7 kreatív, szívhez szóló ajándék, amivel mosolyt csalhatsz szeretteid arcára idén karácsonykor

Minden karácsony sarkalatos pontja az ajándékvásárlás. Bizony nem vagy egyedül, ha úgy érzed, évről évre nehezebben jönnek az ötletek – összeszedtük legtutibb tippjeinket, hogy biztosan mindenkinek találj egyedi meglepetést!

Egyéniségeknek: Pamutbetyárok

A közös pillanatokra emlékeztető ajándékok általában a karácsonyi szezon sztárjai. A Pamutbetyárok küldetése, hogy ne a tucatgyártást, hanem az egyedi ötleteket képviseljék, így a tőlük rendelt ruhadarabok, kiegészítők és ajándéktárgyak nagy valószínűséggel azonnal kedvenccé válnak. A céges karácsonyi ajándéknak is tökéletes termékek kreatív módjai annak, hogy erősítsd a vállalatod arculatát akár a kollégák, akár az ügyfelek körében. Akkor se ijedj meg, ha nem találsz pontosan olyan terméket, amilyet elképzeltél: a Pamutbetyárok csapata örömmel teljesít egyéni kéréseket is.

Az örök kedvenc egy csavarral: Bellinda

Nincs karácsony vidám zoknis csomag nélkül, és ezt jól tudja a Bellinda csapata is. Ha vidám lépteket és felejthetetlen divatpillanatokat ajándékoznál, tökéletes választás lehet a márka karácsonyi kollekciója, a Crazy Socks Box ajándékcsomag. A színes minták, a kiváló minőségű, puha anyagok és a teljes kényelem miatt a jókedv garantált minden lépésben. Ez az ajándék biztosan nem fog porosodni a polcon, ráadásul az egész családnak könnyen beszerezheted – az ajándékcsomagot ráadásul ingyenes kiszállítással kaphatod kézhez. A doboz négy pár mókás zoknit tartalmaz.

Lokálpatriótáknak: Poszterműhely

Ha támogatnál egy ízig-vérig budapesti vállalkozást, a Poszterműhely a te helyed! A műhely egyedi, kiváló minőségű nyomtatott pólóin, vászontáskáin, telefontokjain és poszterein Budapest leghíresebb épületei és a kerületi lakosoknak legkedvesebb, mások számára talán félreeső terei is megelevenednek. Kiváló választás lehet mindenki számára, aki hozzánk hasonlóan rajong gyönyörű fővárosunk építészetéért, de a balcsis és a járműves kollekció darabjai közül is tudsz válogatni. A méretek közötti eligazodásban a mérettáblázat tud hasznos támpontot adni – azt azonban fontos megjegyezni, hogy minimális eltérések előfordulhatnak. Mint mindenhol, itt is érdemes minél előbb leadni a rendeléseteket, hiszen az ünnepek közeledtével összesűrűsödhetnek a feldolgozandó csomagok. A rossz hírt a végére tesszük: bizony borzasztó nehéz lesz a jobbnál jobb nyomatok közül csak egyet választani.

Művészlelkeknek: artbridge

Ha az ajándékvásárlással nem egy újabb felesleges tárgyat adnál, és szívesen támogatnád Kelet-Közép-Európa fiatal alkotóit, az artbridge oldalán a legvagányabb kortárs művészek képeiből tudsz kedvedre válogatni. A Zborai Eszter által megálmodott online galéria küldetése indulása óta ugyanaz maradt: megfizethető áron kínálnak egyedi, prémium minőségű falidekorokat, amik hamar az irodád vagy a személyes tereid fénypontjai lesznek. A honlapon ráadásul témák szerint is tudsz nyomatokat keresni, így könnyen megtalálhatod a legmenőbb szezonális, állatos, városi vagy természeti hangulatú, esetleg konyhába vagy gyerekszobába illő képeket. Szerencsére a csomagolással és a címkekaparással sem kell bajlódnod: a számlát digitális formában fogod megkapni, a rendelésed pedig gyönyörű csomagolásban fog megérkezni. Csak nehogy több posztert rendelj a végén, mint amennyi szabad falad van!

Hótündéreknek: LUSH Glow Fairy ajándékcsomag

A LUSH új ajándékcsomagját azoknak találták ki, akik szeretnének nyakig elmerülni a rózsaszín csillogásban. Ez a csomag nemcsak ennivalóan illatos, hanem tele van jósággal is: a cukorkafelhőbe burkolózó bőr puhább lesz, mint valaha, miközben a vibráló illatok feldobják a mindennapokat. A LUSH a csomagolásról is gondoskodott: a termékeket egy gyönyörű, 100%-ban újrahasznosított dobozba csomagolták, ami ragyogóan mutat majd a karácsonyfa alatt. Az ajándékcsomag egy testápolót, egy hintőport, szappant és tusfürdőt, valamint egy testradírt tartalmaz, így a teljes testápolási rutint lefedi.

A tudatosan ajándékozóknak: Waterdrop

A letisztult, prémium minőségű waterdrop® üveg- és acélkulacsok és italkiegészítők környezetbarát alternatívát kínálnak a műanyag palackokkal szemben. A márka egyik legnépszerűbb terméke, az Explorer Thermo Bögre karácsony közeledtével limitált mélyvörös, fenyőzöld és jégkék színekben is elérhető. Duplafalú, nemesacélból készült, így 12 órán át hidegen tartja az italt, szivárgásmentes záródásának köszönhetően pedig táskában is biztonságosan hordható. A szárított gyümölcsökből és növényekből készült Microdrink italkockák pedig cukor és adalékanyagok nélkül ízesítik a vizet – a széles ízpalettában mindenki megtalálja a kedvencét.

Bekuckózásokhoz: Kiskedves

Ha fenntartható, hazai, kézműves ajándékot szeretnél beszerezni, ne keress tovább! A Kiskedves dán életérzés ihlette, hangulatos illatgyertyáiban az otthon melege, az apró örömök és a meghitt pillanatok kerülnek középpontba. A weboldal szuper szűrőrendszerének hála könnyen le tudod szűkíteni az amúgy igencsak terjedelmes találati listát – többek között válogathatsz illat, viasztípus és forma szerint is, de akár személyre is szabhatod a gyertyát. Ha nem tudod, minek örülne legjobban az ajándékozott, lepd meg egy ajándékutalvánnyal – ezzel biztosan nem fogsz mellényúlni!

