Decemberben az egész ország karácsonyi lázban ég – összegyűjtöttük hát az advent kihagyhatatlan családi programjait, látványosságait, amik nélkül nem lehet teljes az ünnepi készülődés. (x)

Mesés advent Székesfehérváron (2026. december 23-ig)

Klasszikus, családias, képeslapra illő adventtel készül idén is Székesfehérvár. Már november végén ünnepi fénybe öltözik a történelmi belváros, 27-én nyílik az adventi vásár, elindul a Ko­riliget a Zichy-ligetben, és kezdetét veszi az év egyik legszebb időszaka. Advent első hétvégéjén Székesfehérváron már áll a karácsonyfa az Országalma mellett, ünnepi fényeit pedig 29-én, az első adventi vasárnapon kapcsolják fel, miután tizenkét általános iskola 450 diákja énekli együtt a legszebb magyar karácsonyi dalokat. December 1. és 23. között Fehérvár mesekönyve ismét megelevenedik: minden este 17:30-kor kinyílik egy ablak a Városháza élő adventi naptárában.

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Fertődi Fantáziakert (2026. január 10-ig)

A karácsony közeledtével ismét valóságos fénybirodalommá változik a fertődi Esterházy-kastély, hiszen idén is egy varázslatos fényparkkal kedveskednek az ünnepi ragyogás szerelmeseinek. A kastély kertjében 100-nál is több fényszobor – köztük sárkányok, tündérek, lovagok és egy 11 méteres fénykígyó – köszönti a látogatókat, de még egy pegazussal és egy bájos egyszarvúval is találkozhattok. A legjobb szelfipontnak azonban a pillangós alagút és a világító trón ígérkezik, a kamerákat tehát ne felejtsétek otthon! A fénykiállítás egész héten látogatható – a nyitvatartásért és a jegyárakért látogassatok el a honlapra! A FUNZINE kóddal ráadásul 10% kedvezményt is bezsebelhettek 2026. november 30. és december 20. között!

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A fénykalandok vadonja // Bagolyvár Vadaspark, Szolnok (2027. január 10-ig)

A fénykalandok vadonja több mint 230 ezer LED-fényforrással, illetve 90 tematikus fényinstallációval és fényszoborral vár titeket a szolnoki Bagolyvár Vadasparkban. A látogatók egy 6,4 méter széles csillagkapun is átsétálhatnak, az útvonalat további mesés fotópontok egészítik ki. Az egyik leglátványosabb elem minden bizonnyal a mintegy 10 méter hosszú és 7 méter magas léghajó, valamint a közel 6 méter hosszú tengeralattjáró. A tavalyi erdei állatvilág egy része is visszatér, így medvékkel, farkasokkal, hiúzokkal és baglyokkal is találkozhattok az újdonságként érkező vízi állatok mellett. A FUNZINE kóddal ráadásul 10% kedvezményben lehet részetek 2026. november 30. és december 20. között!

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MOON Park // Fót (2027. január 31-ig)

Novemberben nyitotta meg kapuit Fót szezonális látványossága, a MOON Park. A fénykiállítás nem mindennapi helyszínen, a Szeplőtelen Fogantatás-templom kertjében talált otthonra, hogy ezernyi fénnyel, káprázatos fotópontokkal és megannyi fényszoborral csaljon mosolyt a látogatók arcára. A fénypark 11-féle tematikus világának 2027. január 31-ig lehettek részesei, online vásárlás esetén ráadásul még egy kis kedvezményt is bezsebelhettek. Akkor se essetek kétségbe, ha mégsem értek rá a választott napon, hiszen a jegyetek január 31-ig beváltható. Ne hagyjátok ki a tél legújabb szenzációját!

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Csömöri Advent (2026. november 29. – december 30.)

November 29-től az agglomeráció bájos települése is az ünnepre hangolódik, hiszen ekkor nyit az évről évre nagy népszerűségnek örvendő mézeskalács-kiállítás és a Betlehem udvar a Csömöri Tót Hagyományaink Házában. November 29-én ezen kívül együtt készíthetitek el az idei adventi koszorút, míg december 6-án a Mikulás személyesen látogat el a község közösségi házába. December 13-án ezzel szemben Trilla manó Zeg-zug meséi és a betlehemi misztériumi játékok teszik teljessé a karácsonyi készülődést, az élményt pedig természetesen ebben az évben is az adventi vásár és a tót konyha koronázza meg.

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Száncsengő Expressz (2026. december 5., 6.)

Idén is különleges karácsonyi járatokkal készül a Mikulás érkezésére a MÁV Rail Tours. A Télapó szánját az ikonikus 424-es gőzös fogja megidézni két napon keresztül: december 5-én Egerbe, 6-án pedig Veresegyházon át Vác felé veszi az irányt a rendhagyó ünnepi járat, amihez természetesen maga a Nagyszakállú is csatlakozik a kisgyerekek legnagyobb örömére. A pontos menetrendet, a jegyvásárlást és minden további információt a társaság weboldalán találjátok – ha ránk hallgattok, ne felejtsetek el időben helyet foglalni, hiszen ez a szuper program bizonyára sok családot fog érdekelni!

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Advent a Gödöllői Királyi Kastélyban (2026. december 5-13.)

Szinte felsorolni is nehéz, mennyi karácsonyi meglepetéssel készül az érkezésetekre a Gödöllői Királyi Kastély: december 5. és 13. között koncertekkel, családi vezetésekkel, könyvbemutatóval, bábelőadásokkal és kézműves vásárral várnak titeket. Az est megkoronázásaként feltétlenül járjátok körbe Erzsébet királyné fénykertjét, ami idén a kastély történetét meséli el a barokk korszaktól kezdve a királyi időszakon át egészen napjainkig. A programok között ingyenesen látogatható rendezvényeket és belépőjegyhez kötött eseményeket egyaránt találtok – további információért keressétek fel a weboldalt!

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A Balatont is érdemes útba ejteni az adventi időszakban: