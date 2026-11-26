Hévíztől egészen Siófokig ünnepi fények, hangulatos adventi programok és különleges téli élmények várnak a Balatonnál. A magyar tenger ilyenkor egészen új arcát mutatja, bizonyítva, hogy a környék nem csak nyáron tartogat felejthetetlen pillanatokat! (x)

Téli varázs Siófokon (2026. november 28-tól)

A téli Siófok ünnepi fényekkel, meghitt hangulattal és számtalan élménnyel vár! A Fő téren az Aranycsengő adventi vásár, finomságok, ajándékok és karácsonyi dallamok teremtenek ünnepi hangulatot. A Víztoronyból és az óriáskerékről gyönyörködhettek a fényárban úszó városban, a családokat körhinta és jégpálya várja. Az adventi hétköznapokat és hétvégéket koncertek, kulturális programok és meghitt templomi előadások színesítik. A színpadon többek között Mujahid Zoltán és a Group ’n’ Swing Zenekar, vendégük Tóth Vera, Hevesi Tamás, Szulák Andrea, Falusi Mariann, Friderika és Singh Viki is fellép.

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Téli mesevilág Hévízen (2026. november 28. – 2027. január 3.)

Különleges fények és ünnepi hangulat várja a Hévízre látogatókat 2027. január 3-ig. A város téli mesevilággá változik: öt óriási, történeteket megelevenítő hógömb, látványos fényinstallációk, hatvan ünnepi díszbe öltöztetett mesés karácsonyfa és hangulatos fotópontok teszik emlékezetessé az adventi időszakot. A Festetics téren fényfestés és adventi gyertyagyújtások, a Kölcsey utcai rendezvénytéren pedig ünnepi vásár várja a látogatókat, felejthetetlen ünnepi pillanatokat ígérve kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A látványos dekorációkért és a meghitt ünnepi pillanatokért irány Hévíz!

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Advent Veszprémben (2026. november 27. – december 23.)

November végétől karácsonyig Veszprém megtelik zenével, színházzal és különleges programokkal. A Hangvilla, az Agóra, a Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház változatos előadásokkal, koncertekkel és humorral várja a közönséget, miközben a belváros hangulatos kávézói, éttermei és kulturális helyszínei is tartogatnak meglepetéseket. Fedezzétek fel a megújult Várnegyedet, merüljetek el a CODE digitális élményeiben, és engedjétek, hogy Veszprém ünnepi ritmusa magával ragadjon! Foglaljatok szállást, és fedezzétek fel egy adventi hétvégén, hogy miért mondják, hogy itt egy nap kevés, egy éjszaka kötelező!

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Fénykomppal a Balaton hullámain (2026. november 28. – 2027. január 31.)

Tegyétek különlegessé a nem csak nyáron hangulatos balatoni átkelést, és váltsatok jegyet a fényárba öltözött BAHART Fénykompra, ha egy igazán különleges élményre vágytok! A Szántód és Tihany között közlekedő komp ünnepi kivilágítása varázslatos hangulatot teremt a téli Balatonon, garantált élményt biztosítva kicsiknek és nagyoknak. Az átkelés során a csillogó fények és a tó páratlan panorámája teszik emlékezetessé az utazást. A Fénykomp 2026. november 28. és 2027. január 31. között közlekedik, reggel 7 és 8 óra között, valamint délután 16 órától ragyogó fényekkel szeli át a Balatont.

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Fenséges fények Keszthelyen (2027. január 10-ig)

A Festetics-kastély történeti parkja idén télen nem mindennapi látványt ígér: esténként fényekből szőtt mesevilággá változik. A hangulatos kastélykertben ragyogó fényszobrok, zenével kísért jelenetek, fénykapuk és mesés alakok teszik különlegessé az esti sétát. A történelmi környezetben látogatható fénypark családok, párok és baráti társaságok számára is ideális úti cél. A séta közben kézműves édességek és forró italok gondoskodnak az ünnepi hangulatról. Ha pedig igazán különleges élményre vágytok, pattanjatok fényhintóra, és fedezzétek fel a parkot egy csak nektek szóló utazás alkalmával!

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+1 Immerzív élmények a CODE Digitális Élményközpontban

Fedezzétek fel a kultúra új dimenzióját a veszprémi CODE-ban, ahol a technológia és a művészet találkozásából különleges, immerzív élmények születnek. A 360°-os Hexagon, a 3D-s Stúdió és az interaktív Kiállítótér minden korosztály számára tartogat felfedeznivalót. A legújabb kiállítás középpontjában Bartók Béla életműve áll, amely látványos audiovizuális megoldásokkal, fényekkel és hangokkal kel életre. Ismerjétek meg a világhírű zeneszerző munkásságát egy egészen új, érzékszerveket megmozgató formában, ahol a zene nemcsak hallható, hanem látható és átélhető is.

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A királyok városában is mesés advent vár rátok: