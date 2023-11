5 szívhez szóló ajándék a karácsonyfa alá, amivel kedveskedhetünk szeretteinknek

Sokszor bajban vagyunk, hogy milyen nem elcsépelt, hasznos, de mégis szívhez szóló ajándékkal kedveskedjünk szeretteinknek karácsonykor, ezért mutatunk nektek néhány szuper lehetőséget!

Szív küldi szívnek: Love Note

Valamilyen last minute, mégis személyre szóló ajándékot keresel? Akkor az 5-10 perc alatt online elkészíthető Love Note kiskönyveket neked találták ki! A könyvecskét teljes mértékben személyre szabhatod, kiválasztva a saját és az ajándékozottad karakterét és a hozzátok illő borítót is. Ezután már csak annyi dolgod maradt, hogy a könyv oldalain megelevenítsd legmeghatározóbb, legromantikusabb vagy legviccesebb közös emlékeiteket, kedves kis grafikai elemek segítségével. Karácsony alkalmából ráadásul még egy különleges karácsonyi borítót is választhattok, így igazán ünnepivé varázsolva az ajándékot.

Nem csak csajoknak: Lush

Eljöttek az ünnepek, a Lush pedig, mint minden évben, úgy idén is nem mindennapi, karácsonyra hangoló termékekkel állt elő. Az ünnep alkalmából többféle ajándékcsomag közül válogathatunk szeretteinknek, melyek még a fa alatt is jól mutatnak majd. A Season’s Greetings ajándékcsomag például öt ünnepi zuhanycsodát és testápolót tartalmaz, tele édes vörös áfonyával, almával és naranccsal, míg a Snow Fairy négykanócos, etikus hozzávalókból készített illatgyertya vattacukros illatával tölti meg a szobát. És ez még korántsem minden, a további ünnepi kiadású termékekért látogassatok el a lush.com-ra!

Természetjáróknak: Waterdrop

A vízivás népszerűsítése és a műanyag palackok csökkentése mellett elkötelezett Waterdrop ezúttal a világ egyik legnépszerűbb üdítőjének, a kólának készítette el microdrink változatát. A kóla eddigi legegészségesebb és környezetbarátabb verziója kóladió-kivonatot és zöldkávékivonatot tartalmaz, de nem tartalmaz hozzáadott cukrot és mesterséges adalékanyagokat. Az italkockához egyedi üdítősdoboz formájú üvegpoharat, üveg szívószálakat és elegáns fényes fekete üvegkulacsot is készítettek, amely kialakításának hála elengedhetetlen kelléke lehet a természetjárásnak, és még a fa alatt is jól mutat!

Ezt add a nagyszüleidnek: Familium

A Familium szívhez szóló ajándékai az egész család számára felejthetetlen perceket okoznak. Amennyiben bajban vagytok, hogy mit adjatok a nagyszüleiteknek, érdemes a Familiumhoz fordulni, hiszen kitölthető könyveiknek hála szórakoztató időtöltést nyújtanak az idősebb korosztálynak, amelyben a gyermekkoruktól a jelenig feljegyezhetik a legmeghatározóbb emlékeiket. A nagyszülők egyedül vagy a családjuk segítségével írhatják tele a könyvet, eközben pedig gondosan kiválasztott kérdésekre adnak válaszokat. Végezetül egy olyan krónika születik, amely felbecsülhetetlen értékű lesz az egész család számára.

Önismereti utazás: Szeretetkert

Dr. Piczkó Katalin pszichiáter és párkapcsolati szakértő 20 évnyi tanácsadás után úgy döntött, hogy létrehozza a Szeretetkertet, amellyel segíteni szeretne az embereknek a boldog és tartós párkapcsolat fenntartásában. A Szeretetkerttel jelenleg háromféle módon fejleszthetjük önmagunkat és kapcsolatunkat könyv, kártyajáték és ingyenesen letölthető applikáció segítségével. A könyv útmutatót nyújt a kapcsolat ápolásához, míg az interaktív párkapcsolati játék intimitást teremt a felek között, és mély beszélgetésekre ösztönöz. Idén karácsonykor ráadásul akár ajándékcsomagban is megvásárolhatjuk a két terméket.

