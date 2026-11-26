Ha télen is szívesen kirándultok a Balaton környékén, érdemes felvenni a bakancslistátokra a vörsi betlehemet, amely minden évben egy igazán mesés karácsonyi úti céllá varázsolja a Somogy megyei települést. A több mint hét évtizedes hagyományra visszatekintő látványosság november végétől ismét várja az érdeklődőket, akik Európa legnagyobb beltéri betlehemét csodálhatják meg a helyi Szent Márton-templomban.

A különleges alkotás a vörsiek összefogásának köszönhetően évről évre újjászületik, és mára már az ünnepi időszak egyik legkedveltebb balatoni úti céljává vált. A betlehem ma már több mint 60 négyzetméteren terül el, elkészítéséhez pedig elsősorban gipszet és természetes anyagokat használnak.

A gondosan megformált ember- és állatfigurák, a fenyőfák, tuják és különféle faelemek segítségével egy apró világ elevenedik meg a templom falai között, felidézve Jézus születésének történetét.

A vörsi betlehem története egészen 1948-ig nyúlik vissza, amikor Futó Tibor először készítette el a karácsonyi jelenetet a Jézus Szíve-oltár előtt. Az akkori alkotás még csupán néhány négyzetmétert foglalt el, az évek során azonban egyre nagyobbá és részletgazdagabbá vált.

Egy idő után az oltárt is lebontották, hogy még több helyet biztosítsanak a betlehemnek, amely mára a falu egyik legfontosabb közösségi hagyományává nőtte ki magát.

A látványosság különlegessége, hogy minden évben új elrendezésben építik fel, így a visszatérő látogatók is mindig felfedezhetnek valami újdonságot.

A vörsi betlehem november 29-től január végéig, ingyenesen látogatható, így akár egy téli balatoni kirándulás vagy adventi hétvége programjába is könnyedén beilleszthető. Bővebb információt ide kattintva, a Vörsi Betlehem weboldalán találtok.

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