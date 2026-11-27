Advent első vasárnapján ismét megnyitja kapuit a II. kerület saját jégpályája, ahol egészen 2027. január 31-ig várják a korcsolyázás szerelmeseit.

A Marczibányi Sportközpontban nyíló 800 négyzetméteres jégfelületen kicsik és nagyok egyaránt hódolhatnak a téli sport örömeinek, ráadásul korcsolyabérlésre és finom falatok beszerzésére is lehetőség nyílik. A II. kerületi lakosok kedvezményes jegyárakkal élhetnek, hétvégente és az iskolai szünetekben pedig korcsolyaoktatás is segíti a kezdőket.

Az ünnepi szezon első napja különösen izgalmasnak ígérkezik: advent első vasárnapján 16 órától zenés-táncos programok, a Secundo kórus adventi dallamai, táncház, Danny Bain karácsonyi zenemasina-műsora, majd közös gyertyagyújtás teremti meg az ünnepi hangulatot.

A rendezvényhez idén is jótékonysági kezdeményezés kapcsolódik: a látogatók nehéz sorsú gyermekek karácsonyi kívánságainak teljesítéséhez járulhatnak hozzá. Érdemes tehát korcsolyát húzni, és a téli kikapcsolódás mellett egy jó ügyet is támogatni a Marczibányi téren!

Ha ti is a szeretet ünnepének rajongói vagytok KARÁCSONY rovatunkban még több szívmelengető adventi programot találtok.

Összegyűjtöttük Budapest legszebb jégpályáit: