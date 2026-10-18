Ugyan az év még nem ért véget, de úgy döntöttünk, érdemes összegyűjteni a legjobb animációs filmeket 2026-ból. Van köztük minden féle: kicsiknek szóló mesefilm, és nagyobbaknak, felnőtteknek való igazán tartalmas alkotás is.

A legjobb animációs mesefilmek 2026-ban – eddig:

Agyugrász (Disney+)

A tudósok felfedeznek egy különleges technológiát, amellyel az emberi tudat élethű robotállatokba költözhet – így az emberek végre állatként érthetik meg az állatokat. A történet főszereplője Mabel, aki imádja az állatokat, és hirtelen lehetősége nyílik arra, hogy átélje ezt a csodát.

Arco – Fiú a jövőből

A nem túl távoli jövőben egy magányos kislány, Iris egy különös szivárványra lesz figyelmes, amelyet egy égen átsuhanó, színes köpenybe öltözött alak rajzol az égre. Arco, az égből pottyant fiú az évezred végéről érkezett, egy felhők fölé épült városból, egy félresikerült időutazás következtében. Iris menedéket nyújt a fiúnak, és mindent megtesz, hogy segítsen neki visszajutni a saját idejébe.

Dávid (Telekom TV GO)

A híres bibliai király, Dávid története elevenedik meg ebben az animációs filmben. Amikor az óriás Góliát fenyegeti a népet, egy ifjú pásztor lép elő. Mindössze egy parittya, néhány kő és a rendíthetetlen hit van az oldalán, mégis kész szembenézni a veszéllyel. A fiút hamarosan a hatalom is üldözni kezdi. Útja során folyamatosan próbára tétetik a hűsége, szeretete és bátorsága. Küzdelme végül nemcsak a koronáért, hanem a királyság jövőjéért és lelkéért vívott harccá válik.

Bori – A mozifilm (Telekom TV GO)

Míg szülei távol vannak, Bori izgalmas kalandokat él át otthon, természetesen Mau cicával, barátaival, Willi nagypapával, egy mogorva szomszéddal és Klausszal, egy sérült darumadárral, akinek sürgős segítségre van szüksége. Vajon Borinak és barátainak sikerül időben meggyógyítaniuk Klaus darut, hogy délre repüljön a vándormadarakkal?

Egymás bőrében (Netflix)

Egy aprócska erdei lény és egy fenséges madár hirtelen testet cserélnek, így kénytelenek összefogni, hogy túléljék életük legvadabb kalandját.

Toy Story 5. (Disney+)

A játékok visszatérnek, de a világukba betör a technológia. Woody, Buzz Lightyear, Jessie és a többiek szerepe veszélybe kerül, amikor szemben találják magukat Vízi Lilyvel, az új táblagéppel, aki a maga merőben új elképzeléseivel érkezik arról, mi is lenne a legjobb gazdájuknak, Bonnie-nak. Vajon lesz még valaha ugyanolyan a játék?

Umamusume: Pretty Derby – Egy új korszak kezdete

Pokke egy szabad szellemű Umamusume, aki már bizonyította fölényét a szabadstílusú versenyeken. Miután lenyűgözte Fuji Kiseki fenséges teljesítménye egy Twinkle Series-versenyen, elhatározza, hogy ő is megpróbálja meghódítani a szériát. Miután csatlakozott az Umamusume képzőiskolához, Pokke a Fuji Kiseki tehetségét is felfedező veterán edző, Tanabe szárnyai alá kerül. Közös céljuk, hogy uralják a Triple Crown sorozatot, egy olyan, három versenyből álló szériát, amelyre csak egyetlen egyszer lehet jelentkezni.

Moxy cica nagy utazása

Moxy, az elkényeztetett házimacska, nyaralás közben eltéved, és egy kalandos utazáson keresztül talál vissza otthonába. Útitársául a legváratlanabb bajtársak szegődnek, akiket egy macska csak el tud képzelni: egy mókás, butuska kutya és egy öreg, bölcs madár.

Prérifarkas visszavág (a mozikban)

Az ACME Megakonszern termékei állandóan cserben- és helybenhagyják a prérifarkast, miközben kitartóan próbálja becserkészni Kengyelfutó Gyalogkakukkot. Prérifarkas Vili egyszer csak besokall és felkeresi az óriásplakátról mosolygó ügyvédet, akit azzal bíz meg, hogy képviselje őt egy ACME elleni perben.

