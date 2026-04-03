15 szenzációs animációs film a Netflixen és társain húsvétra és a tavaszi szünetre

Összegyűjtöttük nektek az elmúlt évek legjobb animációs mesefilmjeit a magyar nyelven elérhető streamingoldalakról. Hátha még valamelyiket nem láttátok.
Leó (Netflix)
Leó, a gyík a főszereplő ebben a felnőtté válásról szóló zenés vígjátékban, amely az osztály kedvencének szemszögéből meséli el az általános iskola utolsó évét.
Zootropolis 2 (Disney+)
Judy Hopps és Nick Wilde nyomozók egy titokzatos hüllő nyomába erednek, aki Zootropolisba érkezik, és felforgatja az emlős metropoliszt.
Gru 4 (Netflix)
Az új bébi születésével Gru élete csodásan alakul – mígnem egy régi rivális visszatér, hogy bosszút álljon, ezért Gru kénytelen elmenekíteni a családját és a minyonokat!
Kacsalábon (HBO Max)
Egy bájos kacsacsalád Jamaicába indul nyaralni, ám kalamajkába kerülnek, amiből csak újdonsült barátaik segítségével evickélhetnek ki.
Pókember: A pókverzumon át (HBO Max)
A Pókemberek multiverzumába csöppenő Miles Moralesnek újra kell definiálnia, mit is jelent hősnek lenni.
Agymanók 2. (Disney+)
Visszatérünk Riley, az újdonsült tinédzser elméjébe, pont akkor, amikor a Fejhadiszálláson váratlan és hatalmas pusztítás megy végbe: helyet kell csinálni új érzelmeknek.
Guillermo del Toro: Pinokkió (Netflix)
A lenyűgöző, zenés stop-motion filmben Guillermo del Toro Oscar-díjas filmrendező újragondolja az életre kelt fabábú klasszikus meséjét.
Elemi (Disney+)
Elemetropoliszban együtt él tűz, víz, föld és levegő. A történetben megismerhetjük Parázst, a kemény, gyors észjárású és heves lányt, aki a vicces, csöpögős, árral úszó Örvénnyel való barátsága miatt megkérdőjelezi azt, amit eddig a világról gondolt.
K-pop démonvadászok (Netflix)
Amikor Rumi, Mira és Zoey K-pop-szupersztárok koncertje nem telt házas, a titkos képességeiket használják, hogy megvédjék rajongóikat a természetfeletti fenyegetésektől.
Elio (Disney+)
Elio, a határtalan képzeletű, de a hősiességtől idegenkedő fiú akaratlanul egy intergalaktikus szervezetben köt ki, ahol tévedésből a Föld nagykövetének nézik.
Rosszfiúk 2 (Telekom TV GO, SkyShowtime)
A megváltozott Rosszfiúk (nagyon-nagyon) igyekeznek, hogy jók legyenek, de ehelyett azon kapják magukat, hogy bele lettek rángatva egy nagyszabású, világkörüli rablássorozatba, melynek mesteri irányítói egy új bűnbanda, akikre senki sem számított: a Rosszcsajok.
Mufasa: Az oroszlánkirály (Disney+)
Rafiki elmeséli Mufasa legendáját Kiarának, Simba és Nala lányának, Timon és Pumbaa segítségével.
Kung Fu Panda 4 (Netflix)
Po remekül helytállt Sárkányharcosként, és most úgy hiszi, megtalálta az utódját – feltéve, hogy le tudnak győzni egy alakváltó képességekkel rendelkező új gonosztevőt.
Vaiana 2 (Disney+)
Miután váratlan hívást kapott navigátor őseitől, Vaianának Óceánia távoli tengereire, veszélyes és rég elveszett vizekre kell utaznia, hogy olyan kalandban vegyen részt, amilyennel eddig nem találkozott.
A vad robot (SkyShowtime)
Egy jövőbeli robot krónikája, aki egy lakatlan szigeten vetődik partra. A túlélés és felfedezés meséje akkor kezdődik, amikor Roz váratlanul egy árva kisliba védelmezője lesz, akit Derűcsőrrnek nevez el.