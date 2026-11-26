A karácsonyi készülődés és az év végi ünneplés időszakában a Duna is ünnepi díszbe öltözik, és számtalan különleges élményt tartogat. Lépjetek a fedélzetre, gyönyörködjetek Budapest téli panorámájában, és fedezzétek fel a fővárost egy egészen új perspektívából! (x)

Varázshajó a Mikulással (2026. december 5., 6.)

December 5-én és 6-án szálljatok hajóra a Mikulással, és lepjétek meg a legkisebbeket egy igazán különleges adventi kalanddal! A MAHART Cruises legnagyobb hajóján, a BUDAPEST rendezvényhajón manók, zenés műsor, közös éneklés és kézműves foglalkozások gondoskodnak az ünnepi hangulatról. A fedélzeten minden gyermek Mikulás-csomagot kap, a programot pedig egy egyórás dunai sétahajózás teszi teljessé. Ne hagyjátok ki, ha a tökéletes családi programot keresitek!

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Forralt boros ünnepi hajójárat (2026. december 23-ig)

Fedezzétek fel a téli Budapestet a Duna hullámairól, miközben egy bögre forró ital melengeti a kezeteket! A MAHART Cruises egyórás ünnepi hajójáratán korlátlanul fogyaszthattok házi készítésű forralt bort, az alkoholmentes italokat kedvelők számára pedig forró tea is elérhető. A Parlamenttel szembeni kikötőből induló hajóról megcsodálhatjátok a kivilágított rakpartokat és a főváros fényben fürdő panorámáját. Hangolódjatok az ünnepekre egy varázslatos dunai úttal!

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Adventi járat Budapest és Szentendre között (2027. január 3-ig)

Ha messzebbre mennétek, a MAHART Cruises adventi járatával Budapest és Szentendre között hajózhattok, ahol hangulatos utcák, kézműves ajándékok, forralt bor, gesztenye és változatos adventi programok várnak benneteket. A Vigadó térről induló hajóút már önmagában is felejthetetlen élményt ígér, Szentendrén pedig kedvetekre fedezhetitek fel a karácsonyi vásár forgatagát. A városnézés után délután indulhattok is vissza a fővárosba, szintén a Duna hullámain.

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Szilveszteri sétahajó (2026. december 31.)

Búcsúztassátok az óévet Budapest egyik legkülönlegesebb helyszínén, a Dunán! A MAHART Cruises szilveszteri sétahajói remek lehetőséget kínálnak, hogy az ünnepi fényekbe öltözött főváros panorámájában gyönyörködve köszöntsétek az új esztendőt.

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Szilveszteri DJ sétahajó (2026. december 31.)

Ha pedig pezsgőbb hangulatra vágytok, a DJ-s sétahajón táncolhatjátok át az estét, miközben a város ikonikus látványosságai mellett hajóztok el. Az évbúcsúztatás garantáltan emlékezetes élmény lesz!

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Ha adventi adrenalinlöketre vágytok: