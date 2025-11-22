Idén is korizhatunk Budapest egyik legnépszerűbb nyári bulihelyszínén

Idén újból teljes átalakuláson megy keresztül a Budapest Park: néhány hét alatt a nyár ikonikus koncerthelyszíne varázslatos téli birodalommá változik. A pálya közepén ezúttal is ott áll majd a körbekorizható karácsonyfa, miközben a Park egész területe csodás téli díszbe öltözik.

Minden eddiginél nagyobb, 2200 négyzetméteres korcsolyapályával és az eddigi évekhez képest számos újdonsággal várja a téli hangulat szerelmeseit a Budapest Park.

A Ferencvárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló KoriPark azonban nem csak emiatt vonzó: az ország egyik leghangulatosabb karácsonyi mesevilága idén még több fénnyel és vadonatúj, extra fotószpotokkal készül, és egy UV-fényű élménypingpong is várja a látogatókat. A forró italok mellett a kínálatba új szereplőként érkezik a MOTO Pizza is.

Nem maradunk zene nélkül

A téli szezon természetesen a zenéről is szól majd – számtalan tematikus bulival, DJ-szettel és családi programmal várják a látogatókat. És mindez csak a kezdet: a szezon során minden héten néhol tematikus jégdiszkóval, menő b2b szettekkel, House Piknikkel, valamint karácsonyi filmzenés csúszással és a Pöttömkert téli kistestvérével, a PöttömParty-val készülnek.

Fergeteges programok az első hétvégén

A nyitóhétvégén a Park rögtön három különböző hangulatot villant, és kezdetét veszi a tánc: november 28–30. között még a jégen is forró lesz a hangulat. November 28-án a Retro Kert legendája, DJ Thomas pörgeti majd a lemezeket – a Jégdiszkó különlegessége, hogy a bulizók saját ízlésük szerint alakíthatják a hangulatot, ezen az estén ugyanis kivételesen lehet számot kérni.

Másnap, november 29-én Lil Frakk és Doór energiabomba DJ-szettje pezsdíti fel a pályát, akik a nyári szezon legvadabb mixeit hozzák vissza a jégre.

Családi csúszás

A nyitóhétvége utolsó napján, november 30-án a családok veszik át a terepet: egész nap gyerekdalokkal és ismerős mesefilmek zenéivel várják a legkisebbeket a Mese zenés csúszáson, ahol a kicsiket a pálya pingvinbábui is segítik a csúszásban.

Szuper nyitási kedvezmények

November 28-án, a nyitás napján a szervezők Black Friday akcióval is készülnek, ahol minden megvásárolt KoriPark jegy mellé egy azonos típusú korijegyet adnak ajándékba. A KoriPark egészen november 28-tól február 1-ig várja a látogatókat.

További információk a Budapest Park weboldalán, ide kattintva érhetőek el.

