket háborús bűneik miatt. Göring nagyon magas intelligenciájú ember, a pszichiáter pedig a beszélgetéseik során egyre inkább a hatása alá kerül.

A zongorahangoló (Apple TV)

Egy tehetséges zongorahangolóról kiderül, hogy egyedülállóan pontos hangolási tehetsége a legbiztonságosabbnak vélt széfek feltörésére is képessé teszi. Niki, hogy ki tudja fizetni barátja, és mentora, Harry kórházi költségeit, kénytelen is használni ezen képességét, és csatlakozik egy betörő bandához. Hamar rájön azonban, hogy csapdába esett, és nem szállhat ki, mert különben szerelme, Ruthie életét kockáztatja.

Otthon, édes otthon

Amikor Goska online találkozik Grzesiekkel, meg van győződve arról, hogy végre ő az igazi. Grzesiek teljesen oda van érte, virággal halmozza el, és Velencében kéri meg a kezét. Biztos szerelem, vagy mégsem. Ezen a tökéletes képen gyorsan repedések kezdenek megjelenni. Hamarosan közös otthonuk válik Goska legveszélyesebb helyévé.

A legjobban várt thrillerek 2026-ban:

A pokol élővilága (premier: 2026. november 26.)

Henrik vendégként érkezik a Szentiványi család ünnepi vacsorájára; ám valódi szándékait senki sem sejti. A Szentiványi család sokak életét tönkretette már – Henrikét is. Henriknek már csak néhány apró részlet hiányzik, hogy feltárja a család bűnlajstromát és megsemmisítse őket. Egy családi vacsora tökéletes alkalom, hogy minden titkot a felszínre hozzon, amik nem csak a múltat tették tönkre, de a jelent is mérgezik. Az este során, ahogy egyre több titok kerül napvilágra, úgy kell Henriknek is megkérdőjelezni mindent, amit eddig valóságnak gondolt.

A szabadság ára (premier: 2026. december 10.)

Miután Samuelt elszakítják lányától és börtönbe zárják, az igazgató kockázatos ajánlatot tesz neki: csempésszen aranyat egy távoli bányából más veszélyes rabbal együtt, cserébe pedig visszakapja a szabadságát. Ám ahogy a csapat átvág a könyörtelen vadonon, hamar kiderül, hogy a legnagyobb veszélyt nem a zord táj, hanem a soraik között eluralkodó árulás és erőszak jelenti. A kapzsiság, a gyanakvás és az életveszély közepette Samuelnek mindent kockára kell tennie, hogy újra együtt lehessen a gyermekével.

Papírtigris (premier: 2026. december 31.)

Két fivér olyan üzletbe keveredik, amely hatalmas előrelépést jelent az életükre nézve. Ám mindez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Az orosz maffia felségterületén találják magukat, amiért nemcsak ők, de családjuk is veszélybe kerül. A feszültség megmérgezi az otthoni légkört, és egyre nehezebb titkot tartani az egyikük feleségeelőtt.

Ha ennyi thriller nem lenne elég, nézd meg 2025-ös ajánlónkat: