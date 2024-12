Élményajándékok karácsonyra: 13 ajándéktipp, ami örömteli perceket adhat szeretteinknek

Lepjétek meg szeretteiteket idén karácsonykor valami igazán különlegessel! Az élményajándékok maradandó emlékeket és örömteli pillanatokat okoznak, éppen ezért mindig jó választásnak bizonyulnak.

Szabadulj, ha tudsz: AROOM

Az AROOM újgenerációs szabadulószobái izgalmakkal teli időtöltést nyújtanak, ezért még élményajándéknak is ideálisak. Nemrégiben megnyitott a két legújabb szabadulószobájuk, így Budapest legszélesebb játékkínálatával, 14 izgalmas kalandjátékkal, folyamatos új kihívásokkal és magas színvonalú szolgáltatással várják vendégeinket. Ilyen kínálat mellett biztosan találtok majd az ajándékozott ízlésének megfelelő tematikájú, illetve nehézségű pályát. Az ajándékutalványok mellé egy ajándékdoboz választható, ami a voucher mellett egy apró kulcsot rejt. Ezt felmutatva még extra meglepetéshez jut a helyszínen az ajándékozott, a 2-8 fő részére ideális utalványok pedig egy évig felhasználhatóak.

1061 Budapest, Király utca 14. | Weboldal

Színház az egész világ: Margitszigeti Színház

A Margitszigeti Színház exkluzív ünnepi ajánlata az adventi Ajándék- és kedvezménykártya. A színház 33%-os kedvezményt magába foglaló, egyedi lehetőségével 20 ezer forintot fizet és 30 ezer forintért vásárolhat majd jegyet a 2025-ös évad előadásaira. De ez nem minden! Az Ajándékkártyán szereplő összeg felhasználását követően 20%-os kedvezményt kap a további jegyvásárlásokra, valamint a színház kedvezményes szolgáltatásait is igénybe veheti. Sztárok, élmény, lehetőség! Ajándékozza meg családját, barátait! Online vásárolható és limitált példányszámban kapható! További információ, 2025-ös repertoár és vásárlás: margitszigetiszinhaz.hu!

1007 Budapest, Margitsziget Szabadtéri Színpad és Víztorony 23800/3 hrsz. | Weboldal

A kultúra szerelmeseinek: Városmajori Szabadtéri Színpad

A gazdag kulturális kínálattal rendelkező Városmajori Szabadtéri Színpad és a hazai termelők finomságait forgalmazó NekedTerem közös ajándékcsomagokat állított össze idén karácsonyra, melyekkel külső-belső kényeztetéssel lephetjük meg szeretteinket. A csomagok az árukkal azonos értékben (15.000.- vagy 25.000.-) levásárolható ajándékkártyák mellett grátisz meglepetéseket tartalmaznak: mézeskalácsos-narancsos granola, zserbós méz, teakeverék, csokoládé, bor, forralt borkeverék és tejcsokoládés almaszirom.

1122 Budapest, Városmajor 6835/17 hrsz. | Weboldal

Városi kalandoroknak: Landventure

A Landventure egy különleges városi nyomozós játék, amely a szabadulószobák izgalmát teremti meg a szabadban. Nagyszerű küldetések várnak rátok, amelyek tematikus történetekre épülnek, és nemcsak szórakoztatóak, de lehetőséget adnak a város apró részleteinek felfedezésére is. Ha kreatív és személyre szabható ajándékot kerestek karácsonyra, a Landventure Ajándékutalvány tökéletes választás! Online megvásárolhatjátok, azonnal kinyomtathatjátok, és rugalmasan felhasználhatjátok bármelyik küldetésre. Az utalvány ráadásul saját szöveggel egyedivé tehető, így kényelmes és villámgyors karácsonyi ajándék!

Weboldal

Kalandozás felsőfokon: Time Heist

Öt vadiúj, tematikus, sokak által jól ismert sorozatok ihlette szabadulószobával vár benneteket a Time Heist csapata, Budapest szívében. Az ajándékozott személy imádja A nagy pénzrablást, a Squid Game-et, esetleg odáig van a Bridgertonért, a Fordított világban kalandozna, vagy szörnyvadásszá válna a Vaják sorozatban? Akkor tökéletes ajándék lehet számára a Time Heist ajándékkártyája, amit 2-6 fő részére vásárolhattok meg, így egy igazán különleges és kalandos közös élménnyel megajándékozva szeretteiteket. Az utalvány alig néhány perc alatt beszerezhető online, és egy évig beváltható bármelyik szobában!

1094 Budapest, Liliom utca 5. | Weboldal

Szórakozás egy új dimenzióban: VR Vidámpark

Fedezzétek fel a szórakozás új dimenzióját Magyarország legnagyobb és legmodernebb virtuális valóság élményközpontjában, a VR Vidámparkban! Az élvonalbeli technológia és a lenyűgöző történetmesélés találkozásából izgalmas kalandok sora született, melyek garantáltan magával ragadnak minden korosztályt. Ismerjétek meg a két legújabb attrakciót: Fairy Tales: Mesék Birodalma – repüljetek Aladdin varázsszőnyegén, vagy találkozzatok Pinokkióval és sok más mesehőssel. Hotel Dracula: Rémségek háza – egy VR-horror, amely új szintre emeli a borzongást, és garantáltan megdobogtatja a szíveteket. Az ajándékutalványokat megvásárolhatjátok online, amit a helyszínen bármikor be tudtok váltani fizikai utalványra!

1066 Budapest, Teréz körút 6. | Weboldal

Felfedezőknek: Imagine

Városi kalandoroknak ideális ajándék az Imagine ajándékutalványa, hiszen 16 éves tapasztalatuknak hála aligha ismeri náluk jobban bárki Budapest, Pécs vagy Debrecen utcáit és épületeit. Egy biztos: ha egyszer részt vesztek a városnéző túráik valamelyikén, utána teljesen más szemmel néztek majd az adott helyszínekre, érdekfeszítő történeteik pedig a mindennapokon is elkísérnek benneteket. Az ajándékutalványok bármely sétára beválthatóak, ami pedig a legjobb az egészben, hogy nincs lejárati idejük! Nagyszerű ajándék azoknak, akik szórakoztató élményekre és új ismeretekre szomjaznak!

Weboldal

Fényt visz a mindennapokba: LAM

A karácsony az év legsötétebb időszakára esik, gyertyákat és csillagszórókat gyújtunk, hogy széppé tegyük az ünnepet. A Light Art Museumban azonban egész évben különleges fényjelenségekkel találkozhatunk, sőt a külvilág rohanó tempója, a mindennapi élet nehézségei is csak megszűrve jutnak be ide. És mi másra vágyunk tél közepén, a karácsonyi sürgés-forgás után, mint egy kis lelassulásra? Idén ajándékozzátok a fény és az elmélyülés élményét! Nem számít, hogy ki kapja, a LAM-ban mindenki váratlan felfedezésekkel találkozik majd. Ráadásul, ha a múzeumban vásároljátok meg, egy különleges nyomtatású utalványt kaptok, amely szépen mutat a fa alatt is!

1054 Budapest, Hold utca 13. | Weboldal

Macskarajongóknak: Cat Museum Budapest

Amennyiben az ajándékozott személy odavan a cicákért, akkor a Cat Museum Budapest tökéletes választás számára! Náluk bepillantást nyerhet a macskák titokzatos világába, cicás művészeti alkotásokat nézegethet, kitölthet egy kvízt szuvenírért, és ami a legfontosabb, hogy jelenleg 11 barátságos, köztük számos különleges fajtájú cica várja a simogatást. Hétvégente izgalmas programokkal készülnek, mint például akvarell vagy akril cicás élményfestés és ásványkarkötő-készítő workshop, így a múzeumi látogatás mellett akár ezekre is beszerezhetitek az ajándékutalványt! Sőt, ha beleszerettek egy ideiglenesen náluk lakó menhelyi cicába, örökbefogadási programjukon keresztül akár haza is vihetitek új kedvenceteket!

1054 Budapest, Vadász utca 26a | Weboldal

Utazás az univerzumba: Svábhegyi Csillagvizsgáló

Budapest legnagyobb csillagászati élményközpontja mindenkit izgalmas utazásra hív az univerzum rejtélyes világába. A Normafától mindössze 300 méterre, egy több hektáros, erdős parkban álló klasszicista épületegyüttes különleges atmoszférájával varázsol el minden látogatót. Az interaktív programok révén minden érdeklődő megtapasztalhatja a csillagászat csodáit, lelkes és szakértő csillagászok vezetésével. Az ünnepek közeledtével különösen jó választás lehet egy ajándékutalvány, amely a következő egy év bármely napján beváltható egy felejthetetlen csillagászati programra. Ajándékozzatok földöntúli élményt és adjátok át az univerzum felfedezésének örömét!

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17. | Weboldal

Ragadjatok ecsetet!: Fröcskölő

Ha már minden részét bejártátok a két, különböző tematikájú Szelfi Múzeumnak és szükségetek lenne még egy kis stresszlevezetésre, akkor irány a Rákóczi úti múzeum legújabb szolgáltatása, a Fröcskölő! A koncepció lényege az, hogy biztosítsanak számunkra egy helyet, ahol szabadjára engedhetjük a bennünk szunnyadó művészt és játszva festhetünk össze bármit, eközben nem törődve a rendetlenséggel. A falak és egymás összefröcskölése mellett azért néhány vásznat is kaptok, hogy az elkészült remekművekben otthon is gyönyörködhessetek. Vásároljatok egyedi, névre szóló Fröcskölő ajándékutalványt és lepjétek meg szeretteiteket az önfeledt kikapcsolódás élményével!

1072 Budapest, Rákóczi út 40. | Weboldal

Teljes kikapcsolódás: Nádas Tó Park Hotel

A négycsillagos Nádas Tó Park Hotel impozáns környezetben, a vasadi Nádas Pihenőpark területén kapott helyet, így igazán természetközeli kikapcsolódásban lehet részünk. A szálloda különösen ideális úti cél a kisgyermekes családok számára, hiszen a családbarát alapszolgáltatások mellett animációs foglalkozások, játszótér és egy megújult játszószoba várja a legkisebbeket. A felnőtteknek is számtalan kikapcsolódási lehetőség adott, hiszen bowlingpálya, fitneszterem, egy panorámás étterem, és egy nagyszerű wellnessrészleg gondoskodik a teljes körű pihenésükről. Ezt a nagyszerű élményt idén karácsonykor ajándékutalvány formájában adhatjuk át szeretteinknek, további információk ITT.

2211 Vasad, Monori út 100. | Weboldal

Inspiráló élmény: Anyagismereti workshop Jancsó Anikóval

Jancsó Anikó január 25-én és 26-án tartott workshopjai különleges lehetőséget adnak arra, hogy megértsük a textilek valódi tulajdonságait és megtanuljuk, hogyan válasszuk ki a legjobb anyagokat terveinkhez – akár ruhakészítésről vagy saját stílusunk tudatos kialakításáról van szó. Ez a 3,5 órás program több, mint egy workshop: egy inspiráló élmény, amely során Anikó, a textiliparban szerzett 30 év szakmai tapasztalatával és elhivatottságával, megosztja velünk elméleti és gyakorlati tudását az anyagokról. Ezen kívül minden résztvevő kap egy csodás anyagmintás füzetet is, amely segítségünkre lesz a textilek közötti eligazodásban. A workshopon való részvétel ajándékutalvány formájában is megvásárolható!

Facebook-oldal

