A legnagyszerűbb, kicsiket és nagyokat is megszólító élményekből válogattunk nektek egy csokorra valót, amiről bizton állíthatjuk: helye van a karácsonyfa alatt! (x)

Kalandok világutazóknak: Csodák Palotája

Mi lenne, ha idén egy egész napnyi közös kaland kerülne a fa alá? A Csodák Palotájában a gyerekek és a felnőttek együtt kísérletezhetnek és szórakozhatnak, miközben észrevétlenül új dolgokat fedezhetnek fel. A Csopa legújabb attrakciójában, a Világjáró Zónában immerzív vetítések mutatják be a Föld éghajlati övezeteit, a földgömbös asztaloknál pedig a térségek állataival és növényeivel is megismerkedhettek. Természetesen a régi kedvencek ugyancsak várnak: az Öveges terem látványos bemutatói, az Élménylabor és persze a számtalan kipróbálható játék az egész család számára remek élményeket tartogat.

1039 Budapest, Mátyás király út 24. | Weboldal

Kultúra kicsiknek, nagyoknak: Nemzeti Színház

Ha idén kultúrát ajándékoznátok szeretteiteknek, lepjétek meg őket színházjegyekkel! A Nemzeti Színház decemberi műsorából azok is szemezgethetnek, akik már karácsony előtt átadnák az ajándékot. December 19-én és 20-án a Csíksomlyói passió lesz látható a Nagyszínpadon, december 27-én A mi kis városunk idézi meg a hétköznapok apró örömeit, 28-án pedig a Valaha madarak voltunk című báb-daljáték várja a családokat. Az évet december 29-én és 30-án Szarka Tamás Esthajnal című előadása zárja, A cigánytábor az égbe megy című film nyomán. További információért látogassatok el a színház weboldalára!

1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. | Weboldal

Életre szóló színházi élmények: Kolibri Színház

Idén karácsonykor kerüljön valóban felejthetetlen élmény a fa alá! A Kolibri Színház előadásai az egész családot izgalmas kalandokra hívják. A 80 nap alatt a Föld körül című darab világ körüli utazásra csábít, A világ születése című előadás a teremtés és a képzelet különleges világába kalauzol, míg a Micimackó és a barangolás játékos felfedezésre invitálja a gyerekeket. Bármelyik színházi élményt is választjátok, az biztos, hogy mesékkel, izgalmakkal és közös pillanatokkal gazdagodtok majd – hiszen a legszebb ajándék nem egy tárgy, hanem az együtt töltött idő és az életre szóló emlékek!

1061 Budapest, Jókai tér 10. | Weboldal

A borok szerelmeseinek: Rókusfalvy Etyek

A Budapesttől mindössze 30 percre található Rókusfalvy Etyek számtalan lehetőséget kínál, ha idén tárgyi meglepetések helyett közös pillanatokat adnátok ajándékba. Legyen szó vezetett borkóstolóról, gasztronómiai élményekről, pezsgőzésről, romantikus wellnesspihenésről vagy egy különleges céges rendezvényről, a borászatnál mindenki megtalálhatja a számára legkedvesebb programot. Az egy évig felhasználható ajándékutalványnak köszönhetően az ajándékozott maga döntheti el, hogy milyen élményre váltja be azt, tökéletes megoldás tehát, ha szeretteteket a választás szabadságával is megajándékoznátok.

2091 Etyek, Újhegy 89. | Weboldal

Adrenalint keresőknek: Magic Rooms

A Magic Rooms ajándékutalványa tökéletes választás lehet azoknak, akik tárgyak helyett idén valódi élményt szeretnének ajándékozni. A megajándékozott ugyanis egy különleges kaland részese lehet, ahol izgalmas történetek, látványos díszletek, kreatív feladványok és közös élmények várják. A Magic Rooms 11 különböző tematikájú szabadulószobája között mindenki megtalálhatja majd a hozzá legközelebb álló világot, amit családdal, barátokkal vagy párban éppúgy nagy kaland felfedezni. Az utalvány további előnye, hogy fél éven belül rugalmasan felhasználható, így remek meglepetés lehet bármilyen alkalomra.

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Varázslótanoncoknak: The Magic Budapest 2

A The Magic Budapest 2 ajándékutalványával együtt érkező varázslatos gasztronómiai élményt minden varázsló és boszorkány imádni fogja! A varázsvilág által ihletett budapesti étterem nem csupán egy közös vacsora helyszíne, hanem egy különleges univerzum, ahol a látványos enteriőr, a mágikus részletek és az egyedi fogások együtt teremtenek felejthetetlen emlékeket. Az étterem kisebbeknek és nagyobbaknak is szuper választás lehet, hiszen az egészen biztos, hogy itt emlékezetes meglepetésben lesz része a megajándékozottnak – ráadásul az utalvány nemcsak karácsonykor, hanem az év egészében elérhető!

1065 Budapest, Nagymező utca 45. | Weboldal

Városi nyomozóknak: Landventure

16 város, 39 izgalmas küldetés és folyamatosan bővülő választék – a Landventure szabadtéri nyomozós játékaival a választás szabadságát is ajándékozhatjátok szeretteiteknek! Az utalvány egy évig bármely magyarországi küldetésre beváltható, a játékhoz pedig csupán egy okostelefon kell, még előzetes időpontfoglalásra sincs szükségetek. Az ajándék saját szöveggel személyre szabható, a küldetést pedig akár egyedi extrákkal is kiegészíthetitek. Ráadásul ez az élmény az utolsó pillanatban is beszerezhető: online pár kattintással megvásárolhatjátok, és már kész is a karácsonyi meglepetés!

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Kávérajongóknak: Coffee Education Center

Ha van a környezetetekben olyan, aki minden kávézóban azt figyeli, hogyan készül az itala, akkor idén karácsonyra adjátok meg neki az emlékezetes élményt, amivel ő is a kávégép mögé állhat! A Coffee Education Center Home Barista képzésén az ajándékozott egy nap alatt megtanulhatja, hogyan készül a tökéletes espresso, hogyan lesz selymes a tejhab, és hogyan kerül szív a cappuccino tetejére. Aki pedig mélyebbre merülne a specialty kávék világában, annak a cupping-, latte art- és filterkávé-workshopokat, valamint a profi baristaképzést ajánljuk jó szívvel.

1094 Budapest, Márton utca 4. | Weboldal

Közös pihenéshez: Zichy Családi Élménybirtok****

A Zichy Családi Élménybirtok**** ajándékutalványa különösen jó meglepetés kisgyermekes családoknak. A Bikácson található, superior élménybirtok családi szolgáltatásokkal és a csemeték igényére szabott gasztronómiával várja a kisgyerekekkel érkezőket. A csöppségeket animációs és kreatív foglalkozások, külön medence, játszóházak, szabadtéri játékok, állatsimogató és pónilovaglás várja, míg a szülők számára a wellnessrészleg kínál feltöltődést. A birtokon évszakonként változó programok színesítik a feltöltődést, így az ajándékba kapott kikapcsolódás minden időszakban tartogat új élményt.

7043 Bikács-Kistápé Liget | Weboldal

Ízutazás a Dunán: Spoon The Boat

Lepjétek meg szeretteiteket egy elegáns vacsorameghívással! A Spoon The Boat fedélzetén a kivilágított Lánchíd és a budai Vár egyedülálló hátteret biztosít az ünnepléshez, amit modern és látványos fogások koronáznak meg. Az étlapon olyan különlegességeket találtok, mint a grillezett kacsamell sült polentával, puy lencseraguval és édesköménnyel, vagy a selymes kacsamáj mousse fekete meggy chutney-val és házi kaláccsal. A mangós fehércsokoládé mousse és a málnás Spoonmisu tökéletes lezárása az estének, az ízeket pedig a bár kiváló borai és látványos koktéljai teszik teljessé.

1052 Budapest, Vigadó tér 3-as kikötő | Weboldal

Illatba öntött élmény: PØURPØUR Candle Bar

Ha a reménytelenség érzése fog el, amikor az ajándékok beszerzésére gondoltok, idén egy újabb tárgy helyett vegyetek inkább másfél órányi kreatív kikapcsolódást! A PØURPØUR Candle Bar belvárosi stúdiólakásában 100-féle illatból keverhetitek ki a saját gyertyátokat, amit a program végén el is nevezhettek. Ne aggódjatok, ha elsőre soknak tűnik a választék, hiszen ezer örömmel segítenek az összeállításban. Az ajándékutalvány 10000 forinttól e-mailben érkezik, így akár karácsony napján sem késő beszerezni – az utolsó pillanatban is remek ajándékot tehettek így a fa alá.

1052 Budapest, Régi posta utca 17. | Weboldal

Gasztrokalandoroknak: Mákos Guba

Idén karácsonykor lepd meg szeretteidet egy igazán ízletes élménnyel! A Mákos Guba ajándékkártyája tökéletes választás mindazoknak, akik szeretik a magyar konyha különlegességeit, a minőségi fogásokat és a meghitt pillanatokat. A Mákos Guba éttermeiben a hagyományos magyar ízek modern szemlélettel, hangulatos környezetben várják a vendégeket. Az utalvány kényelmesen, online is megvásárolható, és e-mailben azonnal megkapod. Idén karácsonykor kerüljenek finom falatok, közös pillanatok és maradandó emlékek a fa alá!

1016 Budapest, Krisztina körút 65-67. | 1051 Budapest, Hercegprímás utca 18. | Weboldal

Városi felfedezőknek: Imagine

Több mint 50 városi sétára és előadásra váltható be az Imagine ajándékkártyája, amelybe Budapest titkos helyeit és történeteit csomagolták. Az utalvány segítségével az ajándékozott meglátogathatja a káprázatos Csekonics-palotát, a zárás után elcsendesülő Mátyás-templomot, a grandiózus Tőzsdepalotát vagy épp a ragyogó Párisi Udvart. Az év turisztikai élményprogramjának választott Imagine sétautalványa díjnyertes ajándék lehet, ha szeretnél olyan közös élményt ajándékozni, amely közelebb hozza az embereket egymáshoz és a városhoz is. A legjobb, hogy a kártya korlátlan ideig felhasználható!

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A motorsport szerelmeseinek: Superenduro-világbajnokság

Idén karácsonykor ajándékozz igazi adrenalinlöketet! 2027. február 6-án Budapestre érkezik a Superenduro-világbajnokság, a motorsport egyik leglátványosabb beltéri versenye. A világ legjobb motorosai farönkökkel, sziklákkal és hatalmas ugratókkal tarkított pályán küzdenek a győzelemért. Felbőgő motorok, lélegzetelállító előzések, tűz- és fényshow, valamint több ezer szurkoló gondoskodik a felejthetetlen hangulatról. Tökéletes karácsonyi élményajándék nemcsak motorsport-rajongóknak, hanem az egész családnak!

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Remek ajándékok várnak Budapest karácsonyi vásárain is:

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