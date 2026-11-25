Íme a legjobb programok advent első hétvégéjére Budapesten és környékén, ahol ezúttal is nagyszerű kiállítások, gasztroélmények, koncertek, filmek és vezetett séták várnak benneteket. Ráadásul ezen a hétvégén nyitnak az adventi vásárok is.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Advent Óbudán // Fő tér (2026. november 27. – december 23.)

Ha egy kicsit kiszakadnál a belvárosi nyüzsgésből, vedd az irányt a macskaköves óbudai Fő tér felé! A barokk épületekkel körülölelt Advent Óbudán ünnepi programokkal, köztük hétvégi koncertekkel, Mikulás- és karácsonyházzal, jégdiszkóval, adventi vásárral, bábszínházzal és karácsonyi workshopokkal kedveskedik az érdeklődőknek, de egy különlegesen szép körhinta is helyet kapott a kerület ékszerdobozaként számon tartott Zichy-kastély mellett.

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Budavári Advent (2026. november 27. – 2027. január 3.)

A Várnegyed szívében, a Mátyás-templom, a Halászbástya és az egykori Pénzügyminisztérium fogásában kerül megrendezésre a Budavári Advent, amely november 27-től egészen január 3-ig gondoskodik a békebeli idillről és a meghitt karácsonyi pillanatokról. Színpadi produkciók, kulturális programok, tradicionális ízek, lélekmelengető italok és gazdag kézműves repertoár teszik teljessé az ünnepi hangulatot a főváros legromantikusabb pontján!

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Advent a Hegyvidéken (2026. november 27. – december 23.)

Ha idén a legnagyobb karácsonyi vásárok mellett felfedeznétek egy igazi rejtett gyöngyszemet, november 27. és december 23. között irány a XII. kerületi Városháza tér! A kiállítók standjainál kézzel készült portékák és ünnepi ízek között válogathattok, míg a színpadon zenés programok váltják egymást. A legkisebbeket ezen felül szédületes körhinta és kisautók, a Mikulás káprázatos hintója, valamint mesés karácsonyi fények szórakoztatják.

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Happy Wonderland (2026. november 27-től)

November végén ismét megnyitja kapuit a Happy Wonderland, ahol a klasszikus vidámparki élményeké és a gondtalan szórakozásé a főszerep. Az attrakciók között minden korosztály megtalálhatja a kedvencét. A bevállalósabbak a Voodoo-Jumper segítségével tehetik próbára a bátorságukat, a White Star óriáskerék gondolájából pedig a magasból gyönyörködhetnek a környezetben. Ha inkább a száguldás élményére vágytok, a Wilde Maus családi hullámvasút tartogat izgalmas pillanatokat, míg az örök klasszikus dodzsemben újra átélhetitek a vidámparki ütközések semmihez sem fogható élményét.

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Csak a Mentes Adventi Fesztivál // MOM Sportközpont (2026. november 28-29.)

November 28-án és 29-én ismét az egészséges életmód kerül a középpontba a MOM Sportközpontban, érkezik ugyanis a Csak a Mentes Fesztivál adventi kiadása! A főszerep a glutén-, cukor- és laktózmentes élelmiszereké, valamint a natúrkozmetikumoké és a zöld tisztítószereké lesz, de workshopokon is részt vehettek.

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A betűk rapszódiája: Variációk rétegekben // Koreai Kulturális Központ (2026. november 27-ig)

A mindennap használt betűk a hang és a test mozgásából születnek. Kang Goo-Ryong grafikus, A betűk rapszódiája című kiállítása a jelentés mögé tekint, és a betűket a látvány, a hang és a mozgás dimenziójába emeli. A nemzetközileg elismert alkotó a koreai nyelv ábécéje, a hangul elemeit a hang és a forma szabad variációiként kezeli, miközben a latin ábécé és a kínai írásjegyek felé is nyit. A tárlat központi eleme a Passage of Hangeul installáció, amelyben a látogató különös módon, saját mozgásán keresztül tapasztalhatja meg, ahogy a hangok betűkké, a betűk pedig nyelvvé állnak össze.

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Az entrópia az egy barátságtalan mennyiség – Komár Sabrina kiállítása // Pikszis (2026. november 28-ig)

Szinte az egész hónapban megtekinthetitek Komár Sabrina önálló kiállítását a Pikszisben. „Az entrópia az egy barátságtalan mennyiség” című rendhagyó sorozat egyfajta belső lenyomat, ami feltárja az Én megfoghatatlan változásait és szétesését. Az egyszerre személyes és mindenki által átérezhető tárlat igazi csemege azoknak, akik kortárs képzőművészetet csempésznének a hideg novemberi napokba.

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Varázskert // Vajdahunyad vára (2026. november 29-ig)

Egészen az ősz végéig, november 29-ig vár titeket a Vajdahunyad várában található Varázskert, ahol látványos kiállításban és izgalmas kalandjátékban a legkevésbé sem lesz hiány. Az F Exhibition játékában egy képzeletbeli kert mágikus világába csöppentek, ahol furfangos fejtörőkkel és érzékszervi próbákkal tesztelhetitek tudásotokat, ügyességeteket és persze bátorságotokat. Az egyórás programot 4 évesnél idősebb gyerekeknek ajánlják a szervezők.

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Bonjour Monsieur Gauguin // Szépművészeti Múzeum (2027. február 28-ig)

Igazi művészeti szenzációnak ígérkezik Paul Gauguin első, nagyszabású magyarországi kiállítása, ahol összesen 150 remekmű, köztük 80 Gauguin-alkotás várja a látogatókat. A több mint 40 kölcsönadó intézmény együttműködésével létrejött tárlat a festő szellemi és művészi fejlődését követi végig, miközben bemutatja stílusának folyamatos változását és útkeresését. Gauguin művei mellett olyan mesterek alkotásai is láthatók, mint Monet, Cézanne, Van Gogh és Sérusier, így a kiállítás izgalmas képet ad arról a művészeti közegről is, amelyből a modern festészet egyik meghatározó irányzata született.

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Garden of Lights // ELTE Füvészkert (egész hónapban)

Ősszel és télen az ELTE Füvészkert is rendre fénybe burkolódzik, nincs ez másként idén sem. Ebben az évben a Szépség és a Szörnyeteg meséjének bűvöletében sziporkáznak a fények a Garden of Lights fénykiállításán, így valóban úgy élhetitek át Belle és a Herceg közel 300 éves meséjét, mint még soha: egyedi lampiontechnikával készült, mozgó fényinstallációk, ragyogó fényalagutak és fénykapuk, megannyi szemet gyönyörködtető multimédia-attrakció vár benneteket. Jó, ha tudjátok, hogy ez a Garden of Lights zárófelvonása – már csak ezért is érdemes lesz jegyet váltani erre a varázslatos utazásra.

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Story of Lights // Grassalkovich-kastély, Gödöllő (egész hónapban)

Ha fénykertekről van szó, természetesen Gödöllő sem maradhat ki a sorból: Sisi legkedvesebb magyarországi rezidenciáját, a Grassalkovich-kastélyt körülölelő kert is fényekbe burkolódzik, hála a Story of Lights látványosságának. Hazánk legnagyobb fénykiállítás-sorozata idén is Erzsébet királyné fénykertjét kelti életre Gödöllőn, reflektálva a helyszín bámulatos történetére. A kert egyszerre lesz az időtlen elegancia, a játékosság, a hagyományok és a modern megoldások színtere – az este fénypontjaként pedig még egy óriáskerékre is felülhettek, hogy 30 méter magasból is megcsodálhassátok mindezt.

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További csodás fénykiállítások Budapesten és környékén:

Csütörtöki programok Budapesten (2026. november 26.)

Sikó-Vértesi-Barakonyi-Szigeti improvisational quartet a Fülesben

A Harakiri Quartelt ezen az estén egy alkalmi zenekar képviseli, akik főleg improvizálnak, és egy-két saját szerzeményt is eljátszanak. Mélyen megerítkeznek a világzene, a funk, a jazz, az improvizáció, és az ambient kútjában, a hallgató most velük együtt fürdőzhet.