Shaun, a bárány és Moszatvég szörnye (a mozikban)

Moszatvég lakói izgatottan készülnek a Halloweenre, ám egy szerencsétlen balesetben a gazda véletlenül tönkreteszi a titokban és gondosan nevelgetett tökföldet. Hogy megmentse az ünnepet, Shaun veszélyes kísérletbe kezd. Kisvártatva a gazda rejtélyes körülmények között eltűnik, és egy különös, csupaszőr vadállat jelenik meg a kertben.

Mononoke – A film: A kígyó átka (Netflix)

Amikor tragédia történik Ōoku falai között, az eltorzult emberi szenvedélyek és a régóta szunnyadó sérelmek nyomán megszületik a gyógyfűárus eddigi legfélelmetesebb ellenfele.

A cinege titka (a mozikban)

Caroline, a régész, vidéken vesz részt ásatásokon – éppen azon a környéken, ahol felnőtt. Lánya, Lucie a szabadsága alatt néhány napra csatlakozik hozzá. Két énekesmadár segítségével Lucie rejtett családi titkok nyomára bukkan. Kettejük útja egy romos vár mélyétől az erdőszélen parkoló lakóautóig vezet.

Elfelejtett sziget (a mozikban)

Jo és Raissa az általános óta legjobb barátnők, de most külön utakon készülnek folytatni az életüket. Amikor az utolsó közös estéjüket ünneplik, rábukkannak egy titokzatos átjáróra, ami Nakali fantasztikus szigetére viszi őket – ami tele van olyan varázslatos és mitológiai lényekkel, amikről gyerekkorukban hallottak filippínó családjaikban. Néhányan közülük barátok lesznek, néhányan ellenségek.

Animációs filmek, amiket még nagyon várunk 2026-ban:

Monster Mia (mozipremier: 2026. október 29.)

A 12 éves Mia egész életében idegennek érezte magát a szülővárosában és a családjában is. Miután az iskolában újabb incidens történik, az igazgatónő áthelyezteti a lányt a Rotwood Akadémiába, ami inkább egy varázskastélyra hasonlít, mintsem iskolára. Ráadásul a Rotwoodban a diákok valódi szörnyek és Mia az egyetlen ember köztük.

Wildwood – A tiltott vadon (mozipremier: 2026. október 29.)

Amikor a hetedikes Prue kistestvérét egy gyanútlan pillanatban varjúsereg ragadja magával, a lány levakarhatatlan osztálytársával, Curtisszel útra kel, hogy kiszabadítsa a foglyul ejtett kisgyereket. Küldetésük egy Portland melletti rejtélyes erdőbe, a tiltott Vadon mélyére vezet. Miközben beszélő állatokkal, különös szövetségesekkel és hatalomra törő ellenfelekkel találkoznak, Prue ráébred, hogy testvére megmentése sokkal több családi küldetésnél: döntéseivel egy teljes világ jövőjét határozhatja meg.

Kalapos macska (mozipremier: 2026. november 5.)

Dr. Seuss csodálatosan dilis világában bármi megtörténhet. Még az is, hogy a Kalapos Macska komoly munkát vállal. Az Imaginációt és Inspirációt Intézményesítő Intézetben élete egyik legnehezebb feladatát kapja: fel kell vidítania Gabbyt és Sebastiant, akik új városba költöztek, és minden rosszul alakul nekik.

Mostohatestvérek (Netflix-premier: 2026. novmeber 20.)

Ebben rendhagyó animációs mesében Hamupipőke „gonosz” mostohanővére, Lilith ellopja a Tündérkeresztanya varázspálcáját, és romba dönti az általunk ismert történetet.

Hexe – A varázslat birodalma (mozipremier: november 26.)

Egy lobbalékony és különc tinédzserlány, Billie felfedezi, hogy mágikus képességekkel bír, és ezek egy boszorkányok által benépesített birodalomig repítik. Billie kénytelen anyukájával együtt dolgozni azon, hogy családjuk rejtélyes múltját feltérképezzék, s amit kiderítenek, az egész boszorkányvilágot megváltoztathatja.

Ha ennyi mesefilm nem lenne elég, nézd meg a 2025-ös ajánlónkat: