15 szenzációs animációs film a Netflixen és társain húsvétra és a tavaszi szünetre

Összegyűjtöttük nektek az elmúlt évek legjobb animációs mesefilmjeit a magyar nyelven elérhető streamingoldalakról. Hátha még valamelyiket nem láttátok.

Leó (Netflix)

Leó, a gyík a főszereplő ebben a felnőtté válásról szóló zenés vígjátékban, amely az osztály kedvencének szemszögéből meséli el az általános iskola utolsó évét.

Zootropolis 2 (Disney+)

Judy Hopps és Nick Wilde nyomozók egy titokzatos hüllő nyomába erednek, aki Zootropolisba érkezik, és felforgatja az emlős metropoliszt.

Gru 4 (Netflix)

Az új bébi születésével Gru élete csodásan alakul – mígnem egy régi rivális visszatér, hogy bosszút álljon, ezért Gru kénytelen elmenekíteni a családját és a minyonokat!

Kacsalábon (HBO Max)

Egy bájos kacsacsalád Jamaicába indul nyaralni, ám kalamajkába kerülnek, amiből csak újdonsült barátaik segítségével evickélhetnek ki.

Pókember: A pókverzumon át (HBO Max)

A Pókemberek multiverzumába csöppenő Miles Moralesnek újra kell definiálnia, mit is jelent hősnek lenni.

Agymanók 2. (Disney+)

Visszatérünk Riley, az újdonsült tinédzser elméjébe, pont akkor, amikor a Fejhadiszálláson váratlan és hatalmas pusztítás megy végbe: helyet kell csinálni új érzelmeknek.

Guillermo del Toro: Pinokkió (Netflix)

A lenyűgöző, zenés stop-motion filmben Guillermo del Toro Oscar-díjas filmrendező újragondolja az életre kelt fabábú klasszikus meséjét.

Elemi (Disney+)

Elemetropoliszban együtt él tűz, víz, föld és levegő. A történetben megismerhetjük Parázst, a kemény, gyors észjárású és heves lányt, aki a vicces, csöpögős, árral úszó Örvénnyel való barátsága miatt megkérdőjelezi azt, amit eddig a világról gondolt.

K-pop démonvadászok (Netflix)

Amikor Rumi, Mira és Zoey K-pop-szupersztárok koncertje nem telt házas, a titkos képességeiket használják, hogy megvédjék rajongóikat a természetfeletti fenyegetésektől.

Elio (Disney+)

Elio, a határtalan képzeletű, de a hősiességtől idegenkedő fiú akaratlanul egy intergalaktikus szervezetben köt ki, ahol tévedésből a Föld nagykövetének nézik.

Rosszfiúk 2 (Telekom TV GO, SkyShowtime)

A megváltozott Rosszfiúk (nagyon-nagyon) igyekeznek, hogy jók legyenek, de ehelyett azon kapják magukat, hogy bele lettek rángatva egy nagyszabású, világkörüli rablássorozatba, melynek mesteri irányítói egy új bűnbanda, akikre senki sem számított: a Rosszcsajok.

Mufasa: Az oroszlánkirály (Disney+)

Rafiki elmeséli Mufasa legendáját Kiarának, Simba és Nala lányának, Timon és Pumbaa segítségével.

Kung Fu Panda 4 (Netflix)

Po remekül helytállt Sárkányharcosként, és most úgy hiszi, megtalálta az utódját – feltéve, hogy le tudnak győzni egy alakváltó képességekkel rendelkező új gonosztevőt.

Vaiana 2 (Disney+)

Miután váratlan hívást kapott navigátor őseitől, Vaianának Óceánia távoli tengereire, veszélyes és rég elveszett vizekre kell utaznia, hogy olyan kalandban vegyen részt, amilyennel eddig nem találkozott.

A vad robot (SkyShowtime)

Egy jövőbeli robot krónikája, aki egy lakatlan szigeten vetődik partra. A túlélés és felfedezés meséje akkor kezdődik, amikor Roz váratlanul egy árva kisliba védelmezője lesz, akit Derűcsőrrnek nevez el.

