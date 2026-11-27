Lillafüred az év minden napján megér egy látogatást, hiszen varázslatos hangulatot áraszt. Télen éppen ezért olyan érzésünk lehet, mintha a Jégvarázs egyik jelenetébe csöppentünk volna.

Romantikus séta a Hámori-tó körül

A téli Lillafüred egyik legszebb látványossága a Disney-mesék világát megidéző Palotaszálló lábánál elterülő Hámori-tó, amely havas hegyoldalakkal és meseszép panorámával várja a kirándulókat. A mesterségesen felduzzasztott tó csónakázásra is lehetőséget kínál; bár télen a vízi kalandok helyett inkább a part menti séta és a festői látvány kerül előtérbe, a tó ilyenkor is kihagyhatatlan állomása egy miskolci kiruccanásnak.

Jégbe fagyott csodavilág: Szinva-vízesés

Télen is kihagyhatatlan látnivaló a Szinva-vízesés, amely 20 méteres magasságával Magyarország legnagyobb függőleges vízesése. A természeti csoda minden évszakban lenyűgöző, de fagyos időben különösen varázslatos arcát mutatja: a lezúduló víz körül jégcsapok és dérbe öltözött sziklák teremtenek mesebeli hangulatot. A könnyen megközelíthető zuhatag mellett a téli fotózás szerelmesei is emlékezetes pillanatokat gyűjthetnek.

Páratlan panoráma: Zsófia-kilátó

A Bükk téli szépségeit egészen különleges perspektívából csodálhatják meg azok, akik felkapaszkodnak a Zsófia-kilátóhoz. Az eredeti, 1900-ban emelt építmény korhű mása gróf Teleki Zsófiáról kapta a nevét, és a Szinva- meg a Garadna-völgy lenyűgöző panorámájával ajándékozza meg a túrázókat. Havas időben a fehérbe öltözött hegyvidék látványa még különlegesebbé teszi a kirándulást, így a kilátó a téli, lillafüredi programok egyik legszebb állomása lehet.

Hólepte kirándulás: Molnár-szikla

A téli Bükk egyik különleges kirándulóhelye a Szinva-tanösvény mentén található Molnár-szikla, ahonnan páratlan kilátás nyílik a völgyre. A szikla tetején álló keresztet több legenda övezi: a legismertebb történet egy szegény molnárfiú és egy gazdag molnárleány tragikus szerelmét idézi fel, akiknek boldogságát a társadalmi különbségek akadályozták meg. A havas erdővel körülölelt szikla nemcsak panorámájával, hanem titokzatos múltjával is rabul ejti a kirándulókat.

Mikulásvonattal a Mesebirodalomba (2026. november 26. – december 13.)

November végétől különleges karácsonyi kalanddal várja a családokat a Diósgyőri Mikulásvonat, amely Miskolcról, a Dorottya utcából indulva repíti utasait a lillafüredi Mesebirodalomba. A feldíszített, kivilágított kisvonat fedélzetén már kezdetét veszi az ünnepi varázslat, a célállomáson pedig meseelőadások, fényárban úszó erdő, krampuszok és természetesen a Mikulás háza gondoskodik a felejthetetlen élményekről. A november 26. és december 13. között közlekedő járat kicsiknek és nagyoknak egyaránt igazi karácsonyi bakancslistás program.

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Téli kaland a felhők felett: Lillafüredi Libegőpark

A libegő a térség üdülőövezetéből indul, és a Jávorhegyre szállítja utasait, miközben káprázatos kilátást nyújt a Bükk-hegység hófedte ormaira. Az 1080 méter hosszú útvonalon 16–18 perc alatt érnek fel a magasba, ahol a téli erdők látványa egészen különleges élményt kínál. A Lillafüredi Libegőpark ideális programlehetőség lehet egy családi vagy egy szerelmes kalandhoz a felhők felett. Az aktuális nyitvatartás az időjárási körülmények miatt változhat.

3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 77. | Weboldal

Lélekmelengető kávépercek: Sub Rosa Cafe

Ha Miskolc főutcáján sétálgattok, rövid időn belül biztosan észreveszitek, hogy egymást érik a jobbnál jobb gasztrohelyek. Ezek közül most a Sub Rosa Cafét ajánljuk figyelmetekbe, melyet a színháztól néhány lépésre találtok meg. A tágas, galériás kávézó – mely art deco stílusjegyeket vonultat fel –, remek választás, ha egy csésze kávéra, egy pohár borra, kedvenc koktélotokra vagy akár egy szelet süteményre vágytok. Utóbbiak közt különböző sajttortákat, Rákóczi-túróst és még mentes desszerteket is találtok, ha pedig inkább valamilyen sós finomságot kérnétek az italotok mellé, mindenképp válasszatok egyet a friss olívás ciabattából készült szendvicsek közül!

3525 Miskolc, Széchenyi utca 21. | Facebook

Karácsonyi mesevilág vár a kastélyparkban: