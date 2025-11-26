Ünnepi készülődés másképp: 3 fantasztikus ajándéktipp, amivel megajándékozhatjátok magatokat

Minden karácsony sarkalatos pontja az ajándékvásárlás. Bizony nem vagy egyedül, ha úgy érzed, évről évre nehezebben jönnek az ötletek – összeszedtük legtutibb tippjeinket, hogy biztosan mindenkinek találj egyedi meglepetést!

Hótündéreknek: LUSH Glow Fairy ajándékcsomag

A LUSH új ajándékcsomagját azoknak találták ki, akik szeretnének nyakig elmerülni a rózsaszín csillogásban. Ez a csomag nemcsak ennivalóan illatos, hanem tele van jósággal is: a cukorkafelhőbe burkolózó bőr puhább lesz, mint valaha, miközben a vibráló illatok feldobják a mindennapokat. A LUSH a csomagolásról is gondoskodott: a termékeket egy gyönyörű, 100%-ban újrahasznosított dobozba csomagolták, ami ragyogóan mutat majd a karácsonyfa alatt. Az ajándékcsomag egy testápolót, egy hintőport, szappant és tusfürdőt, valamint egy testradírt tartalmaz, így a teljes testápolási rutint lefedi.

Tovább a Lush weboldalára >>

A tudatosan ajándékozóknak: Waterdrop

A letisztult, prémium minőségű waterdrop® üveg- és acélkulacsok és italkiegészítők környezetbarát alternatívát kínálnak a műanyag palackokkal szemben. A márka egyik legnépszerűbb terméke, az Explorer Thermo Bögre karácsony közeledtével limitált mélyvörös, fenyőzöld és jégkék színekben is elérhető. Duplafalú, nemesacélból készült, így 12 órán át hidegen tartja az italt, szivárgásmentes záródásának köszönhetően pedig táskában is biztonságosan hordható. A szárított gyümölcsökből és növényekből készült Microdrink italkockák pedig cukor és adalékanyagok nélkül ízesítik a vizet – a széles ízpalettában mindenki megtalálja a kedvencét.

Tovább a Waterdrop weboldalára >>

A természetkedvelőknek: reBorona

Manapság a karácsony gyakran a rohanásról és az ezernyi teendőről szól, amelyek könnyedén kibillenthetnek az ünnepi meghittségből. A reBorona erdőszéli, három lakosztályos vendégház egy olyan menedéket nyújt az Őrségben, amely visszaadja az adventi készülődés varázsát. Minden apartman 65 négyzetméteres, két hálószobás és kitűnően felszerelt, ideális természetközeli élményeket nyújt kényelmes környezetben, így ideális választás lehet egy barátokkal, párotokkal való kikapcsolódáshoz. A teraszon elkortyolgatott forralt bor, a kandalló meleg fényei, a közösen megtett erdei séták és a forró dézsafürdőben való elmerülés felejthetetlen pillanatokat ígér.

9941 Őriszentpéter, Gombászó utca 3. | Weboldal

Ajándékozzatok élményeket szeretteiteknek: