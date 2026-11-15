Összegyűjtöttük nektek 2026 legfelkavaróbb, legmegérintőbb filmjeit: tartalmas drámákat, melyek megmutatják a világ árnyoldalát és azt, hogy mi az igazán fontos az életben.

A legjobb filmek 2026-ban – korábbi tematikus ajánlóink:

A legjobb magyar filmdrámák 2026-ból:

Mommy Blue (a mozikban)

Krisztina körül egyre sötétebbé válik a világ. A látása menthetetlen. A boldogsága talán még nem az. De ehhez nagy szükség van a fiára, akinek a segítsége nélkül nem tudja berendezni az új életét. Csakhogy Máténak éppen gyereke születik, a felesége pedig külföldre szeretne költözni. A srác majd kettészakad: az anyja egyre jobban ragaszkodik hozzá, ő pedig egyre jobban ragaszkodna az új családjához.

Csendes barát (HBO Max)

Három idegen életét megváltoztatja egy botanikus kertben álló ginkgofa, amely csendben összeköti őket. Enyedi Ildikó filmje képviseli majd Magyarországot a 99. Oscar-gála nemzetközi film kategóriájában.

A legjobb nemzetközi drámák 2026-ban

Miket nem beszélek (HBO Max)

John Davidson már kamaszként szembesül azzal, hogy más, mint a többiek: 15 éves korában Tourette-szindrómát diagnosztizálnak nála. Az akkoriban alig ismert és sokak által félreértett betegség miatt az iskolában kiközösítik és bántják őt. A nehézségek ellenére John nem adja fel. Felnőttként elhatározza, hogy saját tapasztalatait felhasználva harcol a szindrómával élők elfogadásáért és megértéséért.

Pingvin leckék

Egy kiábrándult angol igaz története ihlette, aki 1976-ban Argentínában kezdett tanítani. Könnyű útra számítva Tom egy megosztott nemzetre és egy taníthatatlan diákokból álló osztállyal találja szembe magát. Azonban miután megment egy pingvint egy olajfoltos tengerpartról, élete fenekestül felfordul.

Bérelt család (Disney+)

A napjaink Tokiójában játszódó film középpontjában egy amerikai színész áll, aki élete értelmét keresve egy nap különös munkát talál: egy japán ügynökségnél idegenek családtagjait alakítja. Ahogy egyre mélyebbre merül kliensei világában, valódi kötelékek szövődnek, és lassan elmosódik a határ játék és valóság között.

Az elnök tortája (2026. november 21-től az HBO Maxon)

1990-et írunk, Irak Szaddám Huszein szigorú uralma alatt szenved. A körülmények ellenére minden irakinak meg kell ünnepelnie az elnök születésnapját, mert különben súlyos következményekkel kell számolniuk. Egy szerencsétlen iskolai sorsolás eredményeként a kilencéves Lamia kapja azt a nehezen teljesíthető feladatot, hogy tortát süssön az osztályának.

Hamnet (SkyShowtime)

1580, Anglia. Az elszegényedett latintanár, William Shakespeare megismerkedik a szabadszellemű Agnesszel, és a pár egymástól elragadtatva szenvedélyes viszonyba keveredik, amelynek vége házasság és három gyermek lesz. Viszont miközben Will a távoli Londonban egyengeti bimbózó színészi karrierjét, Agnesnek egyedül kell helyt állnia otthon. Amikor tragédia történik, a pár egykor megingathatatlan köteléke próbára tétetik, ám a közös élményeik alapozzák meg Shakespeare időtlen remekművének, a Hamletnek a megírását.

Marty Supreme

Marty Mausernek van egy álma és mindent elkövet annak érdekében, hogy azt valóra váltsa. Marty híres akar lenni és semmi nem tántoríthatja el, hogy elérje célját. A Marty Supreme megtörtént eseményeken és Marty Reisman életén alapul.

A kegyelem (HBO Max)

Paolo Sorrentino A kegyelem című filmjében ismét a legkedveltebb színészével dolgozott együtt: Toni Servillo ezúttal Olaszország képzeletbeli elnökét kelti életre, aki jogászként rendíthetetlenül hisz a gránitszilárdságú törvényekben. Egész mandátuma alatt végig az elveit követte, utolsó elnöki döntései viszont akár az egész pályafutását átértékelhetik. A nyugdíjhoz közeledve ugyanis két kegyelmi kérvény és egy nagyon megosztó törvényjavaslat kerül az asztalára.

Érzelmi érték (HBO Max)

Nora és Agnes hosszú idő után újra találkoznak elhidegült apjukkal, Gusztavval. A karizmatikus férfi valaha híres rendező volt, visszatérő filmjének egyik szerepét pedig Norának ajánlja fel. A nő visszautasítja a szerepet, amit végül egy lelkes, fiatal hollywoodi színésznő kap meg. A nővérek nehéz helyzet elé kerülnek: meg kell oldaniuk az apjukkal való bonyolult kapcsolatukat, miközben azzal is meg kell birkózniuk, hogy egy amerikai filmcsillag került a zűrös családi dinamikájuk kellős közepébe.

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