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ÁGI 70 – Életműkoncert korszakos vendégekkel // A38

Születésnapját Bárdos Deák Ági azokkal a zenésztársakkal ünnepli, akikkel közös szerzeményei vagy emlékezetes fellépései voltak az elmúlt 45 évben: mindazokkal, akik baráti vagy alkotói közreműködésükkel támogatták őt az örökös újrakezdésben.

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Zebrahead // Dürer Kert

Fergeteges, tavalyi A38-as koncertjük után november 26-án újra Budapesten lép fel a dél-kaliforniai punk kvintett: a 30 éves jubileumát ünneplő Zebrahead az elmúlt évtizedek slágerei mellett a jövő év újdonságait is elhozza a Dürer Kertbe, az este irányát pedig a dél-walesi Punk Rock Factory jelöli ki.

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Vörösfenyő // Krimó

A Vörösfenyő repertoárjában saját dalok valamint olyan magyar és külföldi feldolgozások szerepelnek a zenekar felállására áthangszerelve, amelyeket mindnyájan szeretnek. Nevüket jellemzően egy Monty Python jelenetből kölcsönözték, ugyanis koncertjeiken ritkán szomorkodik a közönség, és általában ők sem túl komorak.

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Pénteki programok Budapesten (2026. november 27.)

Adventi asztaldíszkészítő workshop // Deli Provence

Természetes anyagokból készíthetitek el adventi asztaldíszeteket, közben francia, karácsonyi aprósüemények, forralt bor és tea várnak titeket a Deli Provence Bistróban, a Fény utcai piacon.

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Crescendo Akusztik // Otthonka

A Crescendo savasan vicces, önironikus, pozitív energiákat árasztó, könnyen kiabálható dalai kikapcsolnak és beindítak egyszerre. A fülbemászó, helyenként rádióbarát, máskor mélységeket karcoló számok magukkal viszik azt is, akik először hallják őket élőben. A csapat ezúttal egy akusztikus koncerten mutatja meg dalait az Otthonkában.

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Neon Indie Night // Vörös Neon

Egy este, ahol találkozik a ’80-as évek new wave-je, a synthwave, a britpop és a 2000-es évek indie rockja a mai alternatív hangzással. Három zenekar, három külön világ, mégis ugyanaz a neonfényes, gitáros-elektronikus univerzum. Ez a Neon Indie Night.

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Egy esti korcsolyázás mindig szuper hétvégi program:

ék // Dürer Kert

November 27-én az ék újra színpadra áll Dürer Kertben, ráadásul a műsorban több új dal is helyet kap, így az este nem csupán egy visszatekintés lesz a zenekar eddigi anyagaira, hanem egyben betekintés is abba, merre tart most az ék. Az estét a Milokey nyitja.

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Malacka és a Tahó 30 // Gödör Klub

Az idén éppen 30 éves Malacka és a Tahó folytatja jubileumi koncertsorozatát, amelynek minden alkalma tartogat valamilyen meglepetést, érdekességet.

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Colorstar 30 // Zene Háza

Az idén 30 éves colorStar jubileumi koncertsorozatának utolsó állomásán még egyszer átélhetitek a hőskorszak energiáit az ős-colorStarral, és találkozhattok a legutolsó felállás tagjaival is. Több korszak találkozása, közös ünnep, egy térben, egy este.

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Szombati programok Budapesten és környékén (2026. november 28.)

Belvárosi Gardróbvásár az Erzsébet téren

November 28-án, szombaton a belvárosi Erzsébet tér ismét otthona lesz a Belvárosi Gardróbvásár eseményének. Ha meguntad a ruhatárad és szívesen felfrissítenéd, új stílusra vágysz vagy vagány, egyedi kiegészítőkkel dobnád fel a szettjeid, akkor 11 és 16 óra között Budapest szívében a helyed!

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Szimpla Bolha Kultúrzsibi // Szimpla

A Szimpla Bolha Kultúrzsibi november 28-án a Szimplába invitál, ahol ismét előkerülnek a padláskincsek és csak arra várnak, hogy némi alku keretében, jó hangulatban új gazdára találjanak.

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Krimifesztivál az Animus Könyvekkel // Margit-sziget, Kristály Színtér

Mi történik egy valódi bűnügyi helyszínelés során? Hogyan leplezhetők le a hazugságok, és miért foglalkoztatnak bennünket ennyire a valós bűnügyek? Szombaton a Margit-szigeti Kristály Színtér ad otthont a Krimifesztiválnak, ahol a skandináv krimik rajongói, a true crime műfaj kedvelői és a bűnüldözés kulisszatitkai iránt érdeklődők egyaránt megtalálhatják a számukra izgalmas programokat.

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Mozgó múzeumok és élőzenés buszok a fővárosban:

Adventi koszorú készítő workshop a Hello Budában

Válogassatok a sokféle alapanyagból, díszből, színből, és Farkas Adrienn segítségével az otthonotok legmenőbb díszét vihetitek haza a foglalkozás után.

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Adventi koszorú készítő workshop // EniTime Creative hobby & shop

Természetes zöldekkel, gondosan válogatott alapanyagokkal és különleges részletekkel dolgozhattok a Sylva Design adventi koszorúkészítő workshopján. Elkészíthetitek a saját elképzelésetek szerinti adventi koszorút, ha kell segítenek is az ötletek megvalósításában, a színek és díszek harmonikus összeállításában.

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További szuper adventi workshopok Budapesten:

„Oly korban éltem én” – Radnóti est // Rákosszentmihályi Szent Mihály-templom

November utolsó szombatján Radnóti-estet tartanak a XVI. kerületi Szent Mihály-templomban a Kovász Egyesület jóvoltából. A rendezvényen Patka Heléna színésznő előadását élvezhetitek a templom közösségi termében, míg a rendezésért Dvorák Gábor felel. A rendezvényen a leghíresebb költemények mellett kevésbé ismert írásokra is sor kerül, amelyek együttesen festenek drámai ívet a tragikusan elhunyt költő életművének. Az esemény ingyenesen látogatható, adományokat azonban szívesen fogadnak.

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A körülmények hangszere – Kovács Zétény Joachim és Fehér Enikő estje // Fuga

Kovács Zétény Joachim (zongora) és Fehér Enikő (vers) közös kamaraestje kihagyhatatlan program azoknak, akik elmélyülős progamot keresnek a hideg novemberi estékre. Az előadáson többek között Bach és Chopin darabjai találkoznak Petri György szövegeivel, hogy együttesen hidegrázós élményt nyújtsanak a hallgatóknak.

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Anime OST Vinyl Club // Gozo Listening Bar

Klasszikus és új animezenék DJ Total Commander lemezgyűjteményéből. Ghost in the Shell, Cowboy Bebop, Evangelion, Lupin és még sok más. A válogatás az anime- és filmzenerajongók mellett azoknak is érdekes lehet, akik szívesen fedeznek fel japán jazzt, funkot és elektronikus zenéket egy kötetlen, zenehallgatós estén. A belépés ingyenes.

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Helter Skelter – The Bits // Muzikum

A Beatles nemcsak a rock and rollból nőtt ki, hanem ott volt a rockzene alapkövének letételénél is. Ezen az estén a legendás négyes legrockosabb dalaiból válogat a Bits, és persze elhangzanak a legvadabb rock and rollok is.

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Audioslave + John Frusciante tribute // BARhole

Az Audioslave és John Frusciante itthoni képviselői elhozzák a legnagyobb slágereket a BARhole Music színpadára.

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Vasárnapi programok Budapesten (2026. november 29.)

Újra megnyit Buda saját jégpályája // Marczibányi Sportközpont

November 29-én 10 órakor újra megnyit Buda saját jégpályája a Marczibányi Sportközpontban. 800 négyzetméteres jégfelülettel, korcsolyabérlési lehetőséggel, foodtrackkel várják a mozogni vágyókat a Marczibányi tér 16. szám alatt. Az első napon kóruselőadás és táncház is színesíti a programot.

