Idén télen is korcsolyapályává változik Budapest egyik legkedveltebb nyári bulihelyszíne

November 28-án ismét jégre hív a Budapest Park: megnyitja kapuit a KoriPark, ahol közel 2000 négyzetméternyi korcsolyapálya, hangulatos téli fények és izgalmas programok gondoskodnak a téli kikapcsolódásról.

A főváros egyik kedvelt szabadtéri helyszíne így a hidegebb hónapokban sem marad élettelen: baráti találkozókhoz, családi programokhoz és hangulatos esti korizásokhoz is tökéletes választás.

A Ferencvárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló téli birodalomban idén is ünnepi díszbe öltözik a jégpálya, amelynek közepén karácsonyfa emeli tovább a hangulatot. A korcsolyázás mellé DJ Izil zenei válogatása szolgáltatja a ritmust, a pihenőszünetekben pedig téli street food finomságokkal és forró italokkal melegedhetünk fel.

Saját korcsolya nélkül sem kell otthon maradni: a helyszínen felszerelést is bérelhettek, a kezdőket és a legkisebbeket pedig bérelhető pingvin- és fókafigurák segítik a jégen. A Park Shopban pedig téli kiegészítők, sapkák, kesztyűk és zoknik várnak.

A nyitóhétvége rögtön lendületesen indul: november 28-án és 29-én Grand Opening esemény várja a látogatókat. Szombaton DJ Thomas zenéire indul a népszerű Jégdiszkó, vasárnap pedig Storma gondoskodik a hangulatról. A szezon során további különleges események, többek között Nigel Stately születésnapi bulija, House Piknik és a Jégpályák Éjszakája is színesítik a programot.

A KoriPark egészen január 31-ig várja a látogatókat. Bővebb információt ide kattintva, a Budapest Park weboldalán találtok.

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