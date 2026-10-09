4 mesebeli fénypark és fénykiállítás Budapesten és környékén 2026-ban

Közeleg az év legragyogóbb időszaka, sorra nyitják kapuikat a fénykertek és -kiállítások a fővárosban és agglomerációjában. Mint mindig, ezúttal is fantasztikus installációkkal nyűgözik le a látogatókat, és minden korosztály arcára mosolyt varázsolnak – mutatjuk, merre keressétek káprázatos mesevilágaikat!

EGO // Light Art Museum (2026. október 7-től)

Vannak olyan dolgok, amelyekre garantáltan megéri várni, és a Light Art Museum új kiállítása pontosan ilyen. Az ötödik tárlat október 7-én nyílik meg, méghozzá EGO címmel. Mint mindig, a LAM-ban a fény most is művészeti médiumként jelenik meg, az alkotások pedig fontos kérdéseket feszegetnek: mit lehet látni az egyénből kívülállóként, és hogyan befolyásolja mindez az énképet? Valóságos önismereti utazás ez, olyan alkotásokkal, melyek gondolatok ezreit indíthatják el. Október 8-án ráadásul feltekerik a hangerőt a Hold utcában, és az EGO tereiben kóstolhattok bele a silent disco műfajába.

1054 Budapest, Hold utca 13. | Facebook

Lumina Park // Palatinus (2026. október 20-tól)

Hatodjára is fénybe öltözik a Palatinus, hiszen október 20-án megnyitja kapuit a Lumina Park. Idén ősszel ráadásul teljesen megújulva veszi birtokba a jól megszokott helyszínt, és egyenesen Csodaországba repíti a látogatókat. Bizony, ezúttal Alíz története elevenedik meg, méghozzá több mint 200 installációnak köszönhetően! Érkezik a Fehér Nyúl, a Bolond Kalapos, de persze a Szívkirálynő sem maradhat ki a rendhagyó kalandból – érdemes lesz legalább két órát rászánni, és minél több figurát megörökíteni. A lengyel koncepción alapuló Lumina Parkról nem túlzás azt állítani, hogy Európa kedvenc fényparkja, ráadásul a régió legnagyobbja: Budapesten 1,5 kilométer hosszan sétálhattok fényárban úszó mesebirodalmában. Késő délutánonként, előreláthatólag márciusig gyúlnak fel a fények a Palatinus területén, hogy aztán 21, bizonyos napokon akár 22 óráig is részt vehessetek ezen a varázslatos utazáson a Lumina Parkban. Irány a tükör túloldala!

1007 Budapest, Margitsziget | Weboldal

Garden of Lights // ELTE Füvészkert (2026. október 23-tól)

Ősszel és télen az ELTE Füvészkert is rendre fénybe burkolódzik, nincs ez másként idén sem – október 23-án visszatér a Garden of Lights, ezúttal kizárólag a Füvészkert szervezésében! Már le is hullt a lepel a 2026-os tematikáról: A Szépség és a Szörnyeteg meséjének bűvöletében sziporkáznak a fények. Úgy élhetitek át Belle és a Herceg közel 300 éves meséjét, mint még soha, hiszen a jól ismert történet ikonikus szereplői, helyszínei és motívumai ezúttal látványos alkotások formájában kelnek életre. Egyedi lampiontechnikával készült, mozgó fényinstallációk, ragyogó fényalagutak és fénykapuk, megannyi szemet gyönyörködtető multimédia-attrakció vár benneteket, mindehhez pedig a Füvészkert varázslatos atmoszférája biztosítja a hátteret, így az élmény egészen biztosan felejthetetlen lesz. Jó, ha tudjátok, hogy ez a Garden of Lights zárófelvonása – már csak ezért is érdemes lesz jegyet váltani erre a varázslatos utazásra.

1083 Budapest, Illés utca 25. | Weboldal

Story of Lights // Grassalkovich-kastély, Gödöllő (2026. október 24-től)

Ha fénykertekről van szó, természetesen Gödöllő sem maradhat ki a sorból: Sisi legkedvesebb magyarországi rezidenciáját, a Grassalkovich-kastélyt körülölelő kert október 24-én burkolódzik fényekbe, hála a Story of Lights látványosságának. Hazánk legnagyobb fénykiállítás-sorozata idén is Erzsébet királyné fénykertjét kelti életre Gödöllőn, reflektálva a helyszín bámulatos történetére. A kert egyszerre lesz az időtlen elegancia, a játékosság, a hagyományok és a modern megoldások színtere – az este fénypontjaként pedig még egy óriáskerékre is felülhettek, hogy 30 méter magasból is megcsodálhassátok mindezt.

5852 Gödöllő, Grassalkovich-kastély | Weboldal

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