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Vintage adventi vásár a Nyolcésfélben

Az Industrial Lamp Budapest következő vintage vásárára advent első vasárnapján, november 29-én kerül sor. Az eseménynek a Nyolcésfél ad otthont, itt várnak majd benneteket a különleges vintage, retro, mid-century modern, old school, antik és népi darabok, egyedi lámpák, üvegek, dekorok, különleges kis bútorok, bakelitlemezek, nyomatok, plakátok, könyvek, menő ruhák és csillogó ékszerek minden korszakból és minden mennyiségben.

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Vintage Fashion Market // Klauzál téri Vásárcsarnok

Számtalan okot tudunk, amiért érdemes lesz november 29-én a Klauzál téri Vásárcsarnok felé venni az irányt. A Vintage Fashion Market soron következő alkalmán nemcsak felfedezhetitek Budapest egyik legizgalmasabb vintage gardrób ruhavásárát, de egyúttal remek darabokkal, kiegészítőkkel is felfrissíthetitek a gardróbotokat.

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Az opera hadművelet // Danubia Szalon

Mi történik, ha a közönség döntheti el egy opera főhősének sorsát? Egy különleges, interaktív zenei előadáson a legnagyobb operaslágerek kelnek életre, méghozzá a nézők fantáziája szerint. Szerelmes legyen a főhős, vagy inkább bosszúáriát zúdítson a fejünkre? A kis szőkét vagy a magas barnát válassza a hőstenor? Éjszaka legyen a sivatagban, vagy napfelkelte egy vitorlás hajón? A program végén még egy áriát is írhattok közösen.

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Cifra Palota // Müpa

A Művészetek Palotája vasárnaponként igazi gyerekparadicsommá válik, hiszen idén is megnyílik a Cifra Palota, hogy a 0-12 éves korosztály a családdal együtt, zenésen színesíthesse kreatív és aktív programokkal a hétvégét. A színpadon megjelenő zenés, tánc- és meseelőadások, az Előcsarnok többi területén megrendezett zenei és kreatív foglalkozások, készségfejlesztő programok és játékok kapcsolódnak a hét témájához és a Müpa más előadásaihoz.

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A tegnap virágai – vezetett séta

Ma már nehéz elképzelni, de szecessziós stílusban építkezni botrányos és merész dolog volt a XIX. század végén. Maga Ferenc József sem nézte jó szemmel ezt a „burjánzó új stílust”, a magyar főváros utcáin ezzel szemben egymás után nőtt ki a földből szecessziós palota, elegáns nagyáruház és középület is. November 29-én lehetőségetek nyílik, hogy a hosszúlépés.járunk? csapatával felfedezzétek a belváros magával ragadó épületeit.

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Interaktív sétaélmény vár titeket a Citadellán:

Rókonok // Katona József Színház

Móricz Zsigmond regényét senkinek nem kell bemutatnunk, sőt bizonyára központi témái, a korrupció, az áskálódás is ismerősen fognak csengeni. Bár a Rokonok megjelenése óta már majdnem egy évszázad is eltelt, színdarabként a mai napig rendre megjelenik a műsorfüzetekben. A TÁP Színház verzióját Vajdai Vilmos rendezésében, a Katona József Színházban tekinthetjük meg, Tasnádi Bencével, Fodor Tamással, Epres Attilával a főbb szerepekben – a rendhagyó előadás zenéjéért pedig a Carson Coma, valamint élő zene felel.

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Spike And The Gimme Gimmes // A38

A punk-vonaton nincsen fék! November 29-én a sodró lendületű punk-rock átdolgozásairól ismert Spike And The Gimme Gimmes csap a húrok közé, hogy az A38 Hajó színpadán keltsen hatalmas hullámokat. Amerikai és japán popslágerek, motown- és countrydalok punk köntösben – a felhőtlen szórakozás garantált!

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