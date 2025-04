Fergeteges koncerttel érkezik Will Smith a Budapest Parkba idén nyáron

Ahogy közeledik a szezon, úgy hull le a lepel az idei nyár legütősebb koncertjeinek előadóiról, a Budapest Park felhozatalában idén sem fogtok csalódni, hiszen a Hurts és Steve Aoki után augusztus 14-én Will Smith érkezik a város legnagyobb szabadtéri koncerthelyére!

A Grammy-díjas énekes, színész és sokoldalú szórakoztató művész, Will Smith nemrég bejelentette közelgő Based on a True Story nyári turnéját, ami egy budapesti állomással is bővült. A koncertkörút apropója a múlt pénteken, 20 év kihagyás után megjelent, azonos című új albuma.

A nemrég megjelent 14 dalos albumon számos kiváló közreműködő található, többek között DJ Jazzy Jeff, Teyana Taylor és Jac Ross és természetesen az eddigi kislemezek, mint a First Love, Beautiful Scars, TANTRUM, Work of Art és a You Can Make It is helyet kaptak az anyagon. Will Smith a You Can Make It című dalával – amelyben Fridayy és a Sunday Service Choir működtek közre – első helyet ért el a Billboard Gospel Airplay Chartján.

Az est során a Based on True Story dalai mellett természetesen előkerülnek az olyan klasszikus slágerek is, mint a Gettin’ Jiggy Wit It, a Miami vagy a Summertime is, így az előadó teljes diszkográfiájából kapunk majd egy kis ízelítőt.

Bővebb információ és jegyek >>

Júliusban sem maradunk koncertek nélkül:

Kiemelt kép: Rosta Márk/Budapest Park